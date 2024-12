Por Gabriel Abalos

[email protected]

Los momentos y los signos

El Museo Metropolitano de Arte Urbano inaugura este viernes a las 19 dos exposiciones que contraponen mundos construidos de geometrías, (des)equilibrios, texturas y declaraciones estéticas, a retratos que abrazan culturas lejanas a través de la emoción de lo humano y el entorno. “Una vuelta al mundo en 80 fotos”, del geógrafo Pablo Sigismondi, con curaduría de Laura Zanotti, es una de las nuevas propuestas. La muestra lleva la atención hacia los viajes, las fronteras, las conexiones humanas, las historias y la vida en otros sitios del planeta. Kenia, Afganistán, Brasil, Siria o Japón son parte de las geografías culturales desplegadas por el viajero y testigo gráfico en sus disparos con la cámara, a lo que suma una intervención con grandes impresiones fotográficas sobre tela, en la plaza donde se encuentra el museo.

También abre Orden y apariencia. La fragilidad de la forma perfecta, bajo la curaduría de Dante Montich. Allí exponen obras suyas las artistas Sara Goldman, María Guirao, Alejandra Barrotto y Paula Figueroa, cuatro perspectivas sobre lo visual que reunidas aportan a examinar la relación entre forma, concepto y fragilidad en lo lenguajes contemporáneos, cuestionando la pureza formal y emocional de las obras. Capturando secciones de geometrismo urbano, o disponiendo signos visuales realizados con diversas técnicas, las artistas saben cómo atrapar la mirada. La muestra abrirá con una performance aportada por Laila Gelerstein y Luciano Colman.

Ambas muestras se podrán visitar con entrada libre y gratuita hasta el 23 de febrero, de martes a viernes de 12 a 21, sábado domingo y feriados de 14 a 21. Subsuelo de Plaza España.

Conversación con Eugenio Zanetti

Este viernes a las 20, en el Teatro Comedia (Rivadavia 254), tendrá lugar un homenaje al artista Eugenio Zanetti, director de arte reconocido internacionalmente por sus aportes cinematográficos, puestas de ópera y por su oficio de siempre, como pintor. Hollywood en Córdoba se titula esta iniciativa de Cabustra Entertainment, abierta a todo público, durante la cual se entrevistará en vivo a Zanetti, repasando su extraordinaria trayectoria en la Argentina y en el exterior. Hay que recordar las ambientaciones que diseñó Eugenio para la pantalla en la Meca del cine, películas como Flatliners, Last Action Hero y, muy especialmente, por su trabajo de reconstrucción de época y sobre cuadros clásicos del siglo XVII inglés en Restauración, dirigida por Michael Hoffman, que le valió un premio Oscar a la Mejor Dirección de Arte en 1995. Esta actividad local, al mismo tiempo que concreta un homenaje largamente merecido por Eugenio Zanetti, será óptima para acercar al público -y en particular a las nuevas generaciones- un mayor conocimiento de sus experiencias, sus obras y sus reflexiones. La entrada es gratuita hasta agotar capacidad de sala; se retiran dos horas antes, por boletería.

Memorias de los videojuegos

El Power Up Festival es un concierto sinfónico que fusiona música de anime, videojuegos y películas, y se presenta en Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272) este viernes a las 20. La Power Up Orchestra celebra sus 13 años con una gira de la cual ya ha presentado su show en Montevideo y en Buenos Aires, el fin de semana pasado, y hoy cierra con esta cita cordobesa. Se verá a veinte músicos en escena, tocando cuarenta temas icónicos de esa producción y responde a los fans ansiosos que quieren saber si se oirá su música favorita, con una enumeración que incluye temas de Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco, One Piece, Attack on Titan, Super Smash, músicas de Nintendo, Disney y Nikelodeon, Evangelion, Undertale, Sonic, Sailor Moon, Super Mario, Cowboy Bebop, Jojo’s Bizarre Adventure y Digimon. Dirige a la Power Up Orchestra Mariano Power, arreglador y saxofonista, que cuenta en su curriculum con miles de horas viendo dibujos animados y jugando videojuegos con amigos. Entradas desde $18600.

Mecanismos bien cosidos

El sello independiente local Vaca Muerta ediciones dará la bienvenida hoy al libro de cuentos del periodista, editor y escritor cordobés Waldo Cebrero, Mecanismos primitivos, que aparece en la colección de narrativa breve Luz Mala. Los ejemplares cosidos a mano que salen del taller de esta editorial local (de Unquillo) traen en esta ocasión tres cuentos del autor nacido en San Carlos Minas: La casa partida, Arden las palmeras y el relato del título, Mecanismos primitivos. Invita, pues, Vaca Muerta, a acercarse a librería La Hojarasca (General Alvear 423), a las 20, en cuyo patio céntrico se oirá leer fragmentos del libro y luego habrá música, se podrá tomar unas cervezas y, si el acartonamiento se va de las manos, improvisar un baile cordobés. Como dice la invitación, "Mantengamos la llama prendida, que hay fuegos buenos.”

Cómo resuena la UNC

Está disponible desde hoy en el canal de youtube de la UNC un nuevo ciclo audiovisual titulado Estados del Arte, producción que ofrecerá un panorama de bandas cordobesas. Los capítulos del ciclo incluirán a artistas y bandas ganadoras de la última edición de los Premios CIEyA, en conciertos registrados en diferentes dependencias de la UNC. El capítulo inicial, el de este viernes, se enfoca en el grupo ganador de la terna “artista o banda tropical del año” en la última edición de los premios: Calle Vapor. La locación elegida para montar su actuación fue la Biblioteca Manuel Belgrano de la Facultad de Ciencias Económicas UNC. En ese espacio no convencional y con el trabajo de un equipo de producción, grabación y edición integrado por personal de la UNC, el grupo compartió sus temas de sabor popular afrolatino.