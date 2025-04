Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Pádel de intendentes

Un informante compartía con el periodista pruebas de una partida de paddle entre intendentes de la región.

Informante: ¡Mire esto! Parece que salió partidito de dobles.

Periodista: ¿Tenis?

I: No, más popular. Pádel.

P: ¡Mire usted! Pero, ¿entre quiénes?

I: ¡Cuatro intendentes!

P: ¿Desafío de mandatarios?

I: Algo así. Más bien, un amistoso. De un lado, Maximiliano Rossetto (Holmberg) y Javier Girardi (Las Vertientes). Del otro, Germán Martini (Las Acequias) y Walter Perrone (Coronel Baigorria). Un peronista con tres radicales. La subió Rosseto a sus redes. “Detenerse para seguir”, escribió.

P: Que juntadita (risas). ¿De dónde viene el vínculo?

I: Intendentes vecinos. A veces se deben pelear, pero no lo suficiente como para suspender el pádel. Todos forman parte del Ente Metropolitano.

P: ¡Es verdad!

I: Hay varias formas de construir. Parece que esta es una de ellas. Y bueno…ya que el Ente no se reúne, al menos los intendentes que lo conforman se juntan a jugar una partidita y compartir ideas en el tercer tiempo.

P: Hace unos días, lo escuché a Perrone decir que la intención es que el Ente se junte de una vez por todas. Parece que hace rato vienen presionando para juntarse a trabajar.

I: Claro, pero el tema está en Río Cuarto. Parece que el intendente (Guillermo De Rivas) tiene otros temas en agenda. Esto del ente fue una cuestión que armó Juan Manuel Llamosas con los intendentes. A De Rivas le debe faltar vincularse un poco. Creo que el reclamo va dirigido a él.

P: ¿Usted dice que por eso no lo invitan a jugar al pádel? (Risas)

I: Puede ser. Pero De Rivas también es un tipo del básquet (risas).

P: ¿Sabe cómo terminó el partido?

I: Me dicen que ganó la dupla Martini-Perrone.

Llamosas en acción

El periodista recibía un mensaje de su informante en la región.

Informante: Che, (Juan Manuel) Llamosas anduvo por el pueblo.

Periodista: ¿Sampacho?

I: Sí. Se juntó con el intendente Franco Suárez y le llevó un aporte de 20 millones de pesos para ampliar el cuartel de Bomberos. Fue de parte del gobernador (Martín Llaryora), dijo Llamosas.

P: ¿Está viajando por la región?

I: Parece que sí. Sinceramente, creo que es el que anda con tiempo para recorrer la zona y ver en qué andan los intendentes. Es para no perder presencia, imagino. Está pasando que les está costando bajar de Córdoba a los referentes más importantes del Gobierno.

P: ¿Por qué será?

I: Debe haber varias razones. Para mí, no se quieren exponer tanto. No es el momento quizá, con todas las cosas que andan pasando. Yo creo que Llamosas es un comodín que tienen.

P: Consulta, ¿esta actividad fue parte del Banco de Córdoba?

I: No vi nada. De hecho, vi en Instagram la publicación y no dice nada del banco.

P: Raro. Digo, es el vicepresidente…

I: Puede ser. Sé que hace unos días estuvo en Holmberg con una actividad del banco, porque les financiaron la compra de dos camiones para el Corralón municipal.







Apareció Márquez

El dirigente peronista aportaba un dato sobre el paradero de una dirigente local.

Dirigente: ¡Parece que reapareció Claudia Márquez!

Periodista: ¿Estaba perdida?

D: Y sí. No se la vio activa después de cumplir su mandato como diputada. Se la vio en una actividad de la Agencia Pro Córdoba. Capaz anda revoloteando por ahí.

P: ¿No estaba en la Defensoría del Pueblo?

D: Es planta permanente ahí. Trabaja hace más de 20 años ahí. Debe seguir representando esa oficina en la ciudad. Solo le quería contar que la vimos de nuevo en una actividad política.

Carrizo, otra vez en la mira

La periodista recibía un mensaje de informante con un video en el que se lo ve al ex concejal de Política Abierta en una situación de agravios y violencia física hacia el esposo de su ex pareja. El hecho ocurrió a la salida de un jardín de infantes de la ciudad. Según informó Puntal, pedirán nuevas restricciones, ya que actualmente no está vigente alguna medida que le impida acercarse a su ex pareja.

Informante: No sorprende pero, una vez más, Carrizo envuelto en un episodio de violencia. El último video que se dio a conocer es fuerte y se lo ve en una faceta lamentable. Esa faceta que tantos intentaron justificar muchas veces. Ojo, al día de hoy sigue habiendo gente que lo hace. Aunque son menos.

Periodista: ¿Esto también volvió a pasar afuera del jardín al que asiste su hija?

I: Sí. Y es lo triste de todo porque en uno de los hechos anteriores se supo que la situación fue muy tensa y esto puede afectar a los niños también. Se supo que su ex pareja y su esposo iban a denunciar esta situación y pedirían las cámaras de la zona para que se verifiquen los hechos. Además de que el video que circula muestra claramente la situación. Y además, hace veinte días se lo había denunciado por un hecho similar. Ahora, digo yo, con todo esto que se ha visto en los últimos años y en particular en los últimos días, ¿pretende que en algún esquema político lo acepten para jugar fuerte este año?

P: Se decía que andaba buscando un lugar cerca de los libertarios. Desconozco en qué esquema y tampoco sé si efectivamente le van a dar lugar.

I: Bueno, él ha salido en sus propias redes sociales a negar el hecho, del que todos vimos un video, y decir que los medios lo defenestran y a tratar de casta a los periodistas. Que opine lo que quiera pero una cosa no quita la otra. Es una persona que admitió, ante la Justicia, haber cometido un delito y se le impuso una condena de prisión en suspenso y un tratamiento psiquiátrico. A eso, se suman reiterados hechos. No solo contra su ex pareja. ¿Alguien se acuerda de las amenazas verbales al cadete que chocó? ¿O al joven que pernoctaba en el refugio de Casa Conciencia que lo denunció por violencia? Pero él va a decir que “lo quieren bajar” y demás. Así construye su discurso.

P: Pero obviamente se va a hablar de esto si hay denuncias formales de por medio y un video. Además, obvio que no es cualquier persona de la ciudad. Es alguien que hace menos de un año fue candidato a intendente por tercera vez. Y antes había sido concejal en dos oportunidades.

I: Así es. Pero toda la culpa la tienen los medios, parece. Me parece que ya se le agotan esas excusas.

De Rivas en Luján de Cuyo

Sobre el cierre de la edición, el informante del oficialismo le comentaba a la cronista sobre el encuentro entre el intendente Guillermo De Rivas y su par de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Informante: Si tiene dos segundos, le cuento rápidamente que De Rivas anduvo por Mendoza. No hicieron mucha pompa de eso aún, al menos no hasta este momento (por ayer a la tarde). Pero el intendente de Luján de Cuyo subió unas fotos con él.

Periodista: ¿Fue con algún funcionario?

I: Martín Cantoro y no sé si alguien más pero parece que hubo mucha agenda vinculada a la obra pública y al “intercambio de experiencias de gestión”. Anduvieron recorriendo obras. Veremos qué comunican después desde acá pero ya es una segunda reunión con un intendente en menos de una semana. El otro día con el radical Marcos Ferrer y ahora con un referente de La Unión Mendocina, espacio que se referencia en Omar De Marchi. No sé la situación particular de la alianza en ese Municipio pero, a nivel provincial, supieron aliarse a LLA en el 2023. Desconozco cómo están las cosas ahora.

P: Sigue esto de De Rivas reuniéndose con intendentes más allá de la región.

I: Ahora incluso de otras provincias.