UNRC: Presentadas las listas, se acelera la campaña

Por Julieta Fernández

El pasado viernes se presentaron las listas de candidatos para las elecciones a consejeros/as en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta instancia, las distintas facultades elegirán a los representantes de los Consejos Directivos y el Consejo Superior. Esta oportunidad en particular, genera expectativas por aquellos espacios que se apuntan a competir para fortalecer la representación afín al rectorado.

En total y sumando las cinco facultades y los cuatro claustros, el pasado viernes se dio a conocer que 41 nóminas fueron presentadas. La oficialización y exhibición de las listas será el 14 de abril, ya que aún resta la instancia que habilita posibles impugnaciones y la resolución de la Junta Electoral ante dichas impugnaciones. Según pudo saber Alfil, en Agronomía y Veterinaria (cuyo decanato es afín a la conducción de Marisa Rovera), se presentaron dos listas en el claustro docente: C.R.E.C.E.R y Gestión Plural. Esta última está alineada a la actual conducción de dicha facultad, a cargo del decano Rosendo Liboá y Ana Llamés.

En el claustro de Graduados, competirán las alternativas 8 de agosto y Transformar Graduados (esta última lleva el mismo nombre que la fórmula que llevó a la rectora Marisa Rovera y vicerrectora Nora Bianconi en las últimas elecciones a Rectorado). En No Docentes, compite una lista única (Igualdad y Compromiso) y en Estudiantes, ATP y Dinámica Estudiantil disputarán la representación en el Consejo Directivo. Al tratarse de una facultad cuyas autoridades forman parte del oficialismo en la conducción de la UNRC, será una apuesta fuerte para el rectorado.

En la Facultad de Ciencias Económicas, solo se presentó una lista para el Claustro Docente: Nueva Convergencia. Dicho espacio responde al actual decano, Guillermo Mana, otro de los “aliados” del rectorado (y además, parte de la representación fuerte del radicalismo en dicha unidad académica). En Graduados, se presentó Transformar Graduados y Económicas Activa. En No Docentes habrá lista única (No docentes Económicas) y en Estudiantes, dos nóminas: Franja Morada y Dinámica Estudiantil.

En Exactas, en el claustro docente se dará una puja entre Exactas Transforma y Exactas Propone (una de las listas lleva el nombre del espacio que representa el actual decanato de Germán Barros y Cintia Paisio). En Graduados, solo se presentó Exactas Activa y en el claustro No Docente, también habrá lista única. Unidad y Perspectiva. En tanto, los estudiantes podrán elegir entre la Franja Morada, el Big Bang y Dinámica Estudiantil.

En Humanas, la puja se tornará interesante en el claustro docente: Humanas con Vos es el espacio que responde a la conducción actual de dicha facultad (Cristian Santos y Silvina Barroso) y Espacio Plural es la nómina afín al rectorado. En Graduados, tres listas aspiran a competir: Pública 360, Transformar Graduados y Humanas Activa. Según pudo saber Alfil, esta línea de graduados podría considerarse una continuidad del espacio Graduadxs del Bicentenario. En No docentes, habrá lista única (Voz y Compromiso No Docente) y en Estudiantes, tres listas buscan correr la carrera: Franja Morada; Pública y Gratuita; y Dinámica Estudiantil.

Ingeniería es otra de las facultades cuyo decanato (Pablo de la Barrera y Sebastián Robledo) no está alineado al actual rectorado. En el claustro docente, se presentó la lista Sinergia (afín al decanato) e Ingeniería en Acción (afín a la anterior conducción de la facultad). En Graduados, solo compite la lista Ingeniería Activa. En no docentes, se replica lo mismo que en las anteriores unidades académicas: la única lista presentada es Compromiso No Docente. En Estudiantes, Ingeniería es la única facultad que lleva lista única en este claustro: Dinámica Estudiantil.

En distrito único, el claustro no docente rompe con la costumbre de la lista única y llevará dos nóminas: La Voz No Docente y Unidad No Docente (afín al gremio ATURC). En Graduados, se presentó Activa UNRC y Transformar Graduados. En Estudiantes, habrá tres alternativas para distrito único: Franja Morada, Pública y Gratuita; y Dinámica Estudiantil.

Cabe recordar que estas serán las primeras elecciones en las que los graduados podrán votar fuera del campus universitario: se trasladarán urnas (una en representación de cada facultad) a dependencias de la UNRC que se encuentren en el centro de la ciudad. El objetivo de la iniciativa es promover la participación de este claustro que, en algunas de las últimas instancias electorales, logró marcar una diferencia considerable (por ejemplo, en las elecciones a decanato de Agronomía y Veterinaria, este sector se inclinó por la actual conducción y contribuyó a mejorar la performance de Liboá-Llames en segunda vuelta).