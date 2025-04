Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Llamado divino”

El periodista dialogaba con su informante, quien recordaba una anécdota relatada por la dirigente libertaria Laura Soldano.

Informante: Estamos en las puertas del primer movimiento político abiertamente místico de la ciudad.

Periodista: ¿Por quién lo dice?

I: La Libertad Avanza. ¿No vio la historia que compartió Laura Soldano (coordinadora de LLA en Río Cuarto)?

P: No, pero me temo que los peronistas y radicales le pueden llegar a discutir lo de la mística.

I: Pero esta es otra clase de mística. Misticismo, de hecho. Soldano filmó su propio reality para hacerse conocer y de vez en cuando comparte pedacitos de ese material que está completo en YouTube. Lo va publicando en forma de episodios. El primero fue de la charla que tuvo con Gabriel Bornoroni y “Bertie” Benegas Lynch. El jueves salió un episodio nuevo.

P: ¿Per qué historia me dice? No vi el documental aún.

I: En una parte, cuenta que ella siempre decía que Javier Milei iba a ser presidente incluso antes que se lanzara como candidato. Pero acá cuenta que ella supo que Milei iba a ser presidente en las PASO. Contó una experiencia que tuvo meditando.

P: ¿Meditando?

I: Dice que, en plena meditación, abrió los ojos y se le apareció la figura de un león. Después de eso, fue a sus redes y publicó algo alusivo a Milei, algo que no acostumbraba a hacer. Después de eso, cuenta que la dejaron de seguir muchas personas y que hubo cuestionamientos incluso de familiares. Pero ella ahí se convenció de que Milei era “un enviado, un faro de luz”, como dice. Todo esto lo contaba muy emocionada, llorando. Fuerte.

P: Apa. Fuerte.

I: Pero también lo hicieron hablar a su esposo en el video (Gastón González). Creo que hace un tiempo ya se había visto algo de eso.

P: Puede ser que escribimos alguna vez.

I: Le tocó decir que el país está mejor para los empresarios. Reglas claras y mentalidad a largo plazo, con un escenario más atractivo para las inversiones. Un detalle es que esto se filmó hace más de un mes, creo. No sé si con la actualidad económica y esto de los aranceles de USA pensarán lo mismo (risas).







Nueva cárcel, ¿capítulo 2?

El periodista recibía el mensaje del dirigente radical.

Dirigente: No puedo creer lo que voy a decir, pero Guillermo De Rivas tenía razón.

Periodista: ¿Se despertó peronista? (risas)

D: Jamás. Pero recuerdo que en la campaña fue el que salió a hablar de hacer una nueva cárcel y hoy vemos lo necesario que es seguir insistiendo con eso. Detuvieron a cuatrocientas personas en solo tres semanas con los operativos que vienen haciendo para mostrar que la Policía está activa. Pero, ¿dónde van a parar todos eso? ¿Cuántos caen por delitos fuertes y cuántos quedan libres? Si tuviéramos más espacio para contenerlos, capaz se termina con esto de la giratoria.

P: Me está diciendo dos cosas distintas, que detienen a gente que no llega a la cárcel y que en la cárcel no hay lugar.

D: Están relacionadas las dos cosas. Pero, si le queda alguna duda, vaya a la puerta de la Unidad Penitenciaria y hable con los familiares, para que le cuenten cómo los tienen hacinados a los presos.

P: Eso ha sido un problema histórico.

D: Porque nadie se decidió. Ojalá De Rivas siga insistiendo con esto. Lo vamos a ayudar desde la oposición para que lo consiga. Si no, vamos a seguir en la misma. Hay que poner el tema en agenda de nuevo.







Pro: Barajar y dar de nuevo

La periodista dialogaba con el informante sobre el armado del Nuevo Pro en Río Cuarto.

Informante: Empezaron a moverse las fichas. De a poco, pero hay intenciones de consolidar esta pata del Nuevo PRO en la ciudad.

Periodista: ¿Cómo viene eso?

I: Hay que esperar a ver qué pasa con el partido a nivel provincial y todo el tema judicial. Pero se está en contacto con la gente que está encabezando el Nuevo PRO a nivel provincial, ya hubo reuniones, se han trazado líneas de trabajo para empezar a rearmar todo. Desde Río Cuarto y la región, hay muy buena sintonía con el intendente de Viamonte. Así que seguro se trabaje en línea con eso.

P: Qué onda con los… ¿ex Pro? No sé si decirles así porque no sé si todos se siguen presentando como tales. O si siguen afiliados.

I: Muchos que todavía siguen afiliados. Eso también abre un debate muy interesante en Río Cuarto. ¿Cuántas veces hemos visto que en otros partidos se pide la desafiliación en estos casos? Estamos hablando de gente que se cortó sola para acompañar una lista que se sabía que solo buscaba dispersar votos para después arreglar con el peronismo. Como ya lo habían hecho en Capital e incluso algunos en el gobierno provincial, que ahora son ministros. Es necesario dar ese debate y revisar cómo está todo eso. Por otro lado, es una gran oportunidad para que crezcan nuevas figuras. Un “refresh” sumamente necesario en una región que siempre le fue muy favorable al ex presidente Macri y sin embargo nunca se supieron construir liderazgos fuertes. Y los que estuvieron cerca de alcanzar ese lugar, ya sabemos dónde están ahora.

P: Seguramente sea un proceso largo. Casi como un barajar y dar de nuevo.

I: Hay que pensar a largo plazo y para eso es clave empezar a trazar un camino. Como le dije, primero se tiene que resolver también la puja judicial que se atraviesa en el PRO Córdoba. Aún así, ya se está empezando a trabajar en este nuevo esquema en Río Cuarto. Por ahora, están coordinando a nivel local Facundo Pedemonte y Daniel Arias.







Paro CGT

El informante sindical llegaba a la cronista para comentarle sobre la convocatoria al paro nacional de este jueves.

Informante: En Río Cuarto también se va a sentir el paro nacional. Por lo menos ya hubo varios gremios que anticiparon que van a adherir.

Periodista: ¿Hace cuánto que no hay una medida así?

I: Si mal no recuerdo, fue en mayo del año pasado. Pasó mucho tiempo para mi gusto. No es novedad que en este último tiempo muchos compañeros rechacemos la modorra de la CGT nacional. De cualquier manera, con todo lo que viene ocurriendo, es imprescindible que nos movilicemos. Hubo despidos hace poco también en el Hospital. Sobran las razones para salir a la calle.

P: Acá se va a marchar el día antes, ¿verdad?

I: Se va a acompañar el reclamo de los jubilados por la tarde y, por supuesto, el jueves se espera una fuerte adhesión al paro.