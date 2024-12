Por Gabriel Abalos

[email protected]

Recientemente lanzó un nuevo single a través de las redes la pianista y compositora riojana Daniela Mercado, una artista identificada con el tango, exploradora de las sonoridades y una intérprete para respetar. La propuesta lleva el título de Tango Serrano, y cuenta como invitado al destacado cantautor de Traslasierra José Luis Aguirre, quien pone su voz y su sentimiento para decirlo. Este tango canción evoca muchos elementos propios del paisaje, el agüita (no el agua), la tierrita (no la tierra), el cielo, el color, los ecos… ¿Dónde residen las notas sensibles de la identidad de la que brotan los acordes de un tango serrano? Esto plantea escuchar la propuesta de Daniela Mercado, con el sello del cantor serrano, empapados ambos en el entorno y la cultura de La Rioja o Traslasierra, próximas y espejadas en la vida distante de la gran urbe. La canción ciudadana despojada de asfalto y de esquina, de arrabal y puerto, creada, tocada y cantada desde un aquí con otras resonancias. ¿Cómo nació esta inspiración?

“Esta es una colaboración única -aporta Daniela Mercado-, no forma parte de una serie. O sea, yo había compuesto este tema para piano y voz y fue grabado, en parte, por un premio de un concurso de composición de Latinoamérica donde lo presenté. Hicieron una versión en Chile y otra en Colombia y bueno, me dieron ganas de hacer la mía y ahí nomás lo invité al José, que por suerte se prendió.”

La idea de un “tango serrano” más parece abrir una puerta de indagación que cerrarla. ¿Está en Daniela la inquietud de explorar esa idea?

“Siento que, en realidad, siempre estamos pensando en un tango federal representativo, pero después seguimos tratando de emular. Más vale, una que conoce el género tiene todas las influencias y las inflexiones armónicas, melódicas, de lo que ha escuchado, que está hecho en Buenos Aires. Y es hermoso, pero también por eso me gustó esta otra idea de fusionar un poco y aceptar que, bueno, sí, no va a sonar como un tango.”

El tango está allí, no cabe duda. En la letra y también en el latido mismo del tema. En esta versión, las “erres” propias de José Luis Aguirre (que son también las de Daniela) ponen un sello particular y muy diferente a la más raspada “erre” porteña, y ese desplazamiento y también la impronta de la interpretación “serrana” del cantor contribuyen al extrañamiento.

“Cuando pensé en que alguien lo grabe, pensé en el José también por las erres, vos sabés, porque decía: que se diga ‘tango serrano’. Porque me sentí representada y me gustó esa mixtura y me parece que quedó algo un poco distinto.”

“Tierrita y mugre pa’ mi tango”, dice en cierto momento la canción, como sugiriendo una cadena elemental de metáforas: el caminito de tierra, los pies descalzos, el “salpicar” al género urbano, tal vez más acartonado -aunque bien sabemos de sus orígenes orilleros- tal vez más imperioso, también. Dani Mercado tiene sus propias metáforas para caracterizar las diferencias.

“Una amiga me decía que le hacía acordar por partes a una zamba, otra me decía sí, tiene el fondo tanguero, y después todo lo que está dicho, ¿no? Tiene una fuerte presencia folclórica. Bueno, yo creo que eso es lo que vamos siendo, ¿no? Esto sin desmedro de nada, porque también me encanta hacer tangos y milongas que suenen bien así, como decirlo, muy angulosas, o muy puntudas, como es la música más urbana, pero después también aparecen estas cosas así como más redondeadas, por imaginarme de alguna forma, que es lo que salió ahora.”

Tal vez los pies descalzos en el barro sean más redondos que el taco del guapo en el asfalto. En sí, el enunciado de un “tango serrano” tiene algo de invitación. Y el propio tema, el tema testigo de esa perspectiva interior, combina en su música y en su letra diversos pasajes. “Tango Serrano con el cielo en todos lados”, en contraste con el cielo urbano recortado; “tierrita, monte y río, este es mi pago, el que elegí…”, declaración sobre un paisaje con derecho al tango, y también sobre una mitología de transmisión tanguera: “Tango serrano, con sabor a mate amargo… nostálgico y curioso del arrabal que no conocí. Solo imaginé de algún lado, quién sabe, algo heredé de este palpitar del 2 x 4.”

Dice Daniela: “cuando me puse a hacer una letra, me surgió decir: ¿desde qué lugar me pongo?, ¿me voy a poner a hablar de qué? Pero me di cuenta de que estoy rodeada de un paisaje que me está diciendo un montón de cosas…”. E insiste en señalar que “el recitado que hay hacia la mitad del tema es de autoría de José Luis. Lo trajo un día y en esa parte que había quedado como instrumental lo tiró así. La verdad que me gustó porque se armó como un diálogo ahí, como un contrapunto de lo que dice la letra y su sentir, así que eso me parece súper valioso. Yo quedé la verdad muy agradecida y muy contenta y hermosamente sorprendida.”

La artista no para de componer y menciona, al pasar, una pieza folklórica, “una chaya, que la grabé también así caseramente, con una cantante y violinista de acá, Gaby Torres Nadal, y bueno, también me encantaría en algún momento poder grabarla en el estudio, y así empiezan a aparecer esas otras cosas”.

En su ficha técnica, se especifica que, en Tango Serrano, Daniela Mercado participó en piano, composición y arreglos; José Luis Aguirre en voz y recitado. Fue grabado en Estudio Liverpool en octubre del 2023, Anisacate, por Alfredo “Chinchu” Guerra. Mezclado por Sebastián Bergallo para Desdémona Estudio y masterizado por Martín Bergallo para Sensei Mástering Estudio.

Se puede oír en https://open.spotify.com/intl-es/track/4rVYurjGlFz1OrC9hkPPvL ,entre otras plataformas.