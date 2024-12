Por Redacción Alfil

El diputado radical Luis Picat formó parte del último programa del ciclo en la pantalla de Canal 10 y dejó varias definiciones. “Hay radicales que están con el cordobesismo. No veo igual grandes divisiones, pero en el bloque a principios de año teníamos una porción muy porteñocéntrica con (Facundo) Manes y el control de (Martín) Lousteau”, dijo el hombre oriundo de Jesús María.

“La reunión fue amena, generosa y empática. El Presidente se dedicó solo a hablar de economía. Le propusimos lo de ficha limpia y él dijo que se comprometió a sacarla en marzo porque se lo dijo a (Silvia) Lospenatto”, dijo Picat.

En tanto, sostuvo que “la sociedad no cree en la avenida del medio, no hay espacio político para eso” y dijo que “Luis (Juez) dijo que hay dos candidatos a gobernador, pero LLA quiere poner otro candidato. Debería haber un gesto magnánimo de alguno de los dos porque la institucionalidad en Córdoba se perdió porque la oposición no tuvo una postura unificada para terminar con el peronismo”.

“Es justo que todos se lancen, pero alguno se deberá bajar y tendrá que quedar uno” sostuvo y cerró: “el sello radical está devaluado. Los que ganaron lo hicieron con alianzas”.