Por Redacción Alfil

El intendente Daniel Passerini fue parte del último programa del año de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) y, en un mano a mano con Felipe Osman, habló de todo: el balance de este 2024 al frente del Municipio, la situación del transporte, el conflicto con el Suoem y la relación con el Gobierno nacional.

Acerca de la tensión con el sindicato municipal, el titular del Palacio 6 de Julio afirmó que “las bases no respaldan las decisiones que toma la conducción”, fue crítico con el secretario general del gremio, Rubén Daniele, de quien dijo que “busca la reelección por enésima vez” y calificó al conflicto como “político, no salarial”. “El conflicto con el Suoem no es salarial, es político”, dijo el intendente Passerini.

Y agregó que “no hay ninguna cuestión de incumplimiento con el Suoem”. “Hay un conflicto que está en la cabeza del secretario general y de algunos delegados. Lo que no dice la conducción del gremio es que desde el 2019 a la fecha no hubo más designaciones en planta permanente. Estas últimas semanas debieron suspender las asambleas porque los empleados quisieron trabajar. No es una discusión salarial, es una discusión política. El secretario general en medio de un conflicto anunció su reelección por enésima vez. El Municipio perdió muchos recursos por caída de la recaudación, de coparticipación en medio de un contexto de crisis y hay que tener en cuenta la situación económica de la gente”, sostuvo el titular del Palacio 6 de Julio.Quien, además, puso en valor la puesta en marcha del ente de fiscalización y control y sostuvo: “en el último año hubo allanamientos y el Municipio fue escenario de situaciones vergonzantes producto del mal desempeño de integrantes de esta área que son inspectores de muchos años y que no pudieron explicar su situación patrimonial”.

Y, además, salió al cruce de las acusaciones en torno a la planta política del Municipio. “El crecimiento de la estructura orgánica de la Ciudad sólo se dio en la creación de los hospitales de pronta atención, nuevos CPC, centros operativos. Escucho decir números que hablan de barbaridades y son parte de los dichos de la política cuando está en campaña. Hay similitud entre los argumentos de Daniele y algunos opositores. No los veo preocupados por otras cosas. Cuando fueron gobierno llenaron la Municipalidad de empleados de planta permanente”, dijo.

En tanto, acerca de la situación del transporte y la puesta en marcha el año próximo del sistema metropolitano, Passerini dijo que “hay dos oferentes importantes que prestan servicios en la provincia y nos va a permitir mejorar el sistema en función del nuevo diseño”. “Subsidiando solo la demanda y no la oferta, perfilando el presupuesto del año próximo a un máximo de aporte de 68 mil millones de pesos contra los 100 mil millones de pesos que puso el Municipio este año tras la decisión del Gobierno nacional de no enviar más fondos”, apuntó el intendente. Además de repasar lo que significó la salida de Ersa, la caída de corte de boletos y cómo aspiran a revertir ese escenario para el 2025.

Mientras que, acerca de Uber, sostuvo que hace siete años que se aguardan los tiempos de la Justicia, que “se hizo un esfuerzo muy grande este año para combatir la ilegalidad” y que espera un fallo próximamente.

Passerini también se refirió a la relación con el Gobierno nacional, puesto que, en el momento de la grabación del programa hacía unos minutos había sido de la partida en la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio con presencia del presidente Javier Milei. “La visita del Presidente tuvo el marco de un evento importante que en la historia de la Bolsa de Comercio es un hito. El discurso del Presidente poco tuvo que ver con la circunstancia formal de la inauguración, él aprovechó el momento también para hacer un balance de su gestión; habló mucho de economía y poco y nada de Córdoba. Algo a lo que ya estamos acostumbrados”, afirmó el intendente.

“Dijo que se había terminado el envío discrecional de fondos a las provincias y eso en Córdoba es cierto, porque no nos envió nada. A otras provincias sí. Y hay otras cosas que hay que revisarlas, habló de la corrección del Anses y ese organismo a Córdoba le está debiendo mucha plata. Más allá de eso el programa de ajuste es un logro enorme, pero haber reducido la inflación fue hecho con una enorme restricción de fondos a provincias, municipios, jubilados. Y en el interior nos tuvimos que hacer cargo de las consecuencias de ese ajuste”, sostuvo.

Para luego repasar, no sólo lo que tuvo que desembolsar el Municipio por el recorte total de los fondos al transporte, sino también el impacto en el resto de la gestión. “Nadie sabía que nos iban a quitar los subsidios al transporte ni que la Argentina iba a entrar en una situación en la cual no iban a poder reestructurarse los pagos externos y nosotros afrontamos pagos de capital de deuda externa que tampoco estaban presupuestados. Solo en esos dos ítems destinamos 170 mil millones de pesos para eso. Tuvimos que sacarlos de obra pública y sobrecargar el presupuesto en salud y educación. Por lo que, la caída de la recaudación por la situación económica en el segundo semestre del año impactó fuerte en el presupuesto que, sumado a la caída de la coparticipación, significan 200 mil millones de pesos”, dijo.