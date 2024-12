MesaChica Rovetto Yapur: “Estamos hablando por un interbloque con radicales”

Por Gabriel Silva

La concejala Jéssica Rovetto Yapur del bloque unipersonal “Cordobeses por la Libertad” confirmó las tensiones que se viven en la bancada radical y reconoció que mantiene conversaciones con algunos ediles de la UCR para conformar un interbloque.

Como invitada a #MesaChica, el streaming de Alfil que emitió este miércoles la última entrevista del ciclo en este 2024, Rovetto Yapur dijo que le gustaría conformar una fórmula en el 2027 con alguno de los ediles del radicalismo. “Con algunos venimos hablando, por ejemplo, con Javier (Fabre) con el que tenemos muy buena relación”, dijo y agregó: “estamos hablando de un interbloque. Con Fabre, (Juan) Balastegui y ‘Lucho’ (Luciano Agüero Díaz). Seríamos más fuertes que el bloque del Frente Cívico si armamos algo. Ellos (por los concejales radicales) ya se están desmarcando de la conducción de su bloque”.

Frase que confirma lo que viene publicando este diario desde hace algunas semanas y ratifican el ruido que hay dentro del bloque que no le cayó para nada bien al líder del partido, el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo.

Sin embargo, fiel al formato, lo dicho por Rovetto Yapur en torno de la situación de la bancada radical no fue la única frase que generó repercusiones. Porque la concejala también habló de la intervención que empujó el expresidente Mauricio Macri en el PRO Córdoba y sostuvo que a “(Oscar) Agost Carreño lo están cagando”.

“Lo cagaron y lo están cagando a Oscar. Resulta que en el 2023 todas las instancias electorales, sacando octubre, las ganó Patricia (Bullrich). Este año no hubo internas en el PRO porque Patricia cumplió con un acuerdo en el que Macri ahora no. Acá ganó Patricia, a nivel nacional la interna del espacio el año pasado la ganó también ella y ahora Macri quiere intervenir”, dijo y añadió que “no es argumento que Oscar esté en otro bloque para desplazarlo. Yo también formo parte de otro bloque en el Concejo y no tengo pensado irme del PRO”.

Además, la concejala recordó las maniobras del año pasado para desplazarla de la lista y luego no dejarla asumir en el Concejo. “Siempre, en todo momento, me bancó Patricia. Es mi referente como en Córdoba lo es Laura (Rodríguez Machado)”, señaló.

En tanto, Rovetto Yapur también cuestionó el pedido de licencia de Soher El Sukaría en el Concejo para asumir en la Defensoría del Público. “Se equivocó Soher. Resulta que Macri viene y dice que tiene que tomar las riendas del partido, el PRO puro y los ideales. Lo mismo dice Soher, pero se fue. Tenía la posibilidad de construir desde una concejalía, quería ser intendente, se fue al gobierno de Milei y no le suma nada si ella quiere seguir construyendo acá. Es incoherente. Tiene gente de su equipo trabajando en el PJ cordobés y ella está con el gobierno de Milei”, afirmó Rovetto Yapur.

La concejala de Cordobeses por la Libertad también habló de la gestión municipal de Daniel Passerini. “Veo la ciudad muy abandonada. Hay cosas que se deben hacer con urgencia, no todo es culpa de Daniel Passerini, son cuestiones que vienen de antes. Pero falta gestión. Siguen pensando en las plazas y eso hoy no le soluciona la vida a la gente”, dijo.

“En Córdoba no se aprueba Uber porque no están viendo las prioridades de la gente. Hace más de seis años que se usa Uber en Córdoba, Villa Allende ya avanzó, Río Cuarto también y esta, que es la segunda ciudad del país, no lo hace. Los taxistas están festejando que el anuncio de la aplicación municipal ya cumplió seis años”, apuntó.