La plata de la política

Por la falta de plata parece que de a poco hay algunas cosas que se van ordenando. Oficialistas y opositores discuten sobre los fondos del Estado, su origen y su destino, como nunca antes. Ese ha sido el factor común de los últimos días en el país.

Primero hay que dejar en claro algunos puntos para no caer en una discusión estéril desde un punto de vista idealista. La política necesita de plata. Siempre hace falta pagar campañas, pagar a la militancia en los años entre elección y elección, y pagar a los cuadros que están un escalón más arriba con cargos apetecibles. La plata mantiene andando la política, aunque a algunos no les guste. Se puede hacer política pensando en el bronce y no en el oro, pero esa gente rara vez termina ganando elecciones.

Entre los opositores al gobierno libertario hay muchos que defienden un perfil como el anterior, de dirigentes impolutos. Alguno podrá decir que Scioli es muy distinto a Pichetto, pero la realidad es que tanto estos libertarios incorporaron a ex funcionarios kirchneristas tal como antes lo hizo el marciano. ¿Por qué alguien sumaría a gente de ese perfil? Porque hay después de ganar, la próxima elección está a la vuelta de la esquina y hay que volver a ganar.

Villarruel

El fin de semana hubo chispazos (otra vez) con la vicepresidenta. Siguen discutiendo sobre el sueldo de los Senadores y la posibilidad de que desde la presidencia de la Cámara se frenen los aumentos, pero los dardos cruzan de un lado al otro sin ningún éxito: todos siguen en sus cargos y sus sueldos siguen aumentando.

La frase de la vice fue que a este ritmo iba a terminar cobrando unas chirolas, lo cual es cierto. Eso, sin embargo, no invalida que todo funcionario público con un cargo de secretario o superior está dentro del 10% más rico del país y que ocupa una posición en la que hay ciertas cosas que le quedan a mano. En cualquier caso, Villarruel, Lemoine, el Gordo Dan, Santi Caputo y cualquiera de esos sujetos se pelean por plata que no generan.

Scioli

Esta noticia estaba en el radar desde hacía algunos días, cuando algunos tuiteros se preguntaban sobre el fondo especial para el turismo que se paga con cada pasaje al exterior, un recargo del 7% que es una caja fenomenal para administrar, particularmente en momentos de dólar barato y más viajes al extranjero. El presidente Milei decidió prorrogar dicho impuesto, dando otra muestra de que es el libertario más loco del mundo: deja en vigencia un impuesto un mes después de haber dicho que este año va a eliminar el 90% de ellos; un impuesto que además encarece el moverse por el mundo a través de las fronteras nacionales, casi ignorando los Estados.

2025 es año electoral y hay algunos que dicen que Scioli es el encargado de conseguir más apoyo de parte de los gobernadores, algunos de los cuales estarían contentos de recibir plata de incentivo al turismo. Poner plata no asegura la victoria, pero seguro que no garantiza la derrota.

DGI

Otro de los que entró al radar de los medios fue un nuevo jefe de la DGI, Andrés Vázquez, que a una semana de asumir decidió nombrar a su pareja en el organismo. Es insólito que después de todo el circo que hicieron con los elevados sueldos que había en la AFIP ahora salgan a buscar esa misma plata.

Algo insólito de todo esto es que la señora en cuestión va a cobrar más del doble de lo que cobra la vicepresidenta, lo que da una muestra de todo lo distorsionado que puede estar la escala de ingresos. Siempre ganan mejor los que no ponen la cara, especialmente en estos tiempos de demagogia de baja salarial a la casta.

Legislatura de Córdoba

Sobre el cierre de la semana pasada el dirigente Sebastián García Díaz sacó el tema de los gastos “de cortesía” de que disponen los legisladores provinciales. No hace falta recorrer la lista para saber lo absurdos e insólitos que son algunos, ni lo bochornosos y clientelares que son otros. Senadores y diputados nacionales están mucho más en el foco de la atención que todos los legisladores de niveles más bajos de todo el país. De hecho la de Córdoba es de las legislaturas más baratas cuando se mide el costo y la relación con la población, pero lógicamente no está exenta de esa necesidad política de ver fluir la plata.

Retenciones

Finalmente, la situación económica de algunas empresas grandes empezó a encender las alarmas en el campo. Muchos siempre están dispuestos a gastarse la plata de los que ingresan la mayor parte de los dólares al país, pero pocos están dispuestos a poner el lomo como ellos. Ciertamente la industria y los servicios también mueven la economía, pero solo dos años de una sequía fuerte pudo evitar que el kirchnerismo consiguiera un quinto mandato en la figura de Sergio Massa.

Las entidades gremiales -que cada vez son menos representativas de los productores- empezaron a levantar el tono de sus críticas hacia un gobierno que no da señales claras a un sector al que se lo puede aplacar por un tiempo con chauchas. La baja de retenciones es una obligación y una necesidad, casi en la misma proporción. Pero los políticos se enamoran del gasto, como gusta decir al presidente, y no quieren bajar los impuestos.

Del campo terminan saliendo el sueldo de Villarruel, el de Lemoine, el del tipo de la DGI y su novia, el de los legisladores cordobeses (a los que les pegaron una fuerte suba del inmobiliario rural) y los de tantos otros. Si el 7% del impuesto que le dejaron a Scioli alcanza para que los que viajan al exterior se quejen de su efecto, ¿qué le queda al productor que le sacan el 5, el 12 o el 33% de lo que produce, solo para después seguir cobrándole el resto de los impuestos? Por ahora, seguir aguantando. Veremos cuánto les dura seguir siendo los que pagan la fiesta.