Por Gabriel Marclé

¿Milei reconoce a Río Cuarto?

En una charla con el periodista, el dirigente radical de la ciudad despotricaba contra la agenda del presidente Javier Milei en la región.

Dirigente Radical: ¿Escuchó a la gente de la Rural pidiendo que Milei les elimine las retenciones? Si el campo se enoja, a ver si el presidente escucha. Aunque no creo…

Periodista: ¡Ah! Están a full con ser opositores de La Libertad Avanza (risas).

D.R: No todos. Pero a esto lo tenemos que hacer notar. Milei no debe saber ni siquiera dónde está Río Cuarto, pero en estos meses le van a venir a decir al vecino que el presidente los tiene en cuenta. No conoce nada de la ciudad, de la región, de su gente y de su industria, pero de alguna manera la gente sigue engatusada con él. Nos vamos a tener que encargar de demostrarles lo que verdaderamente está pasando.

P: ¿Cómo?

D.R: No hace falta tanto. Es mostrar que hoy no tienen ninguna forma de hacerse escuchar cuando tengan algún reclamo o pedido al Gobierno nacional. Abandonaron el territorio, abandonaron las rutas, abandonaron todo menos la casta que tanto aborrecían.

P: Lo escucho y siento que usted podría pasar por llaryorista (risas).

D.R: Es en lo único que podemos coincidir, en que el abandono del Gobierno nacional nos afecta a todos los cordobeses. Pero no vamos a caer en la trampa y también vamos a esforzarnos en mostrar por qué el gobernador tampoco hace las cosas bien con los fondos que tiene. Tenemos que pelear con la verdad.

Construcción de poder

El breve comentario del dirigente peronista captaba la atención del periodista.

Dirigente: Parece que está quedando clarito cómo es la política. No se hace construye yendo a entregar un subsidio, un FOCOM, una obra.

Periodista: ¿A qué se refiere? ¿O a quién?

D: Usted sabe. Tuvimos a un funcionario provincial de la ciudad demostrando que a veces hace falta más que eso. La construcción política es estar viajando constantemente, dónde se necesite, cuándo se lo necesite y todos los días, aunque te maten a trompadas. Poner el pecho todos los días.

P: Veo por dónde va.

D: Habrá que recuperarse de esto. Noto que hace tiempo la región está atravesando una situación muy frágil en cuanto a liderazgo. Hay que recuperarse.

P: ¿Me está sugiriendo algo?

D: Río Cuarto tiene que recuperar la centralidad. Solo eso…

“Héroes” de la Guardia

El informante del Ejecutivo municipal comentaba sobre una serie de situaciones que involucraron a la Guardia Local.

Informante: Hace unos días había operaciones contra la Guardia Local por ese agente de Seguridad Ciudadana que se quedó dormido en el móvil, pero la realidad se encarga de poner las cosas en su lugar. La Guardia no para de dar buenas noticias. Son héroes.

Periodista: ¿Lo dice por algo puntual?

I: No sé si le llegó que agentes intervinieron en el caso de una persona que intentaba quitarse la vida. Fueron y contactaron a la Policía para evitarlo. Más tarde, otro agente impidió que unos delincuentes robaran un aire acondicionado cerca del Andino. La verdad se nota la presencia de la Guardia y está cumpliendo exactamente con lo que se buscó cuando se tomó la decisión de hacerse cargo de la fuerza pese a su alto costo. La verdad, lo vale.

P: Entonces, ¿por qué escuché algunos oficialistas diciendo que Provincia debería dar una mano más?

I: Toda ayuda sirve. Es lo que dice la Policía de la Provincia cuando un agente de la Guardia les da una mano. Ojalá apliquen la misma lógica (risas).