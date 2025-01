Por Bettina Marengo

Sin definiciones sobre las PASO para las legislativas nacionales de octubre, se lanzó la pretemporada de candidaturas en el oficialismo provincial. Lo que se sabe hasta ahora es que el gobernador Martín Llaryora quiere un hombre del PJ para encabezar la lista de diputados de Hacemos y que, sin el exgobernador Juan Schiaretti como número uno, se orientará a alguien propio y de su círculo. Por eso la elección que haga moverá el tablero en el gabinete y/o en los lugares más importantes de la Legislatura.

El que pega primero pega dos veces es una máxima que puede o no funcionar, pero el que hizo punta fue Miguel Siciliano, el jefe del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, llaryorista que perdió en 2023 la puja por la candidatura a intendente de la Capital frente a Daniel Passerini. Siendo un peronista de la ciudad de Córdoba, hace rato que Siciliano, a pedido del gobernador, recorre localidades del interior con agenda de gestión.

En los últimos días pasó algo que indica que el llaryorismo no va a perder tiempo. No por la oposición panmileista de libertarios, PRO, radicales y juecistas, que tiene varios capítulos por atravesar para llegar a las listas, sino como estrategia dentro del propio PJ, donde la rosca interna dejó de ser un tabú.

Muchos consideran que la vieja guardia schiarettista-viguista y el passerinismo impulsan a Héctor Pichi Campana para la Cámara baja, y como prueba muestran el prematuro lanzamiento de la maratón 2025 del Día de Córdoba, que se celebrará el 6 de julio y fue presentada en el palacio 6 de Julio hace dos semanas. En el acto estuvieron Passerini y el secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes y, aunque siempre es bueno ser previsor, siete meses antes sonó a mucho en los corrillos. Tal vez por eso, ayer la Gobernación recordó una actividad de Siciliano de los últimos días de diciembre, donde compartió con Manuel Calvo, ministro de Gobierno, Facundo Torres, presidente provisorio de la Legislatura y Agustin Calleri, titular de la Agencia Córdoba Deportes, la entrega de fondos a quince clubes deportivos de Capital y de tres departamentos del interior. Lo deportivo suele ser, en el esquema cordobesista, territorio donde juega Pichi, pero este no fue el caso. El exbasquetbolista no está solo, de su palo también se anotó el legislador Leonardo Limia, que reporta a la senadora Alejandra Vigo.

Con la misma prematurez, casi antes de que finalicen los festejos de fin de año, el llaryorismo arrancó con la estrategia “dime que sos candidato sin decirme que sos candidato”. Sucedió en el streaming No estamos solos que sale por el canal Universo TV, donde Miguel Magnasco, funcionario del Ministerio de Ambiente y Economía Circular que conduce Victoria Flores, esposa de Siciliano, sostuvo que el jefe del bloque oficialista “es quien mejor puede representar el modelo cordobés” en la campaña para las elecciones de medio término, y destacó la prosapia del dirigente desde sus tiempos de secretario de gobierno del Llaryora intendente de Córdoba. “Es alguien que tiene capacidad de gestión, que sabe explicar las políticas públicas y los proyectos del gobierno”, ponderó Magnasco, y cerró con un contundente “puede ser la persona que encabece nuestro espacio y nos represente a nivel local y nacional”. Fuera de Natalia de la Sota, que ya dijo que quiere repetir mandato, es la primera mención concreta de candidaturas en el oficialismo, más allá de las charlas off de otros postulantes, lo que de alguna manera rompe la tradición tiempista de los “padres fundadores”. Habilitado el funcionario de Ambiente, no será el único. Está previsto que concejales y otros dirigentes tomen el guante en el mismo sentido.

Aún sin primarias obligatorias, los tiempos se aceleraron: lo que se juega no son dos bancas en Diputados -el oficialismo se contenta con retener los lugares de Ignacio García Aresca y De la Sota que vencen a fin de año- sino quien quede posicionado para ser el próximo candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Passerini no puede repetir mandato por haber sido viceintendente, y el juego de la sucesión está abierto. El llaryorismo no quiere hacer crecer en la campaña del 2025 a dirigentes que no son propios, del peronismo o del “partido cordobés” porque sabe que en 2027 irán por el premio mayor. Habrá que ver: en el medio está la relación cuidada entre el gobernador y su antecesor que al Panal no le interesa enturbiar al menos este año.