Enroque corto

Llaryora y Prunotto en modo mesaza

Lo adelantó Alfil en su edición del último lunes y ayer se confirmó: el gobernador Martín Llaryora y la vicegobernadora Myrian Prunotto lograron su foto con Mirtha Legrand. Por eso, el informante del PJ llamó al periodista.

Informante PJ: Usted que no creía…

Periodista: ¿Qué cosa?

IPJ: Que el gobernador iba a lograr su foto con la diva de los almuerzos, con la señora Mirtha Legrand.

P: ¡Epa! ¿Lo consiguieron?

IPJ: Por supuesto. En la presentación del Festival de Cine Sur cuyo lanzamiento se hizo en Buenos Aires y edición que, por primera vez, se hará fuera de esa ciudad y aterrizará en Córdoba.

P: Bien.

IPJ: El lanzamiento se hizo en la Casa de Córdoba en Buenos Aires y la edición será el 23 de julio en el Teatro del Libertador San Martín. Ah, un dato más: con Llaryora estuvo también la vicegobernadora Myrian Prunotto.

P: Y, ¿qué onda?

IPJ: Bien, amorosa ‘la Chiqui’. Recordó una película y largó un lindo piropo a Córdoba: “es una provincia maravillosa, porque siempre se destacan en la industria, en el arte, en todo. Los cordobeses deben estar orgullosos de haber nacido en esa provincia”, destacó.

P: Lo noto muy entusiasmado…

IPJ: La verdad es que sí, aparte dicen que la Legrand trae suerte. Veremos…

#NiUnaMenos, Quinteros y el discrecional protocolo anti piquetes

La informante de izquierda llamó casi con urgencia al periodista anoche desde la marcha del #NiUnaMenos por algo bastante complejo.

Informante Izquierda: ¿Está por ahí?

Periodista: Sí, como siempre.

II: Estoy en la marcha del #NiUnaMenos.

P: Mucha gente, me dicen.

II: Sí, bastante. Pero hay una perlita.

P: A ver…

II: Protocolo anti piquete de Quinteros, el ministro de Seguridad.

P: ¿Qué? Pero si ayer y toda esta semana el Suoem cortó todo y no hubo protocolo…

II: Sí, eso es lo raro. Los criterios de Quinteros. Está vallado el Patio Olmos, policías permitiendo la circulación, todas mujeres en la marcha.

P: Bueno, es para que no corten. Igual, le doy la derecha, y no es chicana, con que no se usa el mismo criterio con gremios combativos como el Suoem.

Giordano para el Día del Periodista

El ex titular de Anses Osvaldo Giordano vuelve a hablar de jubilaciones, su especialidad.

Informante: El 9 de junio, por el Día del Periodista que se celebra el sábado 7, Giordano va a dar una charla a periodistas sobre jubilaciones, pensiones y afines.

Alfil: ¿Donde será?

Informante: En un bar del Centro, organizado por la Fundación Mediterránea, de la cual es miembro. Un desayuno de hora y media que dejará info.

El poroteo de Rovetto en los centros vecinales

El informante PRO filo libertario llamó al periodista, para sacar pecho de los resultados de su agrupación.

Periodista: Estimado, ¡gusto en escucharlo! ¿Hoy me llama como representante de la Revolución de la Alegría, o hablo con un delegado de las Fuerzas del Cielo?

I.L.: Ja, ja… sinceramente, ¡no sé por qué soy su amigo!

P.: No se va a ofender por eso… dígame, ¿de qué tiene que quejarse?

I.L.: De nada, de nada… solo vine a agregar mi granito de arena al balance de la elección de centros vecinales.

P.: Un aporte desinteresado, me imagino…

I.L.: Mire, deje de chichonear que esta llamada no va a terminar nunca. Yo le digo lo que tengo para decir, y usted después ve si me lleva o no el apunte... Le vengo a contar que, a pesar de que el peronismo no quiera reconocerlo, el espacio de Ruvetto Yapur, Cordobeses por la Libertad, tuvo un gran desempeño en las elecciones de centros vecinales.

P.: No me diga…

I.L.: Sí le digo. Con los resultados del pasado domingo, seguimos consolidando presencia territorial en la capital. Ya tenemos presencia en tres centros vecinales clave: San Vicente, con el armado de Leonel Loyola, que asumirá como vicepresidente; San Camilo, que estará presidido por Cristian Andrade, bullrichista y parte del equipo de Rovetto, y Argüello, con Alejandra Garombo, dirigente del bullrichismo, como presidente. Además, tenemos referentes en 25 de Mayo, Nueva Córdoba, Quintas de Santa Ana, Don Bosco, Coronel Olmedo, Quintas de Ferreyra, 27 de Octubre, Bialet Massé, Alicia Risler y Cooperativa La Unidad. Todo esto, vale destacar, se viene logrando con muy poco tiempo en la política, construyendo desde abajo, caminando los barrios y apostando al vecinalismo, siempre desde la vereda del liberalismo cordobés.