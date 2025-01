Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Payada a las retenciones

El informante le compartía al periodista el link hacia un video publicado en la red social Instagram.

Informante: ¿Cómo se lleva con el folklore? Tengo una payada para compartirle.

Periodista: Hace mucho que no voy a una peña, pero me gusta. ¿De qué se trata?

I: Es el intendente de Viamonte, Facundo Manzoni, el productor de campo que se hizo popular en redes y llegó al poder con una diferencia avasallante. Lo debe tener…

P: Claro. Es muy popular. Ahora, no lo tenía payador…

I: En realidad, este es un mensaje al presidente hecho payada. "Haré este pedido nuevamente, pero en forma de poesía, sin buscar alevosía ni tampoco trascender solamente proponer lo que en su discurso decía. Es por eso que le pido a usted mi Presidente que por mi rol de intendente pero también de productor no olvide el pedido del motor de nuestra economía emergente”, así arranca.

P: ¿Retenciones?

I: Claro. “Hoy transitamos un momento duro y necesitamos más que nunca de esa promesa que usted mismo instauró”, le recita. Recuerda ahí que el presidente Javier Milei prometió eliminar las retenciones por ser un impuesto injusto y arbitrario. “Sé que no es fácil y le ha tocado bailar con la más fea, pero en el momento en el que usted pueda y sea posible avanzar, no dude en la diferencia trazar y con responsabilidad acceda”, quedó linda la rima.

P: ¿Le llegará al presidente?

I: Ojalá. Yo creo que le va a gustar. Le hace el pedido hablando de que “acceda a devolverle lo que al interior le han quitado recursos casi infinitos malgastado en clientelismo esclavizante años perdidos, guionados por dirigentes obsecuentes y aberrantes”. Antes lo invitaban a todos los canales de televisión afines al presidente, pero no sé si les conviene ahora. Aunque Manzoni, como buen productor del sur cordobés, tiene pinta de ser afín al presidente. Tiene una oportunidad de oro Milei: si saca las retenciones, será por siempre el salvador del campo.









¿Vacaciones en crucero?

El periodista tomaba conocimiento de un rumor vinculado a la situación de un dirigente de la ciudad vinculado a La Libertad Avanza.

Periodista: Che, no me dijeron quién, pero parece que hay un hombre de Milei que se tomó vacaciones afuera y no siguió el consejo presidencial. ¿Sabe algo usted?

Informante: Estaba esperando este mensaje. Se lo juro (risas). Yo tampoco voy a ser tan buchón, pero es verdad lo que le contaron. Es un funcionario libertario, a cargo de una oficina estatal en Río Cuarto.

P: No son tantos…

I: Entonces lo va a sacar. Y esté atento porque puede estallar una interna por este tema. Este funcionario se tomó un crucero con la familia y, lejos de no hacer olas, en las redes sociales están todas las pruebas.

P: ¿Usted dice que a la vuelta le espera un tirón de orejas?

I: No sé, pero es lo que le demandarían a cualquier político que no sigue las reglas del juego. Si el presidente pidió que no salgan al exterior de vacaciones, que sean austeros y no hagan alarde de sus buenos momentos mientras hay gente que la pasa mal, me parece que hacer todo lo contrario es una falta grave. ¿Dirá algo el diputado Gabriel Bornoroni de esto o es “todo pelota”?

P: Voy a averiguar el nombre entonces…

I: Usted lo dijo: no son tantos. Igualmente, en las redes sociales están todas las pruebas. Me imagino que el vecino que está haciendo un trámite en esa oficina nacional con 38 grados de calor no se va a poner contento de saber que el que tiene que solucionarle sus problemas está pasándola bomba en un crucero. ¿Cómo decían? “¡Con la tuya!”. Todo muy casta (risas).

“Votante limpio”

El informante llegaba a la cronista para compartirle una publicación del concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Informante: Habrá notado que, aunque están de vacaciones, los concejales de la oposición se han estado pronunciando sobre varias cosas. Tema seguridad, “impuestazo”. Pero nadie había redoblado la apuesta de Ficha Limpia. Hasta ahora…

Periodista: ¿Hay alguien en desacuerdo con el proyecto? Todo indica que el consenso con la mayoría de las fuerzas está. Se votaría en febrero, ¿no?

I: Eso parece. Pero esto es otra propuesta que estarían presentando desde el Partido Libertario. “Votantes limpios” se llama.

P: Me imagino por donde debe venir (risas).

I: Lamberghini propone que, en los comicios municipales, no pueda votar el vecino “que reciba planes, que sea empleado público o jubilado sin aportes”. Ojo, no es la primera vez que veo alguna propuesta así. Si mal no recuerdo, el actor Alfredo Casero había planteado algo de eso. Pero bueno, una cosa es un comentario mediático o lo que pueda decir cualquier ciudadano en sus redes sociales y otra es redactar un proyecto que vaya en ese sentido siendo concejal. Primero, si eso fuera posible, una buena porción de ciudadanos de Río Cuarto no podría votar. Pero además, seguramente esa propuesta tiene unas cuantas vetas de inconstitucionalidad.Y si me permito opinar un poco más: ¡Es un disparate! Veremos si, efectivamente, presenta el proyecto cuando arranque el período legislativo o si solo buscó generar “hype”.