Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El retorno de los vuelos

La periodista dialogaba con el informante sobre el regreso de la conexión Río Cuarto - Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas.

Informante: Muchos se olvidaron pero hoy (por ayer) ya regresaron los vuelos a Buenos Aires. Se amortiguó el golpe. En principio, la empresa había planteado quitar la conexión por tres meses. Al final, fueron tres semanas. Bastante bien salió todo.

Periodista: Más allá de eso, me da la impresión de que se evitaron cuestionamientos porque Provincia se comprometió a afrontar los costos.

I: Totalmente. Eso evitó cualquier polémica. Hacerse cargo de las plazas que no se ocuparan como pasó entre mayo y junio del año pasado no hubiese sido acertado en este contexto para el Municipio. No solo la oposición fue crítica al respecto, sino también referentes de instituciones como el CECIS que planteaban que Nación o en todo caso la Provincia debían hacerse cargo ahora. Recordemos que este servicio lo usa en su mayoría gente de la región o provincias aledañas. Eso sí, la Muni se quiere anotar una estrellita por haber dialogado e intercedido para que esto sucediera.

P: Es de esperarse. ¿Se sabe qué va a pasar después de marzo? Entiendo que ahora volvieron las frecuencias pero se redujeron.

I: Son dos a la semana y se espera que en marzo retorne el esquema anterior, con cuatro frecuencias. Hoy estuvo también el intendente de Las Higueras y destacó el regreso de los vuelos. Por estos meses, habrá vuelos los lunes y jueves.

Nazaristas también criticaron el “impuestazo”

La cronista recibía un mensaje del analista sobre las repercusiones en torno a los incrementos en los tributos municipales. Esta vez, se sumó el testimonio del tribuno de cuentas de La Fuerza del Imperio del Sur, Yvon Tesio, quien consideró que la gestión municipal “se pasó de rosca” y que, durante el 2024, “hubo un gasto excesivo desde enero a junio”, durante la temporada de campaña.

Informante: ¿Escuchó a Tesio hablar sobre el impuestazo? Más allá de lo que dijo, creo que mantener el tema tanto tiempo en agenda lleva a pensar en que no fue un “si pasa, pasa”. El oficialismo seguramente tendrá sus argumentos. Ya los han planteado algunos dirigentes en relación a los cero recursos que vienen de Nación, la falta de subsidios al transporte y demás. Pero bueno, otras voces más se van sumando a la crítica.

Periodista: Que no es muy distinto de lo que se dijo durante el tratamiento del presupuesto. Ahora efectivizado, claro.

I: Marca un arranque fuerte del año legislativo que se avecina. A mi criterio, un poco dormido el Concejo en sus primeros seis meses. Sí reconozco que se trataron temas importantes y se avanzó en la aprobación de normativas necesarias. Pero hablo de la oposición: siento que en el aspecto presupuesto faltó ponerse bien firmes con esto. Ahora dirán que la realidad les da la razón pero no recuerdo que hayan sido tan tajantes durante los informes anuales de los secretarios. En fin, ojalá se me haga la lengua a un lado y este año cambie un poco la cosa.

Sesión preparatoria

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre el cronograma del inicio de actividades.

Periodista: ¿Cómo vienen los preparativos para la vuelta del Concejo?

Informante: Quedan pocos días para la vuelta, así que sí. Hay algunos concejales que todavía están descansando, pero la mayoría está activando porque se vienen días movidos.

P: ¿Expectativa por el discurso del intendente?

I: Medida. No sé si habrá muchas sorpresas y tampoco creo que la oposición quiera arrancar haciendo revuelo. Por ahora, lo que se arma es la agenda legislativa. No se olvide que en la sesión del 1° de febrero no solo se escucha el discurso del intendente.

P: Claro. Está la sesión preparatoria. Pero eso pareciera ser un trámite, ¿o no?

I: Se tienen que votar las autoridades del Legislativo y, como dice usted, no habría sorpresas. Ana Medina será nuevamente presidenta, si todo sale según lo pensado…

P: Espere, ¿usted me está sugiriendo que podría no ocurrir?

I: ¡No! Para nada. Solo recuerdo un dato de la realidad, porque muchos se olvidan del reglamento interno y lo que puede pasar si no se logran los acuerdos necesarios. “Acuerdos”, ¿entiende? Es una palabra clave porque el Legislativo es otro poder, no es el Ejecutivo. Los cargos se ponen en base a acuerdos. Los radicales lo saben bien…

P: ¿Por qué lo menciona?

I: En 2011 o 2012, no recuerdo bien, Eduardo Yuni no logró los acuerdos necesarios y le sacaron la presidencia del Concejo. Lucía Aliberto terminó asumiendo el cargo. No digo que vaya a pasar ahora, pero ese episodio es un buen recordatorio para no dar todo por sentado. Estoy seguro que Medina no piensa que está todo dado y trabaja todos los días como presidenta para dar garantías. De hecho, creo que quedó aprobada tras la gestión de los primeros seis meses.