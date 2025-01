Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Tapando baches… de Nación

La periodista recibía un mensaje del informante sobre los arreglos que se están llevando adelante en rutas nacionales como la 158. Ante la falta de acción por parte del Gobierno Nacional, Municipios se hicieron cargo de dichas tareas. Según informó Puntal, en General Deheza se taparon ocho importantes pozos en la ruta 158.

Informante: Qué fuerte, ¿no? Los municipios tienen que salir a hacerse cargo de lo que Nación no hace. Ni siquiera le hablo de nuevas obras sino de simples tareas de mantenimiento en las rutas nacionales. Ya tuvieron que hacerlo en General Deheza.

Periodista: Fuerte. No sé qué tanta inversión requerirá pero parece que se han postergado bastante esas tareas y no es poca cosa. Implica un peligro para los vehículos.

I: Le pidieron permiso a Vialidad para poder hacerlo y ahí está el tema. Si un Municipio te requiere permiso para resolver algo que es de tu competencia, a mí me daría algo de apuro y trataría de dar soluciones. Pero escuchamos tantas veces que “no hay plata” que no me sorprende. Ojo, no sé si Nación se niega a hacer estos arreglos pero apelan a esto de ir pateándola cada vez más. La gente no puede esperar tanto y por eso hay municipios que se terminan sumando estas responsabilidades. Siento que no se está hablando lo suficiente de esto. Me saco el sombrero con aquellos intendentes que puedan cumplir con todos sus compromisos en este contexto.

P: ¿Qué onda estos arreglos de los baches? ¿Son algo temporal?

I: Aparentemente sí, provisorios. No podrán hacerse los desentendidos mucho tiempo desde Vialidad. No tendría que ser así pero ese es el panorama actual. E insisto, siento que hasta muchos de los intendentes hablan poco y nada de esto. Buenísimo que esto los desafíe a manejarse de manera más eficiente y autónoma pero los compromisos que corresponden, se tienen que cumplir. Y a eso voy: Nación no puede desentenderse de lo que les corresponde.

P: Respecto de que los intendentes dicen poco de esto, creo que nadie quiere cruzarse mucho al gobierno nacional en esta zona que le dio tantos votos a Milei.

I: Y va a quedar demostrado en las urnas en unos meses. Eso seguro.







Más escapes destruidos

El dirigente radical dialogaba con el periodista sobre una actividad del Gobierno municipal.

Informante: Le digo la verdad, yo tenía fe en el Gobierno actual cuando largaron estas acciones para desincentivar el uso de escape libre.

Periodista: Vi que estuvieron haciendo otra ronda de eso y que destruyeron como cien.

I: Claro. Salen con eso, pero la verdad es que no se está logrando el objetivo. Al menos no todavía…

P: ¿Será cuestión de darle tiempo?

I: Puede ser. Pero este verano se ve mucho el tema de las hordas de motos. Por ahí ellos no van a decir que los están tratando de correr, pero la verdad es que hay zonas tomadas por las motos. Con escape libre o sin, la situación sigue generando problemas.

P: ¿Usted cree?

I: Sí. No alcanza con poner móviles por todos lados si no van a los lugares que tienen que ir. Pueden destruir mil escapes libres, pero lo que está roto es otra cosa. El tejido social. No se habla mucho de la cantidad de hechos violentos que se están viendo en la ciudad.