“Estalló el verano” en el PAMI

El informante dialogaba con el periodista sobre la situación del PAMI y los runrunes que se generaron en el interior de la delegación riocuartense.

Informante: En estos momentos, representantes sindicales de los trabajadores del PAMI están en Buenos Aires para que Nación les explique sobre los despidos que se produjeron en estos días. Está muy caliente la cosa…

Periodista: ¿En Río Cuarto hubo despidos?

I: No en la ciudad, pero sí en unas delegaciones que dependen de la UGL Río Cuarto. Lo que se sabe es que en Canals se anoticiaron de un despido y el temor es que pueda haber más. Ya se soportó mucho durante todo el año pasado como para arrancar de nuevo así. Aunque no todos empezaron mal el 2025. ¿Se enteró de la última?

P: ¿Cuál?

I: El titular de la UGL, Ricardo Scattolini, se tomó vacaciones en medio de esta movida. Dicen que está en un crucero y que abordó mientras estaban mandando los telegramas de despidos.

P: ¿Era él? Me tiraron que un funcionario nacional en la ciudad estaba descansando. ¿Confirmado?

I: Las fotos de él en modo vacaciones están por todos lados. Han circulado por varios grupos libertarios. Incluso, son los mismos de La Libertad Avanza los que están difundiendo el tema.

P: ¿Guerra?

I: Más vale. Año electoral y no hay lugar para todos. Me parece que van a buscar mancharlo con lo de ser casta. Y no es para menos…les piden austeridad y después salen de vacaciones al exterior. Se viene quilombo.

P: ¿Usted dice?

I: Todos sabemos cómo es esto. Basta con que algún pope provincial levante el teléfono y se entere del ruido que está metiendo que se vayan a un crucero en plena temporada de despidos. No es bien visto.

P: Yo creo que estas cosas pasan de largo, ¿vio?

Llamosas sigue activo

El periodista consultaba con su informante sobre una actividad del Banco de Córdoba en la que apareció Juan Manuel Llamosas, vicepresidente de la entidad desde fines del año pasado.

Periodista: ¡Señor! ¿Me tira data de la actividad de Bancor en La Calera? Me interesa saber como lo vio a Llamosas.

Informante: Es otra de las muestras del papel que va a tener el Banco en estos días de campaña. Llamosas está ahí para darle un color político a la entidad y la verdad es que lo está logrando.

P: ¿Usted cree?

I: Al menos, el perfil del Banco ha cambiado. Se están moviendo más como un ministerio o una secretaría. Aunque es el segundo, Llamosas tiene experiencia política y de gestión que lo vuelve un activo.

P: ¿Estuvo alguien más?

I: Ese es el tema. Llamosas quedó un poco por debajo del presidente del Banco en términos de protagonismo.

P: ¿Fue Raúl Paolasso?

I: Claro.

P: ¿Lo están posicionando?

I: Puede ser, pero me parece que tenía que estar el presidente en un acto importante así. Presentaron financiamiento para renovar la flota de colectivos en La Calera. Arranca la temporada para Bancor y capaz que pronto los tengan por el sur. Ahí me parece que Llamosas va a tomar la centralidad de las acciones.

Moldear el discurso

El dirigente radical llegaba a la periodista para dialogar sobre las expresiones del dirigente de Río Cuarto y diputado nacional, Carlos Gutiérrez en relación al planteo del ministro Luis Caputo a gobernadores del centro del país (entre los que estaba Martín Llaryora). Caputo sugirió que los mandatarios provinciales deberían bajar el gasto para así reducir la presión impositiva. El diputado Gutiérrez respondió desde sus redes sociales: “Las cosas en su lugar, ministro. No es lo mismo un impuesto al consumo (que grava el gasto) que el liso y llano saqueo de un tercio de lo que generan los productores argentinos”.

Dirigente radical: Estaba viendo el posteo del diputado Gutiérrez y tuve un deja vu del 2017. Elecciones de medio término también. El tema retenciones obviamente siempre estuvo en la agenda del cordobesismo, eso no lo niega nadie. Pero esta crítica fuerte a “Toto” Caputo me hizo pensar en cómo se irá moldeando el discurso a medida que se acerquen las urnas…

P: ¿A qué se refiere?

D R: Leí que algunos dicen que los radicales casi que damos por perdida la elección por estos pagos y… para qué le voy a mentir. Todavía estamos en “veremos” y no pinta bien el panorama. Pero sí creo que el peronismo de Córdoba la va a tener difícil en este departamento.. Ojo, nosotros también. Varios correligionarios estarán dudando de si pegarle mucho a este gobierno o no porque aquí la gente sigue bancando mucho a Milei. Todo eso me hizo acordarme del 2017. Antes de las PASO, el discurso del PJ provincial era muy crítico de Macri pero, por razones obvias, pegaron un volantazo antes de las generales. Resulta que estuve en un acto en Baigorria en el que el diputado Gutiérrez dijo a los vecinos que ellos no tenían nada en contra del entonces presidente y que, de hecho, eran “muy amigos”. Sólo querían defender los intereses de Córdoba ¿Se acuerda de un spot de campaña que decía, parafraseando un poco, que votar a Unión por Córdoba no era votar en contra de Macri? Más claro, échele agua. Muchos van a moldear el discurso este año también.

P: ¿Se ve venir un “votar a Hacemos Unidos no es votar en contra de Milei”?

D R: No creo que se llegue a tanto pero, a esta altura, nada me puede sorprender. Ni de propios ni de extraños (risas).

Acusan persecución sindical en Deheza

El SUOEM Río Cuarto manifestó en un comunicado que desde el Ejecutivo Municipal de General Deheza “se quiso disciplinar y perseguir” al reducir el tiempo de contratación a dos delegados del gremio. El informante llegaba a la periodista para dialogar al respecto.

Informante: No sé si están siguiendo mucho la actividad del gremio municipal en otras localidades donde también tienen afiliados. Se picó en General Deheza porque se enteraron de la reducción del tiempo de contratación de dos trabajadores que, justamente, son delegados del gremio.

Periodista: ¿Se conoce la razón?

I: Desde el Municipio niegan que se trate de algo personal y que tiene que ver con la prestación de ciertos servicios. Dicen que a veces no se llega con el personal y se está teniendo que tercerizar para poder cubrir las tareas. Lisa y llanamente, dijeron que tiene que ver con un tema de gastos. Al necesitar tercerizar algunas tareas, están evaluando rescindir contratos si así lo consideran. Pero al tratarse de dos delegados gremiales, uno entiende que el gremio pueda interpretar esto como una persecución o disciplinamiento. Se iban a reunir en asamblea. Le aviso si hay novedades.