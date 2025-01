Accastello en Río Cuarto

La cronista dialogaba con el informante sobre la visita del intendente de Villa María, Eduardo Accastello.

Informante: Anduvo Accastello por acá. Vino a presentar el Festival de Peñas de Villa María. Por estos días, la Muni es una pasarela de intendentes o secretarios de turismo.

Periodista: Ya veo. Y mañana (por hoy) está el festival de Las Peñas del Anfiteatro.

I: Como buenos riocuartenses, tenemos nuestra versión para todo (risas). Ojalá el clima acompañe y tengamos una buena noche pero el plato fuerte nuestro va a ser el Otoño Polifónico. La mayoría de los festivales de verano de la zona se han presentado ya y nos queda esperar a marzo, con el cierre de la temporada de verano. A todo esto, calculo que De Rivas irá a alguna noche del festival de Villa María, ¿no?

P: Fue a varios festivales de la zona. Calculo que no se va a perder este.

I: Y es otra oportunidad para tratar de construir un liderazgo regional. Pero yo creo que todo se hace con mesura. A Llamosas se le reprochó mucho que no haya tenido mucha presencia en la región cuando él era intendente. Él se defendió diciendo que si descuidaba la Muni, también se lo hubiesen echado en cara. Yo creo que igual hay una impronta que está instalando el llaryorismo y es la de que no quedarse “quietos”. Está a la vista con todo lo que se generó por la apertura de sesiones en Dean Funes.

Río Cuarto marcha

La periodista dialogaba con la dirigente sobre la marcha que tendrá lugar este sábado en Río Cuarto, en adhesión a la Marcha Federal Antifascista que se planteó a nivel nacional.

Dirigente: El miércoles hubo asamblea en la plaza. Varias organizaciones como la Unión de Estudiantes Secundarios, gremios docentes, CTA, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El sábado hay marcha también en Río Cuarto.

Periodista: La gran pregunta: ¿Irán representantes de los partidos políticos?

D: Desde ya me atrevo a decir que muy pocos. Estos temas son de los pocos que realmente incomodan a la dirigencia. Porque básicamente ningún partido está exento de la violencia. Quedó a la vista con el ex presidente que tuvimos. Porque después salen a decir que tenemos doble vara, ¿vio? Ahora, voy a retomar lo que dijo un chico que vi en un noticiero porteño: Miren cómo en cuestión de horas las mujeres y diversidades nos organizamos para hacer una asamblea y adherir a una marcha ¿Y la CGT? Bien gracias. Tampoco veo que pase lo mismo con otros espacios políticos que están cuidando cada movimiento para no perder votantes que se corrieron más a la derecha.