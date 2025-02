Por Francisco López Giorcelli

El año pasado fue bastante particular para la UNC. Docentes, no docentes, estudiantes y funcionarios universitarios confrontaron fuertemente con el Gobierno nacional bajo un contexto de crisis económica y social, algo que no fue sencillo ya que, además de los reclamos, tuvieron que sostener y mantener una estructura en equilibrio entre los gastos y los ingresos. Pero sosteniendo una gran estructura con un gobierno nacional que eligió a la universidad misma como un enemigo público.

El nuevo contexto que se construye después del primer año de gestión libertaria invita a pensar un nuevo año con conflictos alrededor del presupuesto pero sobretodo la discusión pondrá en el ojo de la tormenta a los salarios. Quizás sea una oportunidad para ensayar un nuevo panorama político que implique juntar a sectores más reticentes entre ellos en otros contextos. Pero también es un contexto que estará marcado por las elecciones nacionales y, para la universidad, locales.

En el caso de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC, la cual ya tuvo sus momentos de exposición durante el año pasado. De hecho, la Ex Secretaria de Asuntos Estudiantiles tiene en su poder la gestión de becas y actividades que tienen implicancia directa en la vida diaria de la UNC y de sus estudiantes y que, en este 2025, tendrá un rol central para Boretto.

Esto implica un gran desafío para la secretaría que el año pasado tuvo un muy buen desempeño a pesar de los recortes presupuestarios. De todas formas esto último tuvo sus consecuencias como la suspensión de algunas actividades, como las olimpiadas universitarias, que fueron reclamadas por algunos centros de estudiantes.

De todas formas durante los últimos años fue la Secretaria, a cargo de Matías Lingua, la que se encargó, por ejemplo, de reabrir el Comedor Universitario post pandemia con una reforma en su funcionamiento que despertó elogios pero también críticas sobre un eje sensible: el financiamiento del menú y las becas. Pero esta estructura permitió abrir la nueva sede del comedor en el centro y que beneficia a estudiantes, docentes y no docentes que realizan sus actividades en las dependencias del centro.

Se reformó el funcionamiento del Comedor mediante el proyecto “Comedor 360” que está a cargo de la Dirección de Nutrición y Servicios Alimentarios de la Secretaría de Bienestar. Dicha reforma giró en torno al financiamiento de las becas que se otorgan para acceder al menú diario el cual pasaría a tener un valor determinado para quienes no reciban dichas becas y esto permitiría financiar nuevas becas.

Esto presenta un problema, que si hay más estudiantes pidiendo becas de los que realmente pueden pagar se irán acotando las becas para que no se rompa ese balance que se quiere generar.

Por otro lado, el gran desafío será completar otras becas, como la de conectividad o el del programa de estudiantes en línea. Si efectivamente el presupuesto se extiende a 2025 no debería sorprender recortes en estos programas (y en otros ámbitos también) para poder sostener el funcionamiento Universitario, no por gusto claro, sino por el evidente ajuste del Poder Ejecutivo Nacional hacia las arcas públicas que pegan de lleno en las Universidades.

Además de las becas y el comedor universitario, Bienestar es la responsable de llevar a cabo la Muestra de Carreras, una de las actividades más importantes de la UNC donde se acercan miles de estudiantes de colegios secundarios para conocer la oferta académica y así decidir sobre su futuro. En el 2024 fue un rotundo éxito, marcado por la crisis económica de las familias, la cantidad de futuros estudiantes en la universidad pública se prevé que crezca y marque un buen número para este 2025.

En cuanto a las Olimpiadas sería un acierto concretarlas en 2025 ya que la implicancia económica no es tanta, pero esto también depende que el campo de deportes este terminado para poder utilizarlo como corresponde, claro que con un ajuste al presupuesto el financiamiento de obras dependerá en los programas de financiamientos mediante organismos externos. Hay que prestar mucha atención en este punto que no solo afecta al deporte sino que puede ser un conflicto lo edilicio para muchas unidades académicas que por la cantidad de estudiantes exigen más espacios donde estudiar.

Menudo desafío tendrá la Secretaria de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC en 2025 donde deberá lidiar con la presión de gestionar con presupuesto congelado en 2023 por lo que, en todo caso, le tocará gestionar en un año con el doble de inflación pero con los mismos números de diciembre 2022 , donde el presupuesto del año siguiente se calculó en base a una inflación del 60%, la cual terminó siendo de más del 200%, sumando a esto los números del 2024, por lo que el presupuesto es casi inviable.

El año recién arranca pero ya presenta algunos escenarios en donde el ejecutivo no para de tensionar con las instituciones públicas y la universidad no será la excepción. El conflicto se plantea como una agenda para contrarrestar las pocas victorias económicas del gobierno el cual no para de maquillar un superávit prácticamente ficticio.

En torno al enfrentamiento entre las universidades y el gobierno los gremios ADIUC y CTA confirmaron su presencia en la “marcha federal antifascista” convocada por el colectivo LGBTQI+ y que llama a movilizar a toda la sociedad que repudia el discurso del presidente Javier Milei en el que arremete contra la homosexualidad tal y como sucedía en tiempos a los cuales no hay que permitir que vuelvan.