Por Francisco López Giorcelli

El 2025 parecía arrancar más tranquilo que el año pasado, en dónde el primer mes la comunidad universitaria tuvo que atravesar discusiones y tensiones con la nación. Pero las declaraciones de Milei en Davos hicieron que los distintos actores universitarios se movilicen en la gran marcha federal antifascista y antirracista del pasado primero de febrero. Allí se vieron gremios docentes, no docentes, agrupaciones estudiantiles y gran parte de la comunidad autoconvocada, dato no menor.

Así las agrupaciones estudiantiles, el cuerpo no docente y docentes vuelven a las aulas de a poco para darle la bienvenida a una nueva camada de estudiantes que poco saben lo que se viene pero que tienen las expectativas por las nubes, ahí hay un gran desafío para las agrupaciones estudiantiles y los docentes de cara a lo que saben que se viene: elecciones y una gran disputa con el gobierno nacional por presupuesto, salario y la ciencia argentina.

Respecto a esto último en las últimas horas se supo que Milei prepara otro decreto empujado por el ministro de Desregulación, como el 70/2023, para dar un golpe en la estructura de la ciencia y la tecnología en nombre de la reducción del gasto.

Según declararon distintas fuentes de la Universidad y del propio Conicet, el decreto buscaría reducir el presupuesto del organismo, limitar la cantidad de nuevos ingresos a la carrera de investigador y modificar su esquema de financiamiento. También esperan que se fusionen todos los organismos de ciencia y tecnología, como el Inta, el Inti y la Conae, para reducir la planta.

Probablemente el primer gran foco de conflicto que se esta gastando sea este, en dónde ADIUC tendrá un rol central, aunque también las autoridades universitarias estarán siguiendo de cerca lo que suceda ya que compromete fuertemente el desarrollo de distintos proyectos en la UNC .

En lo que acontece al ingreso, con varios actos celebrados por las distintas facultades se fue dando comienzo a un nuevo ciclo lectivo y quien hizo presencia en algunos de ellos fue el Rector John Boretto que también encara un año con arduos desafíos y conflictos en puerta a raíz de lo que se menciona anteriormente respecto a la ciencia, pero también en lo que respecta al presupuesto ya que Boretto deberá gestionar con números del 2023.

Una fuente muy cercana al rector le comentó a Alfil que probablemente el contexto lo “empuje” a pronunciarse públicamente sobre el presupuesto universitario y las modificaciones que se plantean en la educación superior y la ciencia. Hay que seguir de cerca el desarrollo de la interna radical y si la estructura partidaria lo condiciona.

Se sabe que la UCR está siendo una oposición “colaboracionista” con el gobierno nacional, incluso analiza la posibilidad de integrarse al mismo, sobretodo el correligionario de Jhon Boretto, y presidente del bloque de diputados, Rodrigo De Loredo.

La cercanía de Boretto con Prunotto, la vicegobernadora de Córdoba, puede ser una salida a esa encrucijada entre el partido y la gestión. Pero hasta el momento hay que esperar a que arranque a sesionar el Honorable Consejo Superior de la UNC donde se debatirán proyectos de gran importancia y quizás se pueda ver a un Boretto más suelto discursivamente pero la duda también está en si seguirá con su postura dialoguista o si endurece su discurso en defensa de la UNC . Frente a una oposición que no encuentra un referente para hacer contrapeso a la figura del rector, Boretto tiene una gran oportunidad.

De todas formas si de afuera se ataca a la Universidad Pública sería un error entrar en disputas internas, parafraseando a Jose Hernandez en el Martin Fierro si no se unen en algún punto se los devoran los de afuera. Pero por el momento hay que esperar hasta mediados de febrero que es cuando tendremos la primera sesión pública del cuerpo de cogobierno universitario que este año deberá afrontar elecciones y, desde lo legislativo, un recorte presupuestario brutal.

Por otro lado se tiene que definir si finalmente se convoca a una nueva Asamblea Universitaria que quedó pendiente del año 2023 y puede ser una llave para negociar con la oposición otros proyectos que sean del interés del oficialismo. Cabe recordar que hay una comisión ad honorem trabajando en este tema, aunque las chances de que se concrete son mínimas.

Retomando el ámbito estudiantil la lupa está sobre la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología donde allí se disputan los “clásicos” de los últimos años como lo definió un militante del frente La Fuerza. Ya que en estas facultades la apuesta radical, peronista y progresista es grande sobretodo para el frente La Fuerza Estudiantil que viene en alza y para Franja Morada que quiere afianzar su imagen en facultades como Odontología en la que el año pasado pasó sin pena ni gloria.

En psicología el radicalismo puede sentirse más cómodo por la ventaja electoral del último año pero es una facultad con una comunidad estudiantil muy susceptible a los errores de gestión y son de pasar factura fuertemente. Además, el discurso mileista tiene más llegada en psicología que en otras facultades, para sorpresa de muchos, la masividad que tiene hace que este discurso se sienta más.

La experiencia de la nueva oposición parece pesar más en el comienzo del ingreso pero no es algo que vaya a definir una elección, falta mucho para mayo pero los primeros cruces ya se pueden ver.

En Derecho los números fueron más favorables para el radicalismo que este año va or aumentar la ventaja respecto a sus pares de la “UEU y de los filo k “Sean Eternos”. Un buen ingreso dejaría cerca del CED tanto a Franja Morada como a UEU, por lo que será interesante ver la disputa por fuera de primer año y que estrategias se darán para ese otro universo de estudiantes.

Por último, se espera que docentes y no docentes empiecen a discutir paritarias lo antes posible. A fin de año se manejaba la posibilidad de empezar con una suspensión de clases en caso de no llegar a un acuerdo que contenga a docentes y no docentes. Seguramente el conflicto se concentre primero en el sector de investigación por el intento de borrar al Conicet (y a la ciencia argentina) del organigrama estatal.