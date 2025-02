En un mismo día, Milei criticó a Cavallo, le echó a la hija de la OEA y dijo que no devaluará

En medio de la discusión abierta y cada vez más profunda sobre el tipo de cambio en la Argentina, el presidente Javier Milei volvió a ratificar que no habrá devaluación durante este año, que el dólar se caerá “como un piano” y que el país está en deflación “hace meses”. Además, enfatizó que la actividad está creciendo muy fuerte y cuestionó duramente al exministro de Economía, Domingo Cavallo, quien hasta hace un tiempo él mismo consideraba el mejor titular de esa cartera de la historia.

No solo criticó al exministro, sino echó a su hija Sonia Cavallo quien se desempeñaba como embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hace varias semanas que crece la discusión sobre el retraso del dólar que, en general, los analistas estiman en alrededor del 20%. La administración libertaria insiste en que eso no existe y en que la competitividad no puede venir por ese lado. Sobre ese punto hay acuerdo, la clave es la transición, qué hacen las empresas hasta tanto se logre esa competitividad. La advertencia es qué pasará con las que no lleguen hasta la costa.

Milei, en una entrevista con América 24, se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que “sólo le falta el moño”. Adelantó que incluirá fondos frescos pero que, de ninguna manera, ello implicará un crecimiento de la deuda. Por el contrario, “ese dinero va a cancelar deuda con el Banco Central, la deuda no varía”. Consideró que esto es importante porque, al fortalecer el balance de la autoridad monetaria, el índice de precios de largo plazo es más bajo.

“No hicimos controles de precios y no controlamos el tipo de cambio. Cuando usted mira la inflación en dólares, es decir, que usted le limpia el efecto del crawling peg, Argentina hace meses está en deflación”, insistió.

A la hora de hablar del dólar, manifestó que “de ninguna manera” está “atrasado” a la vez que destacó que hay “superávit fiscal y financiero”. El jefe de Estado consideró que el dólar está “en un nivel razonable teniendo en cuenta las condiciones de la Argentina”. “No vamos a devaluar de ninguna manera”, y calificó de “impresentable” a Cavallo.

Hasta no hace tanto Milei mantenía "frecuentes diálogos" con el exministro y lo elogiaba porque “hizo la Convertibilidad y la Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia (…). Para mí es un honor hablar con Cavallo”.

Sobre la preocupación de la industria respecto del atraso cambiario y la imposibilidad de competir, Milei remarcó: “Si pretenden tener los retornos que tenían antes, esta economía cambió. Si no se adaptan al mundo nuevo, van a quebrar. Se van a tener que acostumbrar que van a tener que vivir con un tipo de cambio real más bajo. La moneda se va a apreciar. Se viene una economía fuerte en servicios, y es el sector que más empleo genera. Están pidiendo que yo destruya los salarios para que un par de sátrapas mantengan altos retornos de capital", dijo.

“Una tarea es que se tiene que trabajar puertas adentro en su empresa para bajar los costos. O sea, tiene que ser más eficiente, tiene que trabajar la eficiencia. Nosotros hacemos la tarea. Nosotros bajamos 13 impuestos. Le devolvimos plata a la gente. Entonces con esos impuestos que bajamos, se permite que suban los salarios”, sostuvo el Presidente y añadió que los empresarios “no deben esperen devaluación, es más, el peso va a seguir revalorizándose. Es decir, si vos sos industrial y tus precios están caros en la Argentina, empezá a manejar tus retornos”.

En esa línea, sostuvo que están trabajando en una baja de impuestos para que ello permita pagar mayores salarios. Sobre este punto, remarcó que “cuando nosotros asumimos el salario promedio de la economía formal era de US$300 y hoy es de US$1.100″.

En otro segmento se ocupó del cepo. “El día que abrimos el cepo, abrimos con una pared de 22 mil millones de dólares. Y además sacando 6% de la base monetaria de circulación mes por mes por el superávit fiscal. Es decir, vamos a meter dólares y vamos a sacar pesos. Vení a hablarme del tipo de cambio”.

Para el Presidente la Argentina no está cara: ”O sea esta cara si yo miro la isla palermitana. Eso no es hacer análisis económico”, añadió y calificó de “imbecilidad” lo relacionado a las críticas por los resultados del índice Big Mac realizado por The Economist, que arrojó que el peso es la segunda moneda más sobrevaluada del mundo.

Respecto a la actividad, apuntó que “la economía argentina hoy está mostrando un proceso de expansión fuertísimo. Es decir, Argentina tocó el piso de actividad en el mes de abril. A partir de ahí se recuperó. Hoy, el nivel de actividad estaría expandiéndose. Si tomo desde abril, a un ritmo aproximado del 11% anual. Si tomo los datos del tercer trimestre, cuando la economía se expandió 3,9% desestacionalizado y anualizo, la velocidad que trae la economía argentina es del 17% anual. Si usted mira el consumo, viene a una velocidad del 20% anual. Si toma la inversión, viene a una velocidad del 50%”.

Despido en Anses

El presidente Javier Milei echó al titular de la Anses, Mariano de los Heros. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Se ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi”, señaló.

A la mañana desautorizó al ahora exfuncionario cuando dijo que “la reforma jubilatoria no es para este momento” e indicó que sus expresiones corrían “por su cuenta (…). Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”.