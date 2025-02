Por Gabriel Abalos

Ofrendas, plegarias y empuje

La cantante pampeana Eli Fernández, radicada en Córdoba desde donde plantea su carrera artística, lanzó en los últimos meses de 2024 su nuevo disco: Las ramas de este sueño. Es un álbum de temas en su mayoría identificados con el cancionero popular folklórico, al que le aporta una muy bien armada colección de canciones inéditas, varias de su autoría, o en colaboración, y hay también piezas de otros autores, grabadas por primera vez. Entre las ocho canciones hay dos que se desmarcan de la veta folklórica, como son Para nacer en canción y No estás. Y, por elección, hay un par de piezas con ritmo reconocible de alguna región argentina cuyos arreglos se aproximan a la simple propuesta de la canción, como son el chamamecito Me iré cantando (de León Cuye, autor también de No estás) y la zamba Sos mi manto, que presenta una primera parte lírica y una segunda que convida a bailar. Es una creación propia de Eli Fernández, una emotiva canción filial. También firma la artista varias otras buenas producciones, como Ofrenda, que se acompaña de un video. Es el tema que abre el disco, una especie de huayno con güiro (vulgo cumbia), donde el componente andino está bien al frente desde el primer compás, y se mantiene la remarcación cumbiera de la percusión. También la letra (y en general, las letras) vuelcan en el disco valores colectivos, esperanza popular, amor a la tierra, rechazo de todo lo que agrede la empatía natural y la libertad. Tal es la ofrenda de la cantante y compositora.

El tema tal vez más clásicamente folklórico -y está remarcado por la austeridad de su textura y el saber específico de esa danza- es la linda chacarera Para las cantoras, lenta (como suele enseñar la maestra Hilda Herrera) y elegante, también de Eli Fernández y Sebastián Palacios. La voz invitada de Laura Albarracín (siempre un placer oírla) es un gran aporte. El arreglo es del pianista Jorge Martínez, a cargo del instrumento, percusión de Lucas Lacolla, violín de Julieta Duret y producción de Sebastián Palacios: “Para las cantoras de este tiempo, luchadoras incansables”. Plegaria al viento, otra creación conjunta de Eli y de Sebastián, va sobre un ritmo que tanto podría ser un joropo como un bailecito; no importa demasiado, es una hermosa oración a eso tan vital para los cantores, cantoras y aerofonistas: al aire. Al aire en movimiento. Rezar al viento es un acto de gratitud y, de paso, (va de nuestra parte) con el pedido de que desista de soplar sobre la maldición de los incendios.

Otro tema, el final, ocupa certeramente ese lugar, porque deja en alto el ánimo del disco. Se trata de Somos un río que canta, música de Eli y letra precisa del poeta Leandro Calle, resuelto en ritmo de tinku boliviano y de carácter épico. Como invitado canta, junto a Eli, Pachi Herrera.

Además de la participación mencionada de Jorge Martínez, los arreglos estuvieron a cargo de Leandro Marquesano y Sebastián Palacios. En la batería y percusión figura Diego Gazzaniga, en guitarra Leandro Marquesano y, en una ocasión (Ofrenda) clava su bajo el maestro Daniel Maza.

Por esas fichas posibles de los elementos que le dan forma a Las ramas de este sueño, se puede destacar, en primer lugar, la gran apuesta artística que representa el álbum: una auténtica creación colectiva, una suma de talentos para que la voz de la cantora salga a realizar su ofrenda de semillas de música puestas en órbita. El tercer disco de Eli Fernández es una producción cuidadosa por todas partes: hay una propuesta compositiva y poética, hay un compromiso popular en las letras para decir en estos tiempos, un trabajo para vestir cada canción y jugarse por mostrar tanto lo austero y auténtico como los muchos otros oídos que nos conforman.

El disco fue producido por Leandro Marquesano y Sebastián Palacios, también a cargo de los arreglos y la dirección musical. La grabación y mezcla se hizo en Islandia Estudio (Córdoba, Argentina), con mastering de Pablo López Ruiz. El arte de tapa y diseño gráfico de Las ramas de este sueño estuvo a cargo de Noe Gaillardou.

Eli Fernández comenzó un gran año 2025 presentándose en la programación oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, como integrante de un nuevo y refrescante proyecto de cuatro cantoras reunidas en Herederas junto a Cecilia Mezzadra, Silvia Lallana y Roxana Carabajal. El público reafirmó una cálida recepción al cuarteto de folklore. La artista está cosechando una carrera de la cual es la accionista principal, y su nombre resuena. Con Las ramas de este sueño da un paso coherente en su trayecto personal reciente y se puede constatar en varias plataformas, o en el canal de YouTube de la artista, https://www.youtube.com/channel/UC2PrLu6FXQGMbO4QKZ1Oa7A

Se buscan doce canciones

Se encuentra abierta hasta el viernes 28 de febrero la inscripción para participar de la 1era. Convocatoria de Cantautores/as - Córdoba es mi canción, invitación dirigida a todos los autores, compositores e intérpretes de música folklórica de la provincia de Córdoba. Un jurado integrado por Silvia Lallana, Ana Robles, Mario Díaz, Ramiro González y Sergio Korn evaluarán y seleccionarán doce obras que serán premiadas con un aporte económico. Para las letras de los temas se sugieren menciones a la identidad regional dentro del territorio cordobés, simbolizada en los paisajes, las comidas, las fiestas, los personajes.

A través de este certamen se busca revalorizar a la canción folklórica como género musical y a las y a los cantautores en tanto artífices necesarios en la construcción y difusión de una parte valiosa e intangible del patrimonio cultural de la provincia de Córdoba, como lo son su poesía y su música. Bases y condiciones: https://cultura.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2024/12/PROYECTO-REGLAMENTO-1%C2%B0-CONVOCATORIA-DE-CANTAUTORES.docx-1.pdf