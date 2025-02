Por Bettina Marengo

Con una foto y un mensaje nacional, el exgobernador Juan Schiaretti dio señales de que, al menos hoy, no está pensando en encabezar la lista de diputados por Córdoba sino que lo ocupan los votos y el armado en el estratégico conurbano bonaerense y el AMBA, clave para su proyecto político nacional con su partido Hacemos.

Schiaretti recibió a Julio Zamor, intendente de Tigre, provincia de Buenos Aires, un peronista clásico enfrentado al matrimonio Sergio Massa-Malena Galmarini en su propio distrito, con buena relación y autonomía respecto al gobernador Axel Kicillof, y que juega en “la provincia” con otros intendentes y dirigentes enfrentados a La Cámpora y por lo tanto a Cristina Kirchner. Con varios de ellos también conversa el exmandatario cordobés: Fernando Gray, de Esteban Echeverría, Juan Zabaleta, ex intendente de Hurlingham, Guillermo Britos, de Chivilcoy, y obviamente el diputado Florencio Randazzo. Eso por el lado peronista. El hilván radical viene del lado del diputado Facundo Manes, uno de los vínculos bonaerenses fuertes de Schiaretti.

Es la tercera vez en pocos meses que Zamora y el exmandatario difunden una foto juntos. La primera fue en CABA, luego fue en Tigre y la de ayer se tomó en las oficinas del cordobés en el Centro de la ciudad de Córdoba. Hablaron de todo: de Javier Milei, de economía, de las elecciones, del peronismo. Fue en el mismo lugar donde a fines de enero recibió a la exgobernadora de Río Negro, Anabela Carreras, que formó parte del espacio del actual mandatario, Alberto Weretilneck, pero luego rompió con él.

Schiaretti sabe la dificultad que significa instalar en el distrito electoral más importante del país una construcción de centro como la de Hacemos, por fuera de la polarización “Milei-PJ/Axel/Cristina”, y sabe de las necesidades propias que tienen los barones peronistas según sus condiciones locales. Para Zamora, la prioridad es su enfrentamiento a los Massa, por caso. A eso se suman todas las incógnitas sobré qué hará el PRO y la UCR en relación a la lista de Milei en la provincia de Buenos Aires.El presidente acaba de subir al ring bonaerense al diputado José Luis Espert, dejando en claro que le interesa y mucho las elecciones de octubre.

En ese marco de desafíos, el ex titular del Ejecutivo provincial celebró el tuit de su visitante: “Tenemos grandes coincidencias sobre lo que los argentinos soñamos. Buscamos un país y provincias que trabajen en conjunto, apoyando a todos los sectores productivos para que crezcan en armonía y con apoyo de un Estado presente y federal. Queremos un país en serio, sin violencia verbal y mirando a los ojos a los argentinos para que ningún ciudadano esté fuera de la agenda de temas que deben tratarse y gestionarse para encontrar soluciones donde hoy hay abandono e insensibilidad”, escribió el intendente en la red de Elon Musk. Un mensaje simétrico al que subió el cordobés: “No quedan dudas sobre nuestras coincidencias del país que los argentinos nos merecemos y debemos construir. Un país normal que crezca en base al estímulo a los sectores productivos, la industria y el campo, con generación de empleo y federalismo…. Un país en serio, sin discursos violentos y sin dejar a nadie afuera de la agenda de temas que deben tratarse y deben gestionarse para encontrar soluciones”, manifestó. Ambos finalizaron con la promesa de trabajar juntos por los objetivos comunes.

El encuentro, además de una señal de que Schiaretti está armando para las elecciones de octubre, es una respuesta a las especulaciones que pululan alrededor del gobernador Martín Llaryora sobre la posibilidad de que “Juan” encabece la lista de diputados nacionales del cordobesismo. El actual mandatario ya sabe que es muy difícil, pero juega con el mayor plazo que le da la suspensión de las PASO. No por nada mandó a todos los candidateables a moverse y a medirse: los llaryoristas Miguel Siciliano, Myrian Prunotto y Juan Pablo Quinteros, y el viguista-schiarettista Héctor Pichi Campana, el preferido del exmandatario y al que su entorno considera mejor posicionado. A ese grupo hay que sumar a Natalia de la Sota, que en los últimos tiempos dejó una puerta abierta a otras opciones peronistas no cordobesitas para ser candidata en octubre, si no hay lugar en la lista de Hacemos Unidos. El schiarettismo niega estar molesto con la diputada pero aclara que el exgobernador mantiene el poder de veto.

Antes de arribar a la reunión con el exgobernador, Zamora pasó por la ciudad de Villa María, donde el domingo se reunió con el intendente Eduardo Accastello en el marco del Festival de Peñas al que el gobernador Llaryora no había asistido, al menos hasta el cierre de esta nota. Los intendentes se conocen de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y el círculo del ex gobernador resaltó que si bien el villamariense es un hombre de Hacemos, la presencia del tigrense en la Villa fue una invitación del anfitrión, mientras que la reunión con Schiaretti estaba acordada desde el encuentro de ambos en Buenos Aires.