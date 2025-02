Por Gabriel Abalos

Definir el rock, lo que es el rock, lo que fue, lo que representa, puede ser interesante, o acaso una discusión “sanvicentina”, como decía un viejo periodista guiñando un ojo. Por ejemplo, como ocurre con el folklore y el Festival Nacional de Cosquín, las discusiones arrecian, pero lo cierto es que, si hay una definición para dar sobre el folklore, Cosquín aporta una porción bastante amplia de los elementos históricos a tomar en cuenta. Exactamente lo mismo ocurre con Cosquín Rock. El rock tal vez no existe ya, pero ahí está Cosquín Rock, y allá van los grupos que todavía mueven porciones de públicos en la industria rockera, cuando ya tal vez sea difuso hablar de “industria”. De lo que sí se puede seguir hablando, si se quiere desempolvar un marxismo de viejo cuño, es de capital, de ganancias, de negocios. El folklore, para volverse mercancía, tuvo que desprenderse de la memoria oral. El rock, a su vez, tuvo que renunciar a su impulso contracultural, hasta que este dio ganancias y fue naturalizado -y neutralizado- por el sistema (no me pregunten cuál). Lo primero no fue una traición, fue una adaptación al perfil urbano de la industria y a las tecnologías de comienzos del siglo XX. El caso segundo supuso no diremos traicionar, porque simplemente las generaciones pasan, los hijos no son responsables de lo que sus padres hicieron, pero sí digamos que el corazón contestatario en cuyo fuego se templó el rock, le abrió la gran oportunidad al bolsillo ávido de nuevas cosquillas. ¿Vamos a llorar por ello? Es sabido que la realidad siempre arruina un buen guion. Lloremos de nostalgia por nuestras convicciones juveniles, si se quiere, pero no por el mismo paso del tiempo. Espero que haya siempre convicciones que abrazar por las mismas viejas causas.

Cosquín Rock es una fotografía actualísima del rock argentino. Algunos no salen en la foto, eso es normal. El festival de Palazzo logró, con los años, hegemonizar una serie de escenarios y de horarios que dividen en categorías a los actores del evento: están los escenarios de los exitosos perennes, el de los emergentes, el de los de aquí, el de los bluseros, el de determinadas productoras o sellos, el de la música urbana, en fin. Un paseo por el predio, como en un patio de comidas, permite con la grilla en la mano ir de uno a otro campo sonoro hasta dar con sus ídolos, con aquellos de quienes ha oído hablar, con los completos desconocidos, con sus amigos, con los alegres, con los que despiertan nostalgias.

Mas de cien artistas se encuadran en el género que designa el festival, que admite al cuarteto (¿notaron que el folklore, como el rock, le hicieron lugar al cuarteto?), el jazz, la música tropical, el tango, las vibraciones pesadas, las sutiles, el recital, el indie, la electrónica, el techno, el house, la orquesta, el ritual, los gestos. Ellos y ellas son las figuras de estos 25 años en el año 25.

Los escenarios son Norte, Sur, Montaña, Boomerang (el sábado) y Paraguay (el domingo), la Casita del Blues, Hangar Club. Y si es la hora de disparar nombres, tender la manta y mostrar los productos, estarán Airbag, Ratones Paranoicos, Los Piojos y No te va Gustar, estará Nicki Nicole (debut en el festival) Wos, Dillom, Catr7iel y Paco Amoroso, una nueva generación, y la guardia vieja: Skay y Los Fakires, Los Auténticos Decadentes, Babasónicos, Las Pelotas, Guasones, Emanuel Horvilleur, Turf, Los Tipitos, Massacre; y también los que dejaron huellas frescas en el hall de la fama, El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, Bándalos Chinos, Conociendo Rusia, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco. Hilda Lizarazu cantará Charly, estarán Rosa Profunda, Winona Riders, Vapors of Morphine, Zoe Gotusso, Javiera Mena.

Son muchos más, y cada uno y una transporta su mundo, que suma moléculas de rock. Es arduo sacar la ficha de tantos artistas que llegan a Punilla. Varios de ellos defienden, y otros estrenan, actitudes contraculturales. Todos transpiran y tratan de ganar su espacio en la difusa escena argentina. Se esfuerzan por decir y por mostrar lo que tienen. Tocar y cantar en Cosquín Rock se inscribe de inmediato en los currículos, es un blasón, es una oportunidad, es un sueño. Es un momento. No mucho más. Pero con eso se escriben páginas y también se está en alguna parte. En un lugar intermitente, que cada vez se redefine, llamado rock.

Arranca mañana entre las 14.20 y las 15 en todos los escenarios, para los ansiosos y los tempraneros, y los que les hacen el aguante a las bandas de apertura.

