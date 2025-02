Por Francisco López Giorcelli

El ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei se lleva puesto el sistema universitario y de investigación de Argentina. Así lo denuncian docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y científicos de las Universidades Públicas, sobre todo en la UNC, la cual cuenta con una gran infraestructura para llevar a cabo todas las tareas que desarrollan los sectores antes mencionados.

El año pasado se sucedieron dos grandísimas movilizaciones del sector universitario, bancado por gran parte de la sociedad que, a pesar del ajuste, sostiene a la educación y salud pública como un pilar fundamental, no solo para el desarrollo del país y el cuidado de las familias, sino como parte del “ser” argentino, de la idiosincrasia del ser argentino.

En este marco de resistencia contra la avanzada del discurso libertario sobre la universidad, el gremio de docentes e investigadores de la UNC, ADIUC, se planta y organiza en primera instancia un congreso para los días 21 y 22 de febrero, dónde se plantean los lineamientos en los que caminara la estrategia contra el gobierno nacional.

Leticia Medina, Secretaria General de la CTA Córdoba y Secretaria Adjunta de ADIUC, en diálogo exclusivo con ALFIL declaró que este año la situación de los docentes es alarmante. “Estamos en una situación crítica respecto a nuestro salario” dijo la referente sindical, que también aclaró que en el último palo perdieron el equivalente a 5 salarios promedio.

Existe un retraso salarial inédito en toda la planta estatal, eso es una obviedad a está altura del gobierno de Milei, ningún dato demuestra la contrario, mientras los sueldos del sector privado se homologa por encima del 2% (ya hay acuerdos que sea por debajo por la intervención en el mercado del ministro de Economía Luis Caputo), en la planta estatal la recomposición no supera el 1%.

Medina aclara que para que el sueldo de las y los trabajadores de la universidad tenga el mismo poder adquisitivo de noviembre de 2023, habría que arreglar una paritaria por encima del 35%. Esta pérdida no es de hace un año, claramente, de hecho en varias oportunidades desde el gremio aclararon que durante los últimos 8 años la pérdida salarial se fue profundizando, con una incomparable caída durante el 2024.

A este contexto, declara Leticia Medina, se le suma el gran deterioro de las condiciones laborales en las facultades ante la falta de inversión por parte del Gobierno Nacional. La reducción del presupuesto impactó de lleno en las arcas universitarias “dejándonos en una situación crítica para desarrollar las tareas que nos corresponden” resaltó Medina.

“Tenemos elementos de trabajos que se rompen y no hay presupuesto para arreglar esas herramientas, incluso hay aulas que no van a poder contar con las condiciones edilicias correspondientes” dijo preocupada Medina.

Si bien la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con algunos mecanismos de financiamiento propio o, como en otros años, de colocación en plazo fijo del sobrante del presupuesto para poder tener una reserva, esto no esta siendo posible si se maneja un presupuesto del 2023, como Javier Milei quiso que sea. No hay presupuesto porque al Gobierno Nacional le conviene extender el del 2023 y repartirlo a discreción.

“El contexto para este año no es distinto al 2024. Hay una eliminación de la negociación de paritarias, por lo cual todas las acciones de protesta que realizamos el año pasado no tiene ningún lugar de canalización en una negociación con el Gobierno Nacional, es decir, no hay interlocutores, no hay mesa de negociación y tampoco hay diálogo entre los recortes y el mismo Gobierno” declaró Medina respecto a la discusión paritaria.

En relación al congreso que ADIUC convoca para este 21 y 22 de febrero la referente sindical dijo que “se está convocando al congreso del gremio, un espacio que se viene impulsando en los últimos años, en dónde se genera un lugar para analizar la coyuntura política y social. Además, el objetivo de dicho congreso es la construcción de un plan estratégico de cara al 2025 el cual abarque a todo el arco político de los docentes más allá de la diversidad de posturas, formaciones y lugares de trabajo.”

En relación al enfrentamiento con el gobierno Medina plantea que este espacio sirve para ver “de qué manera como sindicato docente vamos a enfrentar esta coyuntura que creemos va a seguir siendo crítica ya que existe una amenaza sistemática del gobierno contra las universidades, entendemos que hay una decisión de llevar a cabo una política de desmantelamiento del sistema universitario y científico.”

En un tono propositivo plantea “como desde los sindicatos podemos desarrollar una estrategia de defensa de la universidad pública y, sobre todo, de una propuesta de una universidad que pueda ser protagonista de un nuevo tiempo de construcción de un país desarrollado, dónde todos podamos disfrutar y hacer ejercicio de nuestros derechos” dijo Medina pensando no solo en la universidad sino también en un modelo de país.

Pero no es la única ocupación que tienen desde el gremio. El día 10 de abril de 2025 se llevarán a cabo las elecciones para renovar las autoridades gremiales por los próximos tres años.

“En medio de esta coyuntura, como sindicato nos enfrentamos a un desafío que es la renovación de autoridades. El cual es un proceso muy saludable que en ADIUC se da cada tres años y que es una posibilidad de volver a ampliar, generar más participación, incorporar más compañeros y compañeras a la actividad gremial.” comentó Medina.

“La actividad gremial en la Universidad tiene la característica de que es muy dinámica. Hay todo el tiempo renovación de cuadros políticos y referentes” resaltó Medina quien confirmó que “en este caso me toca la responsabilidad de encabezar la lista naranja” dando a conocer así que será candidata para ser Secretaria General de ADIUC.

Del lado de la oposición aún no hay una lista confirmada al momento de rescatar esta nota, de hecho tienen hasta el día jueves a la tarde para presentar una lista.

Finalmente Leticia Medina dijo que “la verdad es un enorme desafío que al mismo tiempo está siendo muy estimulante porque en el último tiempo hemos recogido muchas adhesiones de compañeras y compañeros que perciben que el sindicato es un lugar, no sólo legítimo, sino un lugar de potencia para generar debates, pensar la universidad, para organizar la defensa del trabajo docente, para imaginar mejores salidas para nuestro país y universidad”