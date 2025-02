El criptopresidente

Por Javier Boher

Justo después del escándalo de Libra leí la mejor definición posible sobre criptomonedas: son aquello que reúne todo lo que no sabés de informática con todo lo que no sabés de finanzas. Si el político promedio no entiende absolutamente nada de una ni de otra, es lógico esperar qué queda para el común de los mortales.

El presidente economista, aspirante autonominado al premio Nobel y descalificador de todos los que no ven las cosas como él dió un paso en falso al anunciar un proyecto de una criptomoneda vinculada al financiamiento de proyectos en Argentina que resultó ser una estafa.

Los números rápidos hablan de una ganancia de 87 millones de dólares para apenas una decena de tipos que entraron rápidamente en el negocio de esa cripto, como el que se mete primero en un esquema ponzi y sale después de hacerle invertir el auto y la casa a los conocidos que mete adentro.

Las sospechas tienen que ver con que el presidente lo anunció desde su cuenta de X apenas tres minutos después de que se largó la cripto al mercado, desatando una fuerte demanda que infló rápidamente el precio y le permitió a los primeros inversores salir rápido y ganar muchísima plata. Hubo gente que multiplicó su inversión por 40 en apenas unos minutos.

En el otro extremo hubo alrededor de 44.000 afectados a nivel global. El número es realmente bajo. Para ponerlo en perspectiva, en 2023 el Frente de Izquierda sólo pudo meter un diputado nacional por provincia de Buenos Aires habiendo sacado 400.000 votos, nueve veces el número de estafados. El kirchnerismo, que salió primero, tuvo que conseguir 256.000 votos por diputado. En Córdoba hicieron falta entre 250 y 280 mil votos. No parece ser mucha gente.

Sin embargo, acá el impacto no se mide en la cantidad de personas que perdió plata, sino en la cantidad de gente que empieza a perder la fe. Casualmente, hace unos días mencionaba que el carisma es cuando los seguidores creen ver cualidades sobrehumanas en el líder. Metidas de pata tan grandes hacen que Milei se vea tan humano como cualquiera.

La respuesta ha sido la que podíamos esperar de todos los involucrados en la política y en la situación:

El oficialismo salió a decir que estas son difamaciones de la oposición, que fue un error involuntario del presidente.

La oposición progresista salió a pedir juicio político para que se investigue esta “timba financiera” (el nombre que usa la gente que vive la economía en términos nominales para referirse a cualquier manera de mantener el valor del dinero).

La oposición dialoguista pide que se investigue. No mencionaron que hay que hacer una comisión, pero eso va de cajón: ahí se nombran los propios que muerden en las sombras.

El opoficialismo dice que hay que investigar y mira lejos para que la cosa pase rápido.

Los analistas dicen que esto es problema de la influencia de la hermana, que no entiende nada y acerca a cualquiera. Dicen que deberían echarla antes del mediodía de hoy y que festeja Caputo.

Los dueños del proyecto dicen que lo de ellos era limitado y que no se llevaron la plata.

Los militantes libertarios dicen lo que les dicen que digan.

La gente en la verdulería pregunta qué es una criptomoneda y si bajó la papa.

Los jubilados en la cola del banco dicen que están esperando al sobrino que los ayuda a usar la tarjeta en el cajero automático.

Los que esperan el colectivo dicen que no quieren que empiecen las clases porque colapsa el sistema.

Este escándalo se suma al de la hidrovía y la bulla de corrupción, a los errores en la gestión y en la expulsión de funcionarios y a unos modos que son cada vez menos novedosos y que amenazan con convertir al presidente en el establishment. Todo gobierno se desgasta y este no tiene por qué ser la excepción. No importa que para la inmensa mayoría de los argentinos las criptomonedas sean todo lo que no entienden de finanzas y todo los que no saben de informática: saben darse cuenta perfectamente bien cuando los presidentes meten la pata. No en vano hubo dos seguidos que no pudieron reelegir.