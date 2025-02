Por Julieta Fernández

La denuncia de un hecho de violencia en la plaza central, previo a la marcha en reclamo por mayor seguridad y la baja en los tributos municipales, generó malestar en los comerciantes autoconvocados, quienes además lamentaron que la participación fuera menor en la jornada de este lunes (se estima que hubo cerca de 200 personas). No es menor que el hecho tenga como denunciante al concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini, quien habría sido agredido por el escritor y comunicador, Rubén Lucero.

El referente provincial del PL, Agustín Spaccessi, enmarcó el hecho en una disputa por parte de un supuesto afiliado radical (algo que el propio Lucero negó posteriormente en diálogo con LV16). “Soy peronista afiliado pero tengo otra visión de la realidad del peronismo”, aseguró el escritor, quien además consideró que la presencia del edil en la marcha tuvo el objetivo de “provocar” y generar que se hable de él. “Busca protagonismo porque está hace casi un año en el Concejo pero nadie sabe lo que hace”, opinó.

La versión brindada por el concejal libertario es que, mientras se encontraba en la plaza Roca a la espera de que inicie la marcha y dialogando con algunos de los presentes, Rubén Lucero le pidió que repita una frase que el edil había utilizado en un comentario en redes sociales. El escritor y el concejal habían tenido cruces en Facebook y, en uno de ellos, Lamberghini le respondió: “Andá pa allá, bobo” (en alusión a la expresión de Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2024). “Le repetí la frase en la plaza porque él me lo pidió. Se enfureció, me manoteó del cuello y me metió una trompada. Lo esquivé, me agarró de la remera, tuve que irme hacia atrás. Fue un momento muy violento en una marcha que debía ser pacífica. Lo denuncié porque me podía suceder algo en la marcha o incluso después”, manifestó el edil a LV16.

“La Justicia dirimirá quién tiene razón”, manifestó Lucero, quien admitió haber “reaccionado de una manera que no debería”. No obstante, aseguró que “no hubo golpe y hay muchos testigos. La gente nos separó inmediatamente. Él me tiró una patada y yo reaccioné, pido disculpas. Son situaciones que te irritan y yo estoy seguro que fue mandado a provocar”, expresó el comunicador que participó activamente en la organización de la protesta. “Lo propuse hace unos meses porque son muchísimos los comerciantes afectados por la inseguridad que me llaman y me cuentan lo que les pasa. Siempre dijimos que no había que politizarla, más allá de que todo acto es político. Dijimos que había que tratar de que no vayan los concejales porque se iba a distorsionar el reclamo”, consideró el locutor, quien además planteó que Lamberghini lo trató de “periodista ensobrado” (concepto muchas veces utilizado por el presidente Javier Milei).

La riña de las redes

El tweet del legislador del PL, Agustín Spaccessi, encendió la chispa en relación a la presunta unidad de las fuerzas políticas que participaban de la manifestación (LLA, Frente Cívico y una parte de la UCR). Spaccessi aseguró que Lucero era dirigente y afiliado radical, lo que rápidamente fue negado por el presidente de la UCR Río Cuarto, Marcos Curletto; “Opinan por acá giladas y después borran y culpan a la ‘casta’. Aprendé de Javo y las Cripto. ¿Cuántas cagadas más se van a mandar?”, replicó el ex concejal radical.En tanto, el dirigente del núcleo Evolución, Lucas Castro, también se sumó a las críticas a Spaccessi y tildó a Lamberghini de “operador del peronismo de Llaryora”.

Al igual que lo acontecido hace más de una semana en el predio de la Sociedad Rural, los tironeos partidarios en un reclamo del sector privado pasaron factura. Ocurrió con la apatía de gran parte de los productores agropecuarios ante la presencia de legisladores y dirigentes radicales en la asamblea por el aumento del inmobiliario rural. El cacerolazo de este lunes tampoco estuvo exento.