Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Nazario pidió por la salud del Papa

El informante advertía al periodista sobre la publicación realizada por Adriana Nazario en las últimas horas.

Informante: No sé si notó la escasez de mensajes por la situación del Papa dentro de la comunidad política. Se sabe que Francisco está complicado de salud, pero pareciera que nadie se anima a hablar del tema. Una de las pocas, por no decir la única, fue Adriana Nazario.

Periodista: Es cierto lo que dice. Siendo un tema sensible, no ha sido tema para la política local. ¿Qué dijo ella?

I: “Rezo por la pronta recuperación de Francisco. El Papa que llegó ‘del fin del mundo’ para ponerse al servicio de la defensa de la dignidad humana, la paz y la amistad social. Una tarea imprescindible en estos tiempos”, escribió. Acompañó el texto con una imagen suya junto a José Manuel de la Sota el día en el que visitaron al Papa.

P: Me dejó pensando. ¿Tan controversial es hablar del Papa y pedir por su recuperación? Uno pensaría que todos se subirían al rezo, pero no.

I: Hasta eso han logrado los libertarios, meterle miedo a la gente que admira al Papa. Todos miden todo y piensan que, si salen a hablar de Francisco, una parte de la gente los va a rechazar y que los van a tratar de Kukas o zurdos. Sería bueno que los políticos se alejen un poquito de las redes…el mundo no pasa por ahí.

P: ¿Usted dice que es por eso?

I: No me caben dudas. La mayoría de la dirigencia profesa la religión Católico Apostólica. El jefe de la Iglesia está en su peor momento, pero se ve que todos se han olvidado de eso. Al menos en las redes…

Piera deja la FUA, ¿empieza su campaña?

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre el presente de Piera Fernández, la joven dirigente del centenario partido que fue una de las protagonistas del enfrentamiento entre las universidades y el Gobierno de Javier Milei durante 2024. El pasado viernes dejó su cargo como presidenta de la Federación Universitaria Argentina.

Periodista: Vi muchos saludos en redes sociales a Piera Fernández tras dejar la presidencia de la FUA.

Dirigente: No es para menos. ¿Lo leyó a Emiliano Yacobitti? Le dedicó unas palabras muy profundas en sus redes sociales.

P: ¿Qué dijo?

D: “Si hoy las puertas de nuestras universidades siguen abiertas, es en gran parte por su entrega”. Que tal…

P: Epa.

D: Pero también dejó en claro que ahora se vienen cosas a futuro, que su impacto no se limitó a la FUA. “En tiempos donde algunos creen que aprender es un privilegio y no un derecho, Piera nos recordó que la educación no solo abre puertas: sostiene naciones”, le escribió. Y al final, tiró: “Gracias por demostrar que la juventud no es solo el futuro, sino el presente”. ¿Qué cree que significa eso?

P: No sé, ¿usted cree que hay algo más?

D: Se sabe que Piera terminará siendo protagonista de la política este año. Eso es porque fue impresionante lo que logró desde su lugar, volviéndose una referente política de nuestro partido, trascendiendo la militancia juvenil y convirtiéndose en la más clara referencia del futuro radical. Es más, yo diría que ya es el presente…

P: El presente radical no es muy bueno…

D: Por eso la tan necesaria renovación.

P: ¿Pero ya hay dónde jugar?

D: Con los libertarios, como quieren algunos, seguro que no. Hay que volver a hacer al radicalismo grande otra vez.