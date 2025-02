Por Bettina Marengo

El cordobesismo se desmarcó del decretazo de Javier Milei para cubrir dos cargos en la Corte Suprema de Justicia y, a través de la senadora Alejandra Vigo, criticó duro la decisión presidencial de llevar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla al máximo tribunal del país sin tener acuerdo del Senado. “Nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto es un atropello y una amenaza a la división de poderes, porque el Senado debe prestar su acuerdo”, señaló en su cuenta de Twitter la dirigente del PJ de Córdoba Capital, que había anunciado que se iba a abstener en la caída sesión donde la cámara alta trataría el pliego de Lijo. El mensaje fue retuiteado por el exgobernador Juan Schiaretti, a modo de respaldo a uno de los posicionamientos más duros contra Milei desde que éste asumió la Presidencia. La crítica del oficialismo provincial se da en el peor momento del jefe de la Casa Rosada: el escándalo de las criptomonedas parece haber pegado en la imagen que el electorado cordobés tiene del otrora incombustible presidente.

“No voy a respaldar nombramientos de jueces del máximo tribunal por decreto. El Ejecutivo no puede imponer su voluntad por sobre las instituciones”, sostuvo Vigo, en un largo texto donde deslizó que la firma de los decretos presidenciales serían una estrategia pensada para dejar atrás el affaire $Libra que parece sumar nuevos capítulos, todos onerosos para Milei. “Con este decreto, tal vez pretendan distraer a la sociedad de otro hecho de gravedad institucional: el caso del Presidente y la criptomoneda $Libra que la justicia debe investigar con rigurosidad y celeridad”, señaló la senadora, que además apuntó a la ausencia de juezas mujeres en la conformación de la Corte. “Es inadmisible que la conformación de la CSJN no contemple la participación de juezas”, dijo.

No es casual la salida de la senadora del PJ y de su marido, quien arma el partido Hacemos para buscar en las próximas elecciones un lugar en el andarivel del medio entre Milei y los K. ¿Hubo juego en equipo con Martín Llaryora, que no puede apuntar tan duro a Milei porque, dice su entorno, necesita avales crediticios de Nación y además está atravesando un mal momento con la desaparición del niño Liam Flores, de 3 años, en Ballesteros Sur? La institucionalidad es una bandera que el cordobesismo quiere para sí, y la ocasión para señalar con el dedo el decretazo de Milei es políticamente propicia para marcar una diferencia en Córdoba y a nivel nacional. De hecho, no hubo objeciones al mega decreto 70/23 ni a los ninguneos al Congreso. Otros tiempos. Ahora Milei está metido de lleno en el barro de la política y su aura de outsider definitivamente caída.

Horas antes del tuit de Vigo, Luis Juez había ratificado su postura de no levantar la mano para votar a favor de Lijo, algo que sostuvo desde la primera vez que el cuestionado magistrado apareció como candidato a la Corte. Pero, aliado del libertario, el líder del Frente Cívico no garantizó que no dé quórum para una eventual sesión en el Senado, en caso de que sea convocada por el oficialismo para aprobar el pliego. La otra cordobesa del Frente PRO, Carmen Alvarez Rivero, también ratificó en una nota con radio Nacional su rechazo a la designación del juez de Comodoro Py al cual la Cámara Federal le acaba de aprobar una licencia especial para que pueda ejercer, en comisión por nueve meses, el cargo en la Corte. Una situación, el doble cargo judicial, que sería inédita en la historia judicial argentina.

A diferencia de Juez, Alvarez Rivero no consideró objetable desde lo constitucional la aplicación del DNU simple por parte de Milei, en línea con la posición libertaria y de la ministra Patricia Bullrich, que resaltan que se trata de una potestad que la Constitución Nacional le da al presidente. La senadora señaló que la sesión para tratar el pliego de Lijo, que se iba a desarrollar el viernes pasado, se cayó por falta de quórum y que “esta vez no se le puede echar la culpa al kirchnerismo”, ya que, resaltó, fueron dos aliados santacruceños los que no bajaron al recinto molestos por la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.