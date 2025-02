Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Inminente” anuncio en Las Higueras

El periodista charlaba con su informante en Las Higueras para confirmar una información que circuló en los últimos días.

Periodista: ¡Señor! A ver si me puede ayudar con esto. ¿Puede ser que el decreto para habilitar a Las Higueras como ciudad ya fue firmado?

Informante: Mire, esa es información que todavía no es pública. Pero cuentan que el gobernador (Martín Llaryora) ya se lo confirmó al intendente (Gian Lucchesi) que ya está todo hecho. Así que lo de Las Higueras ciudad es inminente…

P: ¿Cuan inminente?

I: Dicen que Llaryora lo hará oficial en unos meses en el acto provincial por el 25 de mayo se hará en Las Higueras…

P: ¿Qué? ¡Ese es el verdadero anuncio!

I: Bueno, pero es extraoficial (risas). Parece que lo del decreto se hará oficial durante esa fecha, en el Día de la Patria.

P: Mire usted. Entonces, ¿confirmado lo del 25 de mayo?

I: No se lo diga a nadie (risas).

P: Imagino que una vez que se confirme eso deberán empezar con todos los pasos para confeccionar la Carta Orgánica, ¿no?

I: Eso llevará más tiempo. Tienen que convocar a los constituyentes y empezar con eso. Según me cuentan, no arrancarán sino hasta 2027, cuando sean las elecciones municipales.

P: Me dijo “inminente”, no que falta un montón.

I: Tiene razón (risas).









Movimiento en el EMOS

El informante enviaba un mensaje a la periodista para comentarle sobre los avances en materia de modernización del Estado en el Ente Municipal de Obras Sanitarias.

Informante: ¿Se acuerda que no hace mucho entró un pedido de informe de la oposición por el tema de algunos contratos de servicios? Particularmente de las firmas BPI y Trasus. Una vinculada al asesoramiento en normas ISO 9001 y otra al desarrollo de sistema de software de Recursos Humanos.

P: Ambas asociadas a (Ángel) Elettore.

I: Sí. El pedido de informe del director por la oposición planteaba que se requiera la devolución de los fondos abonados porque no se habían implementado esas normas hasta el momento en el ente y se le viene pagando desde octubre del 2022. Parece que algo de ruido generó. Solicitaron la devolución por lo de las normas ISO.

Periodista: Por lo que me dice, es una especie de admisión de que se estaba abonando a la empresa pero del otro lado no estaban respondiendo como corresponde.

I: Exacto. Si se requirió la devolución del dinero, es lo primero que uno interpreta. Esta es una muy buena noticia para el ente. Si mal no recuerdo, en el pedido de informe se hablaba de cerca de $17 millones abonados. Por el tema del software, parece que metieron una acelerada.

P: Desde la Muni me habían dicho que algunas áreas de la administración ya estaban utilizándolo pero no sé en qué etapa se encontraba todo eso…

I: Bueno, esta semana llegaron cerca de ocho personas pertenecientes a Trasus. Fueron al ente. Estaban actualizando toda la información y poniéndose al día con el software. La oposición agitó un poco el avispero pero sirvió de algo.

La jueza García, denunciada por maltrato

El informante llegaba a la periodista y le compartía la noticia acerca de la jueza Natacha García, denunciada por maltrato laboral. Según informó Otro Punto, la vocal de la Cámara Primera del Crimen se encuentra en un período de licencia y, a su regreso, sería trasladada a otra cámara.

Informante: ¿Qué tal la noticia de la jueza García? No me sorprende porque lamentablemente el ámbito judicial no está exento de esas prácticas. Pero lo que sí llama la atención es la magnitud de todo. Si bien se habla de una denuncia formal, es mucha la gente de Tribunales que no quiere trabajar en su órbita porque aseguran conocer más hechos similares.

Periodista: También me llamó la atención eso. Personas que por orden de mérito podían tener una mejor posición económica y un ascenso en su carrera y aún así rechazaron ocupar lugares que implican trabajar con la jueza. Es muy fuerte.

I: Ojo, no faltaron comentarios en redes sociales de algunos que aseguran que la magistrada solo es exigente. Lamento informarles que, si el traslado de una jueza genera que hasta los trabajadores de esa cámara envíen una nota para tratar de frenar eso, algo debe haber. No me parece subestimar así a los empleados judiciales o funcionarios que ya conocen los bueyes con los que aran. Por supuesto, la propia Justicia tendrá que dirimir el hecho pero no me parece bien bajarle el precio a lo que manifiestan los trabajadores.

P: Más allá de este futuro traslado de García, ya hubo personal que trabajó con ella y había pedido ser trasladado a otras áreas. Es algo que se debe comentar hace mucho tiempo.

I: Así es. Habría casos en donde no se animaron a denunciar pero sí pidieron ser trasladados. A eso se le puede sumar un dato fácilmente googleable: García es de San Juan y fue magistrada allí también. Busque en algunos diarios provinciales, fue protagonista de un papelón. En 2014 citó a declarar a una persona que había sido asesinada dos años antes.

P: ¡¿Qué?!

I: Lo peor es que fue un femicidio que tuvo mucha repercusión en la provincia. La víctima había denunciado a su ex pareja por amenazas y la llamaron a declarar dos años después. Ya era tarde. García salió a pedir disculpas y dijo que no tuvo mala intención pero el furcio ya estaba hecho. Renunció y se dice que se fue del país para trabajar en un organismo de la ONU. Después vino para acá y ya hace un par de años que es vocal. Incluso tuvo la posibilidad de estar en juicios como el del asesinato de Nora Dalmasso. En fin…

“Un amigo el Gian”

Con el tema de la inseguridad en el centro de la agenda local, el periodista acudía a su informante en el Ejecutivo para conocer las repercusiones que generó el tema puertas adentro del Palacio de Mójica.

Informante: ¡No le voy a decir nada!

Periodista: Aguante, que todavía no le pregunté…

I: Ni hace falta, si todos están hablando de lo mismo. Que la inseguridad esto y aquello…

P: Bueno, era obvio (risas). En realidad, quería saber si tiene idea de cómo viene pegando el tema en la Muni. Noto que hay cierto cuidado de la agenda, que no hay contacto con la prensa…

I: Hay que ser cuidadosos, porque todo lo que digamos podría darle letra a los que nos están esperando. A laburar callados, como hoy.

P: ¿Qué pasó hoy?

I: Vino el jefe de la Policía de Córdoba y se gestionaron más acciones para luchar contra la inseguridad. Ojo, no es solo móviles y agentes, sino una comunicación más firme en el armado de los operativos. Había algunos controles que venían flojos, no respondían.

P: ¿En serio? ¿Y por qué no lo dicen?

I: Se sabe y se corrige. Suficiente.

P: Por otro lado, ¿escuchó al intendente de Las Higueras? Dice que el 90 por ciento de los robos que tienen allá son cometidos por riocuartenses.

I: Un amigo el Gian (Lucchesi). Ahora van a salir a decir que Río Cuarto exporta delincuentes. Ya la veo venir (risas).

P: Y el viernes hay una nueva marcha de vecinos, comerciantes y cadetes para pedir respuestas.

I: Son días muy complicados, la verdad. Ojalá vengan soluciones y se calme un poco este clima enrarecido. Me da la sensación de que el reclamo del vecino es genuino, como siempre, pero hay mucho radical queriendo vengarse porque perdieron las elecciones. Hay que avisarles que no se juegan nada este año y que van a tener que esperar hasta 2028 para tener otra oportunidad de perder contra el peronismo.