En los últimos días, el tema “Killing Me Softly With His Song” ha vuelto a rotar en la difusión radiofónica, por un motivo que llenó de tristeza al mundo de la música: a los 88 años, Roberta Flack falleció en Nueva York el lunes pasado, dejando como legado una discografía tan vasta como cautivante.

Un exabrupto simpático J.C. Maraddón Cultura 25 de febrero de 2025

Cómo podían imaginar en 1978 los hermanos La Bionda que 46 años después el director Brady Corbet iba a utilizar su inocente hit “One For You, One For Me” como música de fondo para los créditos finales de la película “El brutalista”, nominada en diez categorías en los premios Oscar.