Carrió apunto contra los hermanos Milei por el caso $LIBRA: "es una estafa piramidal"

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, rompió el silencio y confirmó su regreso a la vida política anunciando su candidatura a legisladora en el Congreso. Además, cargó duro contra Karina Milei, la hermana del presidente. "Es la cajera", sostuvo.

En ese sentido, y refiriéndose a la Criptoestafa en la que el presidente se encuentra involucrado y el cual está siendo investigado en Estados Unidos, España y Argentina, Lilita dijo que la Secretaria General de la Presidencia es "la cajera" y la comparó con Julio De Vido y Lázaro Báez.

Cabe destacar que la Coalición Cívica había denunciado a la hermana del presidente por tráfico de influencias. "Todo el mundo sabía que eran marginales", dijo Lilita sobre los hermanos y agregó que eso se lo confirmó "sus propios empleadores". "Son marginales y, así como dije en el 2003 el cajero es De Vido y fue De Vido y después Lázaro Báez, ahora digo la cajera es Karina", refiriéndose al caso $LIBRA.

"Es una estafa piramidal. Se benefician los Milei. Por eso [Hayden Mark] Davis dice que la plata era de la Argentina, ¿de qué Argentina? De Milei”, disparó. Carrió descartó iniciar un juicio político contra el presidente, recordando una decisión similar tomada con Néstor Kirchner en 2004, "como no se lo pedí a Néstor Kirchner en 2004 cuando teníamos un informe sobre la obra pública", recordó.

Sin embargo, afirmó tener testimonios sobre corrupción en la campaña de La Libertad Avanza (LLA), posiblemente vinculada al "criptogate", y predijo que la información saldrá a la luz el próximo año desde el exterior. "Los actos de corrupción se cometieron en el financiamiento de campaña, en el pedido de dinero (...) Esto va a salir después por el exterior (...) No será ahora, será el año que viene", aseguró.

"Creo que el fiscal Taiano va a acumular la prueba, pero que la jueza Servini de Cubría no va a hacer nada, porque hay que estar con el sistema. La quiero y la respeto, pero sé que no va a hacer nada, porque hay un dicho en los tribunales: hay que estar con el sistema. A lo largo de la vida, uno no termina buscando la perfección, sino viendo lo bueno en algunas personas”, opinó con respecto al avance del caso.