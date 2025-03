Por Julieta Fernández

Ayer se aprobó el proyecto de “declaración de preocupación por los actos del presidente en los que promocionó, con su imagen, la cripto moneda $LIBRA, deshonrando su investidura presidencial”. La impulsora de la iniciativa fue la concejala socialista del bloque Hacemos Unidos por Río Cuarto, Marilina Gadpen, quien explicó que la declaración plantea “el rechazo a los actos del presidente Javier Milei, quien promocionó en redes sociales la cripto-moneda $LIBRA, hecho impropio de la investidura presidencial y que habría damnificado a cientos de personas. Bregando que la Justicia agilice los mecanismos necesarios para el rápido esclarecimiento de lo sucedido y determinación de responsabilidades”. La edil agregó que el accionar del mandatario nacional implicaría la violacion de la Ley 25.188 que tiene que ver con el ejercicio de la función pública.

El primero en romper con los discursos que -con matices- iban en línea con el proyecto en cuestión fue el juecista Pablo Benítez. “Para algunos temas, tenemos memoria selectiva. En algunos casos nos sorprende alguna acción. Me sorprende que no hayamos presentado una declaración que haya deshonrado la conducta como lo hizo una ex presidenta de la Nación. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. Ella sí fue condenada hace dos años atrás en la causa Vialidad. En ese interín, ella era vicepresidenta y nos trajo al ‘innombrable’”, dijo el referente del Frente Cívico local en relación al ex presidente Alberto Fernández.

Aunque Benítez aseguró que su posición no implica una defensa del presidente, uno de los argumentos que utilizó fue que “el propio secretario de Desarrollo Económico de la ciudad se reúne semanalmente con empresarios para intentar ayudarlos y promocionar sus productos. Vaya a saber qué quiso hacer el presidente. Que lo juzgue el Poder Judicial”. El jefe del bloque oficialista, Leandro Carpintero, interpeló a Benítez y le preguntó si él tenía conocimiento sobre si dicho secretario “ha participado en la promoción de algún emprendimiento económico que después sea una estafa, como lo que ocurrió a nivel nacional”.

“Jamás hablé de estafa. Solo dije que como funcionarios públicos podemos promocionar algún emprendimiento. Yo no acuso de nada como sí lo hace este proyecto que habla de estafa. Pareciera que están condenando desde este Poder Legislativo y el oficialismo quedará en disidencia con su propio jefe político”, reiteró el concejal juecista, quien aseguró que el proyecto del PJ local iría a contramano del gobernador Llaryora, quien no se ha expedido sobre el tema. A su turno, el concejal nazarista, Guillermo Natali, consideró que el posicionamiento de Benítez se corresponde con el alineamiento del senador Luis Juez con el presidente Javier Milei. “Se sabe que Juez quiere ser candidato a gobernador. Bueno, irá por su enésima derrota”, lanzó Natali, quien además remarcó que sí se conoce la postura del gobernador Llaryora “a partir de lo que ha manifestado la senadora Vigo en su representación en el Senado”.

La concejala impulsora del proyecto, Marilina Gadpen, también apuntó contra Benítez sobre lo que consideró un intento por “señar qué proyectos debo o no presentar en la Casa del Pueblo”, a la vez que consideró que desde el juecismo buscan ser “aplaudidores de Milei”. Al cierre del debate, el concejal Carpintero procuró defender la postura de la senadora Alejandra Vigo: “Queremos que sea la Justicia y no la política la que investigue estos acontecimientos. Ella representa a la Provincia y también hubo una declaración de la Legislatura provincial. No hay una incoherencia entre lo que hace nuestro espacio político en la provincia y este bloque legislativo en la ciudad”, señaló el dirigente schiarettista.

La concejala radical, Antonella Nalli (perteneciente a la línea Evolución), no realizó intervenciones durante este debate pero acompañó el proyecto que manifiesta preocupación en relación al accionar del presidente en el cripto-escándalo. Tampoco intervinieron los concejales radicales Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto pero ellos sí votaron en el mismo sentido que Benítez. De este modo, Abrile y Vasquetto ratificaron que integran el sector del “radicalismo peluca” al votar en disidencia a lo que han planteado algunos de sus correligionarios como el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi. En diálogo con FM Gospel, el dirigente radical se había mostrado en favor de que se investigue al presidente Javier Milei y consideró que su accionar implicó una gravedad institucional.