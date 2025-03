J.C. Maraddón



Para quienes hablan de un estancamiento de la música internacional y de una repetición de patrones ya conocidos, basta retrasar el reloj apenas diez años para entender cuánto van cambiando las olas y cómo aquello que a mediados de la década pasada era tendencia, hoy apenas si tiene un lugar dentro del universo de lo retro. Esa dinámica del panorama musical no excluye la costumbre actual de reciclar viejos estilos para pasarlos en limpio y construir algo “nuevo” a partir de ellos. Pero eso no quiere decir que no haya variaciones significativas en las canciones que se van poniendo de moda.

En 2015 ya entraban en la categoría de divas cantantes como Taylor Swift, Ariana Grande o Miley Cyrus, que aún siguen figurando entre las intérpretes favoritas del pop global, cuya presencia en el mercado no merma, como tampoco disminuye su vocación por revolver el archivo para retomar sendas ya transitadas. Sin embargo, un decenio atrás la furia del trap estaba todavía en gestación y eran otros los géneros que cautivaban a las masas, cuyas preferencias fluctúan al mismo tiempo que lo hacen muchos de los nombres de los ídolos que son venerados por obra y gracia de haber aportado canciones imborrables.

Una de las corrientes que llevaba un largo periodo prolongando su vigencia era la electrónica, que desde finales de los ochenta había empezado a adueñarse de las pistas de baile, para también afincarse luego en las listas de éxitos que sonaban fuera del bullicio de las discotecas. Por supuesto, en ese lapso habían surgido etiquetas diversas dentro de ese espectro sonoro, que lo enriquecían y renovaban de modo constante, sin dejar espacio al aburrimiento. Y si bien casi todas coincidían en su propósito danzante, algunos de los protagonistas de esa escena se entregaban a la experimentación para alumbrar creaciones innovadoras.

Durante parte de su reinado, la electrónica compartió los laureles del suceso con un ritmo caribeño, el reguetón, que al despuntar el nuevo milenio estaba contagiando su cadencia desprejuiciada por todas partes y venía captando fanáticos con rapidez. Por eso, era natural que ambos caminos se cruzaran en determinado momento, algo que ocurrió en 2009, cuando el DJ estadounidense Dave Nada dio a luz el moombahton, una mixtura entre el house y el reguetón que fue adoptado con celeridad por los bailarines y por otros artistas de la camada electro, como Skrillex, Krewella o Diplo, que por entonces iban adelante del resto.

El tema que estaba destinado a situar al moombahton en lo más alto de la consideración general apareció en marzo de 2015 y surgió desde la factoría de Major Lazer, un grupo conformado por los productores Diplo, Jillionaire y Walshy Fire. Famosos entre otras cosas por colaborar con otros músicos, para dar forma a la canción “Lean On” se unieron al francés DJ Snake y a la cantante danesa MØ, con los que grabaron este single que en un principio había sido compuesto para que lo cantaran Rihanna o Nicki Minaj, cuyos equipos de trabajo rechazaron el demo.

Número uno en infinidad de países, incluida Argentina, “Lean On” es a esta altura un clásico que remite de forma directa a aquella época en que los deejays había tomado el timón de la industria y llevaban el asunto en la dirección que más les convenía. Tras cambios en su formación, Major Lazer lleva cinco años sin novedades discográficas, en tanto DJ Snake no ha publicado nada propio desde 2019 y MØ ha quedado recluida al circuito europeo. Los tiempos no son los mismos y el hit que se hizo escuchar en todo el mundo es ahora una antigüedad afincada en la nostalgia.