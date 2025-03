Vista de la Sinfónica, “Ladies of Jazz”, “Frauen Power” y Javier “Lennon” Parisi.

Vista de la Sinfónica, “Ladies of Jazz”, “Frauen Power” y Javier “Lennon” Parisi.

Por Gabriel Abalos

[email protected]

Así suenan Mahler y Tchaikovsky

La Orquesta Sinfónica de Córdoba se presenta en concierto esta noche a las 20 en el Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365) brindando un programa de grandes compositores. El organismo interpreta en primer lugar la Sinfonía N. 4, de Gustav Mahler, en Sol Mayor, estrenada en Munich en 1901, cuyo último movimiento se inspira en el poema La vida celeste, de la colección El cuerno mágico de la juventud. Cuenta con la participación solista de la destacada soprano Cecilia Leunda. El programa se completa con la obra Francesca da Rimini, un poema sinfónico de Piotr Tchaikovsky inspirado en la trágica historia incluida por el Dante en La Divina Comedia. Francesca fue una noble que se enamoró del hermano de su cruel esposo, quien les dio muerte a ambos. La Sinfónica de Córdoba actúa bajo la dirección de su titular JongWhi Vakh. Localidades disponibles en la boletería del teatro, de 9 a 20, y por Autoentrada. Platea, $8000; cazuela $6000; tertulia $5000; paraíso $3000.

Las damas del jazz en el CCC

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) hay esta noche a las 20 un espectáculo musical titulado Ladies of Jazz, en el ciclo de conciertos por el mes de la Mujer. Actúan Blue Velvet Quintet, con la cantante Cordelia Andrada, y aporta relatos el periodista especializado Adrián Baigorria. El repertorio que abordan la cantante y el quinteto homenajea a las grandes cantantes afroamericanas que llevaron el jazz y el blues a un nivel superior, un cancionero de las voces más influyentes de la historia del género como lo fueron Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan y Nina Simone, entre otras. El Blue Velvet Quintet es integrado por Agustín Waldheim en piano, Fede Tosello en contrabajo, Lucio Cheli en batería y Zaida Echandi en saxo barítono. Con proyección audiovisual y relatos, Adrián Baigorria contextualiza las canciones y las versiones interpretadas. Entrada general $8000 disponible en autoentrada y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

Encarnar al perro rabioso

En el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) se presenta a las 19 la obra teatral Matar es hermoso, dirigida por Elvira Bo, con actuaciones de Sapo Heredia y Natalia Buyatti, la última es también la autora de esta pieza. “Un country importa más que miles de árboles, los que deberían cuidar disparan, se puede matar al político que se odia, la plata nunca alcanza para repartir de manera equilibrada, la crisis siempre justifica el hambre”, dice un texto de la obra, una pintura de nuestro tiempo y causa de una frustración que crece sin pausa. Desde los márgenes, Isidoro y la puta, “dispuestos a encarnar el perro rabioso que todos querrían ser”, se proponen dar sus vidas a cambio de aniquilar al mundo con el objeto de propiciar su salvación. Dos voces amplificadas, una batería en vivo y una dramaturgia feroz dan marco a esta reflexión escénica. A partir de los 18 años. No apto para personas sensibles. La entrada es libre y gratuita.

El poder lírico de las mujeres

En la Sala Azucena Carmona del Teatro Real ( Jerónimo 66), a as 20.30, se pone un espectáculo lírico escénico, Frauen Power. Sobre idea original, dirección y producción general de Gioia Falco y Sabrina Paterno, con puesta de ambas y de Yamil Arce, la obra se estructura en dos actos, y cuenta en escena con Sabrina Paterno (soprano), Gioia Falco (mezzosoprano) y Ana García en piano. La primera parte destaca Seis dúos, obra de 1844 de Félix Mendelssohn sobre textos de Karl Klingemann, sobre las estaciones y la renovación de la primavera. El segundo acto aborda el ciclo de ocho canciones Frauenliebe und Leben (Amor y vida de mujer) de Robert Schumann op. 42, donde las cantantes actrices encarnan a mujeres cualesquiera, sin temporalidad, “transitando situaciones y sentimientos propios del universo femenino, con humor, con nostalgia, con agrado, con mirada crítica… sin dejar de enaltecer la magia de ser mujer”. Con un abordaje feminista, se cuestiona con un poco de humor y delicadeza los mandatos de aquellas mujeres sobre las cuales escribían los compositores del Romanticismo. Entradas a $15.00 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Tarde de “Poesía Express”

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) se invita esta tarde a las 17 a un nuevo encuentro de ciclo Poesía Express, que organiza desde hace 10 años por Café Literario “Con los pies en Cielo” de la ciudad de Deán Funes, coordinado por Marta Díaz. Hoy se celebrará el Día de las Mujeres, habrá lecturas de poemas y un intervalo musical, como es habitual en el ciclo, y se hará también la presentación del libro de Sonia Rabinovich Debajo de mi nombre, por el sello Ediciones del Callejón. Poetas de Deán Funes, Alta Gracia, Jesús María, Villa Carlos Paz, Villa María, Mendiolaza, Unquillo, Oncativo, Río Cuarto, Río Tercero, Villa María y Córdoba Capital serán de la partida. Entrada libre y gratuita.

Con el rostro de Lennon

Se presenta hoy en el Teatro de Ciudad de las Artes (Av. Ricchieri esq. Concepción Arenal) el músico de Lanús Javier Parisi, conocido como “el doble de John Lennon”, quien llega por primera vez a Córdoba con el espectáculo The Beatles in my life. El artista, que ha cultivado un curioso parecido con uno de los pilares de la banda de Liverpool, ha trasladado su genuino homenaje a John por el mundo, recorriendo la historia musical del Beatle asesinado en Nueva York hace 45 años. El hijo de Lennon, Julian, lo eligió para protagonizar un documental en 2019. El músico se presenta junto a León García (primera guitarra y coros), Juan Pablo Pérez (bajo y coros), Leandro Kosek (batería) y Daniel Jauri (teclado y percusión). A las 21, entradas a $20000 en autoentrada o en boletería del teatro.