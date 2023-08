Sprint final de campaña sin grandes actos (hoy llega Schiaretti)

Por Julieta Fernández

El gobernador y precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, arribará a la ciudad para supervisar el final de obra de la sala cuna n° 500 en la ciudad (ubicada en el predio del Viejo Hospital). Posteriormente, estará presente en una conferencia de prensa en el Hotel La Urumpta. Aunque se trate de una de las visitas mensuales del gobernador, la visita se enmarca en el último tramo de campaña del mandatario antes de las elecciones primarias del próximo domingo.

La militancia y dirigencia de Hacemos Unidos ha apelado a mostrarse en distintos sectores de la ciudad y con una campaña más “territorial” en comparación con la contienda provincial. El hecho de haber perdido la ciudad y el departamento el pasado 25 de junio, obligó al PJ local a replantearse si se había puesto “toda la carne al asador”. En general, se advierte que el schiarettismo duro es uno de los núcleos más activos en actividades como folleteadas y reuniones con vecinos e instituciones. El llamosismo también pidió a los suyos que se pongan la camiseta de “Schiaretti presidente”.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez, quien encabeza el tramo de diputados de Hacemos por Nuestro País, se ha mostrado en diversas actividades junto al intendente Juan Manuel Llamosas. Más allá de la propia gestión o acciones conjuntas entre Provincia-Municipio, las últimas imágenes del diputado y el intendente de Río Cuarto implicaron caminatas barriales y actividades más propias del “cara a cara” con los vecinos. Algo que, en su momento, el propio Martín Llaryora había reclamado a su militancia de Capital para asegurar el triunfo en la provincia.

La campaña del diputado Gutiérrez en particular también focalizó en distintas actividades con referentes del sector productivo del sur provincial. No está previsto un acto de cierre de campaña en la ciudad pero se estima que buena parte de la dirigencia local viajará a Córdoba para el cierre en espacio Quality el próximo jueves.

Por otro lado, el massismo aún no confirmó si realizará alguna actividad para cerrar la campaña en Río Cuarto pero la reciente llegada del ministro de Economía dejó conformes a varios referentes del espacio. Pese a haber sido una “visita de médico”, el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa logró reunirse con sectores del agro y la industria y también fue acompañado por referentes de distintas vertientes del peronismo en la ciudad que asistieron a la actividad en el CECIS. La agenda estuvo a cargo de la agrupación La José Manuel y contó además con la presencia de intendentes que acompañan la candidatura de Massa (entre ellos, el intendente de Bulnes y precandidato a diputado nacional de UxP, Martín Toselli).



JpC confía en su performance

Juntos por el Cambio no recibiría la visita de ningún precandidato presidencial en lo que resta de la semana. El argumento principal es que consideran que no es necesario jugar esa carta por ahora y apuestan a “volver a pintar de amarillo” el departamento. En el caso de los halcones, el dirigente moldense y candidato a diputado nacional, Julián Chasco ha estado al frente de la mayoría de las actividades de la región y el día de ayer encabezó la presentación del Foro Agropecuario e Industrial “Cultivando Cambios” en la sede de la Sociedad Rural Río Cuarto.

Este espacio podría denominarse la “pata del agro” dentro del esquema de Patricia Bullrich. También fue presentado por el diputado nacional Pablo Torello (también referente del agro) y “Willy” Bernaudo, ex secretario de Agricultura de la Nación. Más allá de la actividad de la militancia local (apoyada por algunos sectores del radicalismo como el rinsismo y el sector de Humberto Benedetto dentro del Frente Cívico), se advirtió una campaña fuertemente abocada a los sectores agropecuarios. Patricia Bullrich no ha visitado la Capital Alterna en lo que va del año y desde su espacio consideran que no sería necesario, al menos antes de las PASO. “Acá se viene trabajando desde el día después de las Legislativas”, comentaba un integrante de este esquema a Alfil. Cabe recordar que en el segundo lugar de la lista de diputados se encuentra la empresaria local, Belén Avico.

Algo distinto podría decirse del esquema larretista de Río Cuarto, el cual comenzó a cimentarse hace poco tiempo y no cuenta con dirigentes de la ciudad o el departamento en el tramo de diputados nacionales (solo Fredi Decarlini por el Parlasur). El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente llegó a la Capital Alterna en tres oportunidades este año, con el fin de hacer pie en una región en la que su adversaria en las PASO ya contaba con alfiles que apuntaban a allanarle el camino.

Aunque no hay referentes locales en la nómina de diputados nacionales de este espacio, algunos sectores como Evolución y el grupo que acompaña al legislador Juan Jure movilizaron sus estructuras en el último acto que tuvo lugar en la Vecinal Fénix (en el que participó el candidato a diputado, Pedro Dellarosa y otros miembros de la lista). Tanto en el armado de Bullrich como el de Rodríguez Larreta, no se prevén actos de cierre de campaña en la ciudad antes del jueves y continuarán las folleteadas y caminatas en distintos puntos de Río Cuarto.