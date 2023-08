Por Víctor Ramés

Una huelga de panaderos, un enfrentamiento entre pandillas de muchachos, unos ejercicios de tiro de cañón, y una discusión sobre la cualidad milagrosa de la Virgen, son los hechos elegidos para ofrecer cuatro vistazos al año 1895. Ese año había asumido, en mayo, José Figueroa Alcorta, gobernador que prolongaba el poder del autonomismo y futuro presidente de la Nación.

Tomamos nuestros cuadros del diario Los Principios, que había comenzado a circular en Córdoba el año anterior. Diario católico y conservador, comentaba en agosto de 1895 el inicio de una medida de fuerza de los panaderos locales. En febrero de ese año se había fundado la organización socialista Unión de Obreros Panaderos de Córdoba, y seis meses más tarde sus afiliados se lanzaban a la huelga. Comentaba Los Principios en agosto, con afán negacionista:

“Sigue la contienda entre patrones y obreros panaderos, y con pocas probabilidades de arreglos amistosos.

A la verdad la huelga no ha conseguido despertar el más mínimo interés en el público, si se exceptúa la prensa, a nadie le ha preocupado, ni poco, ni mucho la actitud de los obreros mencionados. De aquí que, a juzgar por las apariencias, el hecho no reviste importancia social de ninguna clase.”

Unos días después, el diario hacía su pronóstico descreído sobre lo que conseguirían los panaderos:

“Cómo terminará la huelga?

Los patrones persisten en su resistencia, por su parte los obreros no cejan en sus reclamaciones. Esto supuesto, lo más probable es, salvo intervención de tercero, que muchos de los huelguistas pierdan sus puestos y queden sin trabajo. Hoy por hoy estas pequeñas huelgas en Córdoba no influyen nada en el ánimo de los patrones, puesto que no existiendo entre nosotros fábricas en grande escala, no les será difícil encontrar aprendices con que poder remediar la necesidad de obreros que por el momento experimentan.”

El conflicto del gremio panadero obtuvo, sin embargo, alguna mejora salarial: un peso al día. No fue mucho para el bolsillo, pero sí para la conciencia de la organización y la lucha.

Si la pelea por la producción de plan se habrá hecho sentir en la mesa diaria, o no, lo ignoramos. En cuanto a otro tipo de conflictos, he aquí una escena del plano callejero que tal vez mostrase algo del diario acontecer cordobés. Se lee en Los Principios del mismo agosto:

“Guerrilla entre muchachos

Hace ya varios domingos que una persona respetable nos refirió alarmada ciertas peleas de muchachos, que tenían lugar en los altos de la Nueva Córdoba.

En efecto anteayer tuvimos ocasión de presenciar una verdadera guerrilla entre numerosos muchachos.

Los combatientes habíanse dividido en dos bandos. El uno, que era el menos numeroso, estaba formado por muchachos de 13 a 15 años, el otro por pequeños rapazuelos, que daban prueba de un coraje singular.

Unos y otros armados de piedras, se las arrojaban mutuamente con el calor y la bravura de verdaderos combatientes, resultando que los muchachos más chicos derrotaban a los más grandes. Uno de estos tenía todo el rostro magullado por una bala que por suerte no le deja achuyando un ojo, o tuerto para siempre.

Pero lo más desagradable eran las palabras groseras e inmorales con que se insultaban.”

Un tercer cuadro del día a día ayuda a definir la avidez por espectáculos no convencionales en la capital. Cuenta Los Principios que “no menos de mil personas habían concurrido el domingo pasado al local designado para hacer ejercicios de tiro con cañón, cosa vista por primera vez en Córdoba.” Desde las barrancas del Pucará, la guardia nacional realizaba esas prácticas. En una de ellas, se produjo el siguiente resultado, a distancia:

“Imprudencia peligrosa

Es de llamar la atención el hecho ocurrido el domingo próximo pasado, en la casa de campo denominada «Santa Isabel», distante como a media legua de esta ciudad de propiedad del señor Rogelio Martínez.

En el día indicado y a la hora en que el regimiento de artillería de la guardia nacional hace los ejercicios de tiro de cañón, el señor Martínez acompañado de los padres Escolapios que regentean e Colegio de Santo Tomás de Aquino, paseábase por los contornos de su casa, cuando de repente una bala de cañón, disparada por los soldados de la 4ª batería del regimiento que indicamos, y que hace sus ejercicios en el Pueblo Nuevo, cayó a los pies de uno de los padres, sin lograr felizmente causarle mal alguno.”

Un último suceso a comentar de aquel 1895, involucra la militancia católica del periódico que venimos citando. Exasperado, citaba Los Principios al diario oficialista, La Patria, que se explayaba en tono sarcástico sobre una publicación previa de su rival:

«Nos da la noticia (Los Principios) que le transmite su corresponsal de Río 2° de una cura milagrosa llevada a cabo por la santísima Virgen de Lourdes, en un pobre diablo desahuciado de los médicos y con un pie en la sepultura, que en cuatro días quedó sano y hábil para cantar milongas, merced a la protección de la celeste galena.

La noticia nos ha conmovido, como es natural, impulsándonos a poner de manifiesto la extraordinaria virtud de la SANTA que, así nomás, sin récipes, consultas ni demás recursos de que echan mano los señores médicos para agotar los de los enfermos, libra a estos de las penalidades de una vida enferma, y nos creemos en el deber de llamar la atención del honorable senado, a cuya consideración se encuentra el proyecto reglamentando el ejercicio de la medicina, a fin de que agregue un artículo adicional eximiendo A LA CELESTE MEDICA de los requisitos que esa ley va a establecer para los que se dediquen al arte de curar, con objeto de evitar que al Consejo de Higiene se le ocurra proceder CONTRA ELLA si prosigue en su obra milagrosa y caritativa a solicitud de los deshauciados.»

En su respuesta, Los Principios expresaba escandalizado: “Esto hace pendant con aquel celebérrimo proyecto que decreta multas y carcelazos contra los que bauticen…

¡Es el colmo del ridículo!”