La monumentalidad del rock

J.C. Maraddón

Como suele suceder con los intérpretes que lanzan una obra que desata un suceso extraordinario, la carrera del grupo inglés Pink Floyd admite la demarcación de un antes y un después de su álbum “The Dark Side Of The Moon”, que desde su aparición en 1973 figura entre las piezas experimentales más influyentes de la cultura rock. Concebida como una especie de obra conceptual, esta grabación eleva al punto de máximo lucimiento ese estilo que ha llevado a la posteridad a un cuarteto cuyo origen se remonta a la escena psicodélica británica de la segunda mitad de la década del sesenta.

Antes de la publicación de aquel disco soberbio, el grupo había atravesado una etapa de indagación sonora, que siguió a la partida de Syd Barret, el líder de la formación en sus comienzos, quien a raíz de sus adicciones entró en un colapso mental que lo alejó de ese emprendimiento musical. Los seis álbumes publicados por Pink Floyd entre 1968 y 1972, coinciden en ofrecer una sonoridad aferrada a los parámetros del rock progresivo, del que la banda era uno de los representantes más conspicuos, con canciones de largo aliento y una estrategia compositiva en la que los hits brillaban por su ausencia.

El éxito comercial que trajo consigo “The Dark Side Of The Moon”, representó un giro en ese andamiaje creativo, que sin resignar los esfuerzos en procura de ampliar los horizontes del rocanrol, los ubicaba mucho más cerca de ese público en general que prefería temas pegadizos y simples antes que piezas de complicada elaboración. Esta transición de un formato al otro iba a culminar en 1979 con la salida de “The Wall”, un disco doble plagado de canciones acreedoras de rotación radiofónica, que batió récords de ventas y fue llevado al cine por el director Alan Parker.

Pero hubo un álbum en vivo previo a “The Dark Side Of The Moon” que tuvo la virtud de unir ambos eslabones de la cadena, porque allí se incluían tanto los temas del periodo más introspectivo como los que después iban a figurar en aquel LP que les deparó la máxima repercusión. “Live at Pompeii” es la banda de sonido de una película documental de Adrian Maben donde se registra una actuación del grupo en el anfiteatro romano de Pompeya, que fue estrenada en septiembre de 1972 y que reviste el carácter de filme de culto para los fans.

Hace pocos días, comenzó a circular en redes sociales el tráiler de “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, una versión remasterizada y aumentada en su contenido de aquel largometraje, que será proyectada en los cines Hoyts de Patio Olmos en dos funciones los días jueves 24 y domingo 27 de abril. Con una calidad 4k y un sonido mejorado, esta iniciativa permitirá a los espectadores vivir una experiencia sensorial inigualable, que ajusta a las exigencias del presente ese testimonio de lo que era la monumentalidad rockera de una época cuya rememoración puede llegar a despertar sentimientos encontrados de extrañeza y nostalgia.

Cuando han transcurrido 53 años desde que esas imágenes fueron filmadas, cabe preguntarse qué tiene para decir al mundo actual eso que en su momento fue una demostración de los alcances de la vanguardia artística y que hoy es objeto de una veneración digna de un museo. Apreciar esa película, es una invitación a espiar la belleza de las ruinas del imperio romano, de la mano de esos músicos que en ese entonces empoderaron la voluntad de cambio de los jóvenes y que vaya a saber si aún son capaces de inspirar en las nuevas generaciones la necesidad de renovar las viejas estructuras.