La ansiedad de estar al día

J.C. Maraddón

En aquellas épocas en que estar al tanto de la vanguardia era la premisa que animaba la curiosidad de muchos consumidores culturales, las dificultades para acceder a información proveniente del extranjero constituían una barrera a la que no muchos podían saltar. Sin mediar viajes al exterior que acercasen al interesado a los centros de poder, había que armarse de paciencia y esperar meses (a veces, años) hasta acceder a ese disco, a esa película o a ese libro del que todos hablaban pero que tardaba demasiado en llegar a un país como el nuestro, perdido en los confines del hemisferio sur.

El advenimiento de internet y su efecto colateral con las redes sociales, pusieron a disposición del público aquello que antes llevaba un esfuerzo gigantesco procurarse, lo que representó la posibilidad de que los artistas y la gente común tuvieran una línea directa con lo que estaba pasando en otras latitudes. Aunque han transcurrido ya más de dos décadas desde que se asentaron esos avances tecnológicos, todavía no es factible determinar a ciencia cierta cuánto ha influido esa proximidad virtual en la producción artística local, a partir de la chance de insertarse en el contexto internacional en tiempo real.

Sin embargo, lo que todavía falta aceitar es el arribo de esas propuestas externas en vivo, sobre todo debido a que el traslado desde sus lugares de origen hasta esta región sigue siendo engorroso. Por eso, una de las vías por las cuales se facilitan esas presencias es la realización de festivales, en cuyas grillas se cuelan novedosos nombres a los que sería casi imposible traer de no ser en esos términos. Y es así como se vuelve una práctica interesante escarbar en el line up de estos encuentros para descubrir allí visitantes ilustres a los que vale la pena ver.

Uno de los eventos que desde un principio apuesta a esta clase de atractivos es el Lollapalooza Argentina, que desde 2014 incluye en sus escenarios la participación de intérpretes que no son tan convocantes por sí mismos, pero que juegan en una segunda línea promisoria o se montan sobre una tendencia sonora digna de atención. Es allí donde reside la oportunidad de apreciar en directo a artistas que todavía no habitan los primeros planos, pero que podrían llegar a hacerlo dentro de no mucho tiempo y que por ahora apenas si asoman como la punta de un probable iceberg.

En la edición de 2022 del Lollapalooza, como una especie de show extra que se programó para la semana siguiente a la convocatoria, desembarcó por primera vez en Buenos Aires el proyecto musical liderado por el canadiense Dan Snaith, quien bajo el alias de Caribou se lanzó hace un par de décadas a navegar las aguas de la música electrónica. Rodeado de músicos eventuales que lo acompañan en sus conciertos, Snaith deslumbró tres años atrás a quienes lo vieron en el Centro Cultural Kónex, gracias a la sutileza de una propuesta que no apunta a estampar canciones de moda sino más bien a emocionar.

Esta vez, en uno de los escenarios del predio del Hipódromo de San Isidro, el Lollapalooza Argentina 2025 anuncia a Caribou entre los animadores de la velada del próximo domingo, la tercera de un festival que arranca hoy y que promete como atractivos principales las presencias de Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Tool, Olivia Rodrigo y Benson Boone. Mucho, muchísimo más tarde de que en el hemisferio norte descubrieran las bondades del aporte de Dan Snaith, este artista podrá lucirse otra vez ante los melómanos argentinos, demasiado acostumbrados a ese retardo que prolonga la ansiedad de estar al día.