Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Refaccionar la Casa Radical

La periodista dialogaba con el militante radical sobre la rifa que están organizando desde la UCR local para avanzar en la refacción de la sede partidaria.

Periodista: ¿Qué anda pasando con la Casa Radical? Vi que quieren refaccionarla.

Militante: Es una necesidad urgente. Si vio el video que se está compartiendo, muestra que lamentablemente ha habido muchas filtraciones en los días de lluvia y que la casa está muy deteriorada.

Periodista: Creo que la última vez que fui fue hace casi dos años. El día que (Gonzalo) Parodi ganó la interna.

M: Bueno, habrá notado que es una casa vieja y necesita su mantenimiento y no lo ha tenido. A mí lo que me parece interesante es que la actual conducción está buscando que sea una causa de todos los riocuartenses, sean o no radicales. Nadie puede negar que es un lugar que vio pasar la historia de nuestra democracia. De hecho, hay un video en el que el presidente del partido (Marcos Curletto) apela un poco a eso: con fotos del “Chicharra” Abella y Raúl Alfonsín y plantea que el inmueble es mucho más que una sede partidaria.

P: Pero imagino que a los propios afiliados les llega un poco más fuerte este mensaje.

M: Hay que ponerse al hombro esto porque incluso se habla de cierto peligro de derrumbe del techo si no se hacen los trabajos necesarios.

P: Me dio pie para decirlo: refleja un poco la situación actual del partido. Perdón, me la dejó servida (risas).

M: No es la primera persona que lo dice, claramente (risas). Es que si no empezamos “por casa” literalmente… Al menos ya se empezó con un poco de limpieza y orden, que también hacía mucha falta. Esperemos conseguir el dinero y desde ya le digo que, más allá de que esto apela a que los riocuartenses preservemos parte de nuestra historia, claramente se hace hincapié en quienes han estado en lugares importantes: ex intendentes, concejales y ex concejales, ex funcionarios para que pongan su granito de arena.









Marzo récord

El periodista dialogaba con su informante en el Ejecutivo municipal sobre la situación de la inseguridad a poco de terminar el mes de marzo.

Periodista: ¿Puede ser que estamos recibiendo un parte de prensa por hora por las intervenciones policiales? Casi que parece la única actividad del Gobierno.

Informante: Es parte del plan, mostrar el efectivo trabajo de la Policía. Es cierto que se están realizando muchas intervenciones, pero es una forma de mostrar otra cara después de lo que se vio en febrero. Con el cambio de jefe y la llegada de más personal, los operativos se hacen todo el día. La cantidad de detenidos que hubo en las últimas dos o tres semanas fueron récord.

P: Recuerdo un fin de semana con casi cien detenidos en pocas horas.

I: Pasa que entran y se encuentran con todo. Habrá que esperar que la Justicia después haga lo que tiene que hacer y se termine con la puerta giratoria, pero no se ha visto nunca esta cantidad de detenidos.

P: ¿Les quedan chicas las celdas?

I: Ahí hay otro problema. La verdad es que la situación de la ciudad ha cambiado mucho en los últimos diez o veinte años. Somos una ciudad grande y tenemos una cárcel chica, así que ojalá se reflote el proyecto de mejorar el sistema penitenciario en la ciudad.

P: Disculpe que le diga esto, pero me suena a que nada de esto que se ve con los operativos se hubiera visto si en febrero no se movilizaba la gente. ¿No cree?

I: Creo que el Gobierno provincial entendió que no se pueden patear los problemas y esperar que los intendentes hagan lo que ellos no pueden. Hasta hace poquito, en Río Cuarto había solo 8 móviles de la Policía. En Alberdi, con 60 mil habitantes, todavía hay un solo móvil. ¿Entiende? Tenemos que juntar 10 pueblos de la región para hacer esa cantidad de gente, pero cada pueblo tiene su móvil. Estamos muy atrás de todo y lo seguiremos estando si esto queda en un parche momentáneo. No es algo solo de época. Hay que sostener el trabajo.