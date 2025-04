Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Cada vez más cerca”

El periodista dialogaba con el dirigente oficialista sobre la presentación de nuevas unidades para el transporte público de pasajeros.

Periodista: ¿Estuvo en la presentación de los colectivos que se incorporan al servicio de la SAT (Sociedad Anónima de Transporte)?

Dirigente: No soy de ir a esos actos (risas). Sé que el intendente estuvo firme otra vez con el reclamo de subsidios a Nación. No es que le vaya a servir de algo, pero por lo menos marca una línea. Ahora, ¿sabe quién sí fue al acto?

P: ¿Quién?

D: Guillermo Natali (concejal de La Fuerza del Imperio del Sur). Eso de decir presente en las presentaciones es algo que hace desde hace tiempo, como si extrañara ser parte del oficialismo donde estuvo hasta que decidió ser candidato de Adriana Nazario. Lo raro de esta vez es que se subió a los colectivos y estuvo en la recorrida junto al intendente (Guillermo De Rivas). Salió en las fotos como si fuera un funcionario más (risas).

P: ¿En serio? ¿Hay fotos de eso?

D: Ya le paso. Fue llamativo, como si estuviera cada vez más cerca del Gobierno.

P: ¿Qué sugiere?

D: No puede pasarse de bloque en el Concejo, pero capaz puede ser funcionario.

P: Esto es pura especulación, ¿no?

D: Más miro la foto y más pienso que no sería una locura que se sume al Ejecutivo.

P: ¿Puede?

D: No creo que sea incompatible.

P: Mmm. Me parece medio lejano hoy por hoy.

D: Puede ser, pero en el Concejo suelen hacerle comentarios chicaneándolo cuando aparece con De Rivas como hoy (por ayer lunes). De hecho, acompañó casi todo lo que mandó el Ejecutivo. Ahora, no sé cómo caería si de un día para el otro se hace oficialista.

P: ¿Por?

D: Digamos que no tiene la mejor relación con el bloque de Hacemos en el Concejo. Lo ven cuestionando mucho a los que hoy están en el lugar que supo ser suyo. Hay tensión, aunque capaz no sea una mala noticia para ellos que se mude del Legislativo (risas).







¿Despidos en el hospital?

En un día de varios acontecimientos, el periodista consultaba con su informante respecto a un hecho que llamó la atención cerca del Hospital San Antonio de Padua.

Informante: Me dicen que hay movimiento en el Nuevo Hospital. Parece que los trabajadores están en protesta. Hace rato que no se ve algo así.

Periodista: ¿Por qué será?

I: Parece que denuncian el despido de trabajadores. Serían cinco.

P: ¿Despidos? Desde el 2023 que no se hablaba de algo así por el Hospital.

I: El año pasado también estuvo caliente, pero lo de los despidos siempre despierta pasiones. Y en un año electoral.

P: ¿De dónde salió esto?

I: Lo denunciaron los mismos trabajadores que están convocando otra vez a la Asamblea Hospitalaria. Este martes a las 10 de la mañana cortan un rato la actividad para reunirse y hacer una conferencia de prensa por esta situación.

P: Entonces es serio…

I: Sí. Dicen que son cinco trabajadores cesanteados que fueron notificados apenas arrancó la semana. Hicieron asamblea y mañana otra vez. Piden que los reincorporen.

P: ¿Alguna respuesta de las autoridades?

I: No se ha escuchado, pero seguramente tengan que salir a decir algo. Si no, esto termina siempre llegando a Córdoba y no creo que el gobernador quiera problemas con esto.

P: Pero, ¿no es una decisión que sale de su Gobierno?

I: Sí. Para eso tiene un Centro Cívico en Río Cuarto. No sé cómo terminará esto, pero presiento que será un problema para el Gobierno. No sé si quieren quedar como una gestión que recorta en la salud.

“Política en la misa”

La periodista recibía un mensaje del informante opositor sobre uno de los últimos reels publicados en las redes sociales del Municipio.

Informante opositor: Imagino que ya vio el video que subieron desde las redes del gobierno. Un reel del intendente en la primera misa de defunción en las salas velatorias municipales.

Periodista: Lo vi. Tengo mi opinión pero quiero saber qué piensa usted.

I O: No me pareció de buen gusto. De hecho, si usted mira el video, pareciera que algunas personas se sorprenden al verlo entrar al intendente. De por sí, éste es un contexto complejo para que los políticos participen de distintas cuestiones y un momento como éste, donde las personas están despidiendo a sus seres queridos… No sé, ¿la política en una misa donde despiden a los difuntos? Es raro.

P: Entiendo. Yo calculo que el intendente habrá sido invitado y que quizás algunas personas ya sabían que él iba a estar. Coincido en que la manera en que se visibilizó genera algo de ruido. Capaz lo más fuerte pasa por ahí.

I O: Exacto. Y más allá del video de las redes, lo que me da apuro es imaginar la situación del equipo del intendente que habrá estado ahí filmando toda la situación, como si fuera un acto de gobierno más.

P: ¿Qué intención cree que hubo?

I O: Quizás buscaban generar cierta empatía o mostrar un lado más humano. Y quien le dice que algunos quizás no lo hayan interpretado así… pero en muchos otros generó el efecto contrario. Por algo limitaron los comentarios en el video de Instagram.

Lista roverista, ¿ya blanqueada?

La periodista dialogaba con el informante universitario, a pocos días de la presentación de listas para las elecciones de consejeros en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Periodista: Menos de un mes para las elecciones, ¿cómo viene todo?

Informante: Ya que me saca el tema, le comento que lo que muchos ya sabíamos quizás se terminó de blanquear. Aunque fue dentro de un grupo de Whatsapp, el mensaje nos llegó a varios: el rectorado quiere competirle al oficialismo en la facultad de Humanas.

Periodista: Ya se sabía de alguna forma pero, ¿qué pasó ahora exactamente?

I: Hay una persona que integraría la lista de Espacio Plural en Humanas. Es docente. En un grupo con sus colegas, anunció que iba a estar formando parte de “la lista del grupo de rectorado”. No importa quién lo dijo. De hecho, tampoco está mal si gente afín al rectorado quiere presentarse con otra propuesta, es parte de la democracia. Lo curioso es que a mucha gente de esa línea política se los escucha hacer comentarios “anti política” cuando todos sabemos que el rectorado va a jugar fuerte en algunas facultades.

“Invitaciones extraviadas”

El trabajador municipal llegaba a la cronista para comentarle sobre las reacciones de un grupo de comerciantes en relación a las obras que se realizarán en la Avenida Sabattini.

Trabajador Municipal: ¿Sabe que algunos comerciantes me preguntaron si hubo “invitaciones extraviadas” para lo de la Avenida Sabattini? Parece que no estaban contentos con no ser parte de la presentación de los anuncios de obra.

Periodista: ¿Y a quién se le pasó?

T M: Ya que lo pregunta, le apuntaron un poco al área de Desarrollo Económico. Algunas invitaciones llegaron sobre la hora y otros directamente se enteraron después. Otra cosa que se dice es que hay expectativas que no estarían siendo muy satisfechas…

P: ¿Los comerciantes dicen eso?

T M: No, esto es interno y no es sobre esta situación en particular sino en general. Se oye en los pasillos de la Muni. Usted verá…