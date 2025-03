Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







De Río Cuarto a la Legislatura

El informante llegaba a la cronista con información sobre personas de Río Cuarto y la región que figurarían entre los contratos de la Legislatura y la Defensoría del Pueblo de Córdoba.

Informante: Con todo el revuelo de la lista de contratos que hay en la Legislatura, hay gente de Río Cuarto que no se podía quedar atrás, ¿verdad? (risas).

Periodista: Estaba esperando este dato. ¿Mucha gente?

I: Bastante para mi gusto. Quiero ser claro en una cosa: no estoy diciendo que todos los que tengan contratos no trabajen efectivamente en la Unicameral o para algun legislador. Pero está claro que a muchos no se los ha visto por ahí. Hay de todos los colores políticos. Muchos radicales sobre todo y no son de la línea de Prunotto.Mucha gente que incluso se la da de opositores pero claramente deben haberse sentado a hablar con alguien del oficialismo para arreglar estos contratos. Dejemos ese análisis para después y paso a contarle un poco de los nombres fuertes.

P: Bueno, diga nomás.

I: Antes que nada, muchos ex intendentes. Son más de 80 en toda la provincia y los que figuran en el listado le puedo mencionar de todos los colores. Rubén Moine, Luis Poloni, Gastón Tomatis, Néstor Pasero. Todos tienen en común que no tuvieron la posibilidad de ser candidatos en sus localidades por la limitación a la reelección. Después le puedo mencionar nombres de dirigentes como Marcelo Terzo o Mario Álvarez.

P: De Alvarez ya se sabía que estaba trabajando con el legislador (Miguel) Nicolás y suele enviar comunicados de prensa y demás.

I: Bien, no estaba al tanto de su situación. En el caso de Terzo, desconozco su actividad pero también figuraría entre esos contratos. Pero no todo pasa por la Legis. Hay otros nombres fuertes que también tendrían contratos en otras dependencias. Gonzalo Luján figuraría con un contrato en la Defensoría y gente allegada a él también. En realidad, un poco en la defen y otro poco en la Unicameral. Incluso gente que supo estar en el PAMI cuando él era director. Por otro lado, también figuraría gente allegada al ex defensor del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins. Esto sinceramente no me sorprendió pero me parece importante señalarlo.

P: Me está contando mucho sobre los radicales o afines…

I: Le diría que la mayoría vienen de ahí pero hay de todo. Hay apellidos de Río Cuarto que le pueden sonar, algunos deben ser parientes de dirigentes: hay vinculados al schiarettismo, delasotismo y algún que otro ex funcionario municipal de la gestión Llamosas. Hasta no estar 100% seguro de la situación de cada uno, no sería prudente de mi parte comentárselos. Pero verá que varios de los que le nombré ya salieron en el listado que se dio a conocer desde la Legislatura, sobre todo los ex intendentes.

Noche clausurada

El periodista consultaba con su informante respecto a una información que circuló durante el fin de semana por la clausura de un local de espectáculos públicos.

Periodista: Che, me dicen que clausuraron Roca Rosa. ¿Puede ser?

Informante: Intenso operativo en el boliche más concurrido del oeste (risas). La verdad es que se veía venir algo como esto. Se están portando mal algunos.

P: ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de la clausura?

I: No cumplieron con el protocolo de ingreso de menores, el del programa Más 16. Parece que un grupo de menores entró por una puerta alternativa que no estaba habilitada para el público general. No solo eso, sino que parecen haber registrado que esto fue permitido por el personal del lugar.

P: ¡Ah! Tranquilos los chicos.

I: También detectaron que no había personal de seguridad suficiente y hasta los de seguridad retiraron la faja de clausura y se van a comer tremenda denuncia por eso.

P: Yo pensé que era por lo de las peleas de la otra vez.

I: Yo creo que el revuelo que generó ese episodio hizo que se endurecieran los controles en ese boliche. Así fue como descubrieron lo de hoy (por el domingo) a la madrugada. Ahora, yo me pregunto, ¿son o se hacen?

P: Claro. Arriesgaron de más.

I: Ahí está el tema. Les arman una ordenanza que los deja facturar más, porque con los pibes entrando a los boliches también mejora la recaudación. Pero, evidentemente, estos quieren siempre más. Ahora se comieron esta clausura que, aunque seguramente la van a levantar dentro de poco. Pero no son los únicos estos. Se están abusando. En otro lugar del centro labraron actas por superar la capacidad. Y van a tener que seguir así, porque si no se les va de las manos.







Soldano va mostrando equipo

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien comentaba sobre movimientos en el frente que lidera Laura Soldano, coordinadora regional de La Libertad Avanza.

Periodista: ¡Hola! Me llegó un rumor sobre una publicación en Instagram que está dando de qué hablar en el ámbito educativo. Viene por el lado libertario…

Informante: Ya veo por dónde viene. Debe ser por el video que publicó la influencer Laura Soldano. "RENOVAR LA EDUCACIÓN ES EL PRIMER PASO HACIA EL FUTURO", dice la frase de esa publicación que hizo en conjunto con un centro educativo privado en el que está involucrada. Parece que está proponiendo un cambio radical en el sistema educativo y ha provocado algunas reacciones.

P: ¿Cómo cuáles?

I: Primero, algunos comentarios le corrigen algunos errores de léxico (risas). Pero lo que más se ha comentado en el ámbito educativo es esa postura de ponderar nuevas formas de educación en lugares donde las mayorías no pueden acceder. ¿Me entiende? Algo del elitismo.

P: ¿Así opina la mayoría? No creo…

I: Claro que no. Algunos docentes la apoyan, diciendo que es hora de modernizarse, mientras que otros son más escépticos. Pero también hubo comentarios sobre las caras que aparecen en el video. Parece que está mostrando el equipo con el que saldrá a jugar en la campaña.

P: ¿Quiénes?

I: Ahí lo veo a Darío Romero del PRO, alguien que ha venido trabajando en los armados regionales de Patricia Bullrich. También está la directora de ANSES, Silvina Drovandi, que parece estar involucrada en esto de lo educativo también. En el video muestran un acto en esa institución educativa donde aparece la ex concejal y actual funcionaria municipal Paula Dalmasso. Ella está trabajando en políticas educativas, pero tengo entendido que son muy amigas con Soldano.

Reconstruir el PRO

La cronista dialogaba con el militante del PRO sobre lo que dejó la última visita de Mauricio Macri a Córdoba y las expectativas de la conformación de una pata del Nuevo PRO en Río Cuarto.

Militante PRO: ¿Pudo seguir algo de la visita de Mauricio? De Río Cuarto, fue Pacundo Pedemonte y tengo entendido que había gente de la región que quiso ir pero se les complicó por el clima. Hay gente muy interesada en Holmberg, Sampacho y otras localidades del departamento.

Periodista: ¿Cómo estuvo?

M PRO: Por supuesto, estuvieron los referentes que vienen encabezando un poco este Nuevo PRO en Córdoba. No sabe cómo lo recibieron al ex presi, a puro abrazo.

P: Claramente Córdoba le sigue siendo muy fiel…

M PRO: Lo adularon mucho. En general, Mauricio resaltó que hay un buen vínculo con el actual presidente. No así con Karina “el jefe” que casi siempre nos pone al PRO como enemigos. En cuanto a los propios, mucha crítica a Larreta y Bullrich por no haber estado a la altura de lo que fue la interna.

P: Volviendo a la representación local, vi que Pedemonte estuvo charlando con Laura Alonso.

M PRO: Así es. Hubo un mensaje de ella para la gente de Río Cuarto. Nos instó a “ponernos la camiseta” para levantar el partido. Hay mucho por hacer acá después de cómo algunos pulverizaron el partido el año pasado.