Tironeo libertario en el interior: tensiones, salidas e incógnitas

Por Gabriel Marclé

La tensión no es ninguna novedad para el intricado mapa libertario de Córdoba. Todos quieren ser los elegidos de Javier Milei, cuestión que se convierte en el principal motivo de la puja interna entre los que tienen llegada directa al triángulo de hierro y los que no, aislados de los grupos centrales de La Libertad Avanza que dirige Gabriel Bornoroni. Si las internas son moneda corriente en Casa Rosada y el Congreso, ¿por qué no lo serían en los armados cordobeses? Claro, si esas tensiones no se dirimen orgánicamente e integrando a todos los espacios, empieza a ocurrir lo que se vio en las últimas semanas, específicamente en el interior.

Los cortocircuitos libertarios tienen varios puntos de contacto, desde Verónica Sikora confrontando en capital hasta María Celeste Ponce en el interior. Pero ahora también empieza a tomar fuerza la situación del sur, con LLA de Bornoroni poniendo a correr a la influencer Laura Soldano desde Río Cuarto, a riesgo de provocar un derrumbe en la estructura que viene militando a Milei desde antes que se convirtiera en presidente. Según pudo saber Alfil, hay versiones de fuertes quiebres en el interior de este armado que pretende poner a alguien del sur en la lista de las legislativas.

“No sabían ni fiscalizar y nosotros hicimos ese trabajo. Ahora, esos mismos nos empiezan a desplazar”, le comentaba a este medio un dirigente que hasta fines del año pasado -justo cuando el diputado Bornoroni lanzó a LLA en Río Cuarto-y que atestiguó el comienzo de una “limpieza” en las estructuras militantes del sur que tenían pensado jugar fuerte este año. Ese proceso ya empezó a inicios de año, cuando la nueva coordinadora departamental de LLA en Río Cuarto pasó la escoba y tiró al tacho a dirigentes de valía para la logística militante, entre ellos actores de la Juventud libertaria que fueron desafiliados.

Consultando entre algunos dirigentes bornoronistas de la región, aunque la mayoría negó rupturas remarcando que “todo el equipo sigue fuerte”, algunas voces dieron vuelo a las ruidosas versiones respecto al desplazamiento de los llamados “originales”. De hecho, se comenta en las filas del partido que algunos todavía no se dieron cuenta de lo fuera que están de la estructura que lidera Soldano en el sur.

Fuentes del sector libertario le contaron a Alfil lo que sucedió semanas atrás, durante la última visita de Bornoroni junto a Bertie Benegas Lynch en Río Cuarto para un encuentro con empresarios del sur. Según el relato, no hubo reconocimiento a los dirigentes que se movilizaron para reunir asistentes al encuentro que tuvo lugar en el hotel La Urumpta de la capital alterna. “Nadie los nombró”, indicaron respecto al gesto que habría provocado que algunos dirigentes abrieran los ojos respecto a las formas del comando. Otros ni siquiera fueron invitados.

LLA refuerza el relato de “los puros” con los que Bornoroni pretende llenar una eventual lista de LLA para Córdoba, una orden que sus referentes del interior han tomado como regla de oro. Sin embargo, la falta de dirigentes que conozcan y recorran el territorio ha provocado que sectores más relegados de las fuerzas del cielo empiecen a movilizarse.

Pumas Libertarios, los Demócratas de Rodolfo Eiben y el Partido Libertario ya están al tanto de las rupturas cada vez más visibles en el interior, donde se peleará una gran parte de los votos del 2025. Frente a los varios cuestionamientos que recaen sobre el estilo de manejo bornoronista, los relegados empiezan a generar espacios propios que podrían restarle fuerza a los outsiders y puros de LLA. La injerencia de Buenos Aires y la nula autonomía de los frentes militantes, principales conflictos que marcan quienes fueron limpiados del frente.

“Recogemos el malestar y esas personas automáticamente vienen a preguntarnos en qué andamos”, señalaron desde los espacios libertarios que militan fuera de la estructura del diputado Bornoroni.

Este tironeo también provocó que espacios del PRO, en charlas para agrandar el frente de LLA, empezaran a dudar de una sociedad. “No se puede trabajar entre el desorden”, indicaron desde el partido amarillo, donde aseguran estar a la espera de definiciones que aclaren el panorama.