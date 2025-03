Bullrich en modo previa de Macri y al encuentro con un Quinteros golpeado

Por Gabriel Silva

El cierre del curso avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico en la Región Centro y un anuncio conjunto con la Provincia por la ley anti-barras serán las excusas de una corta estadía en Córdoba de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Sin embargo, periférico a la cuestión institucional que enmarca un nuevo desembarco de la titular de la cartera de seguridad en un distrito en el que los números la acompañan, suceden cosas. Y muchas.

La primera, el arribo de Bullrich será horas antes de un desembarco que hará mañana el presidente del PRO, Mauricio Macri, quien este viernes estará en Córdoba con el objetivo de ordenar la tropa. Tarea para nada fácil en este contexto. Pero que será más compleja aún porque se espera que hoy la ministra de Javier Milei mande algunas señales en clave de acuerdo preelectoral. Al menos con las fotos.

Es decir, los gestos de la ministra de cara a una alianza del PRO con los libertarios se verán reflejados por la dirigencia bullrichista local que la acompañará y en la que no se descarta la posibilidad de presencia de actores de La Libertad Avanza. De manera tal que, previo al arribo de Macri, Bullrich intentará desactivar otros planes del expresidente y hará todo por empujar un acuerdo entre la porción del PRO que le responde a ella con los libertarios en Córdoba, uno de los bastiones que Casa Rosada tiene un particular interés.

En tanto, y por fuera de toda la alquimia que ensayan los amarillos y siguen de cerca desde La Libertad Avanza, lo otro que se deberá observar hoy será el recibimiento del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el mimado del interior de Bullrich, en una semana adversa para el integrante del gabinete llaryorista. Marcada por la muerte de un hombre en una estación de servicios el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia; y por cuyo hecho están detenidos e imputados cinco policías en una causa que se investiga de manera minuciosa en la fiscalía que encabeza Guillermo González.

Flores amarillas

Bullrich tendrá un breve contacto con su gente. Algunos, como es el caso de la diputada Laura Rodríguez Machado, será de la partida en todo momento y otros buscarán una foto a las apuradas en el aeropuerto.

Ayer, dentro de los que están alineados con la ministra, como lo son la senadora Carmen Álvarez Rivero y su asesor, Sebastián García Díaz, difundieron un video en el que le piden una reunión a Macri este viernes. Casi una continuidad de lo que anunciaron con una carta esta misma semana y por la que, obviamente, no obtuvieron respuestas.

La senadora y el asesor -sobre todo este último- olfatean que Macri con el joystick del partido buscará empujar un acercamiento a otros sectores. Lejos del objetivo personal de García Díaz de ser parte de la lista de diputados nacionales y lucha en la que no se piensan embanderar otros.

“García Díaz cree que Bullrich le puede dar un lugar a él y correr a Laura que es la que debe renovar la banca. Una locura, imposible”, reflexionó una persona desde el seno del PRO. Y que blanqueó que, así como existe una guerra interna dentro del macrismo puro, también se da una fuerte batalla entre los representantes de Bullrich.

Que, además, puede tener otros capítulos por cómo fueron algunas votaciones en el Congreso en estos últimos años.

No obstante, la ministra no se saldrá de su objetivo de dejar un terreno condicionado para lo que será la presencia de Macri mañana. Quien, más allá del encuentro en la Bolsa de Comercio, tendrá una atención particular al encuentro en La Calera con la dirigencia y la militancia. Y donde, aquellos que están hace rato enrolados en las filas del macrismo puro aguardan con expectativa cuán real es el respaldo desde las oficinas de Vicente López a los que revisten en el Nuevo PRO.

Un capítulo que se dirimirá mañana y luego de que Bullrich haya iniciado el proceso de germinación de la alianza amarilla-violeta en Córdoba.

Quinteros busca aire

Cierto es que en otros momentos de sofocones de la gestión, Quinteros encontró oxígeno en una oportuna visita con foto de Bullrich que dejó en offside a la oposición. Sin embargo, el contexto es distinto en esta ocasión.

Igual, desde la cartera de Seguridad provincial aseguran que el operativo para despegar el caso del lunes pasado de la comparación con la causa Blas Correas está en marcha. En primer lugar, porque el ahora ministro fue muy cercano a la familia del adolescente fusilado por la policía en 2020; y, en segundo término, porque entienden que a diferencia de aquel caso acá no se contaminó la escena ni se intentaron plantar pruebas.

Algo que, obviamente, deberá investigar la Justicia.

De lo otro que se agarran en el ministerio de Quinteros es que, a diferencia de lo sucedido en agosto del 2020 y luego también, el titular de la cartera de Seguridad recibió a la viuda. Cierto es que el encuentro no fue en los mejores términos, pero tanto el ministro como el jefe de la Policía, Leonardo Gutiérrez, estuvieron con la mujer de Guillermo Bustamante.

De todas maneras, el accionar de la fuerza, como así también la efeméride del pasado lunes, dejaron en una situación compleja a toda el área. Más aún cuando no se sabe por qué no se activaron otros protocolos, o el uso de otros elementos como las pistolas de letalidad reducida, para controlar al hombre y evitar este desenlace.