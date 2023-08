Por Felipe Osman

La incógnita Milei está a punto de despejarse. Es cierto que la oferta libertaria ya estuvo en los cuartos oscuros antes. E incluso hubo una lista, no oficialmente respaldada por el economista, que compitió bajo su marca, La Libertad Avanza. Pero su foto nunca estuvo en una boleta en Córdoba. Lo estará, por primera vez, el domingo, y ahí anidan todas las esperanzas de sus lugartenientes cordobeses.

De hecho, casi el pleno de la apuesta minarquista descansa en la imagen de Milei. Por lo demás, poco ha sucedido en la campaña libertaria. Algo que sorprende en una provincia que tiene el título de ser la más anti-kirchnerista del país, donde Mauricio Macri cosechaba sus mejores números, y donde los halcones de Juntos por el Cambio apuestan a hacer la diferencia en su carrera interna con la boleta que liderará la dupla Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales.

La campaña libertaria en Córdoba ha sido muy modesta. No tuvo, por ejemplo, publicidad en la vía pública. Algo que resulta particularmente llamativo porque sí contaron con ella los candidatos liberales/libertarios que compitieron por la Provincia y el Municipio en las elecciones de junio/julio. ¿Habrán contado con una fuente de financiación que Milei no tuvo? La interrogante está planteada.

Sin afiches ni pasacalles, el cien por ciento de la propaganda libertaria se dio en las redes sociales, con los seguidores del economista como impulsores. También impactó en este apartado la menor presencia mediática de Milei en los últimos meses pues, aunque la potencia de las redes sociales para difundir un mensaje no está puesta en duda, no deja de ser cierto que su rol es fundamentalmente el de multiplicar contenido que sigue siendo mayoritariamente generado por los medios convencionales.

Tampoco hubo una fuerte presencia de Milei. Durante esta campaña, el libertario apenas pisó una vez tierras cordobesas, en el marco de un tour que lo llevó por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Durante aquel “Tour de la Libertad”, el economista hizo un viaje relámpago a la provincia con paradas en Alta Gracia y Capital, en el último caso, en Nueva Córdoba, adonde visitó el local partidario de La Libertad Avanza.

En cuanto a la fiscalización, el esquema que planteará La Libertad Avanza será modesto, y estará orientado casi privativamente a los grandes centros urbanos. Según cuentan sus armadores, el espacio contaría con unos 4.500 fiscales de los 9.000 necesarios para cubrir toda la provincia. Se trata, en todos los casos, de fiscales voluntarios, ya que la mesa nacional de La Libertad Avanza se rehusó a plantear un esquema de fiscalización rentado como el que suelen diagramar las otras fuerzas.

Aparentemente la fiscalización en Córdoba no quita el sueño a Milei, que entiende que su principal problema es garantizar que su boleta esté en los cuartos oscuros, y que esto está al menos parcialmente asegurado por la áspera interna de Juntos por el Cambio.

Con Larreta controlando la mayoría de las estructuras radicales, los libertarios entienden que serán precisamente esas estructuras las que no dejarán que en ningún cuarto oscuro falte la boleta de Milei, por ser el libertario el principal vehículo para menguar el acompañamiento que pueda alcanzar la boleta de Patricia Bullrich, que necesita hacer la diferencia en tierras cordobeses para prevalecer en la interna de Juntos por el Cambio.

Los libertarios más optimistas hasta creen que los fiscales del peronismo cordobés velarán por los votos de Milei, para que el libertario lastre a Bullrich y ayude al gobernador a resultar el candidato más votado de las primarias en tierras cordobesas.

En cuanto al trabajo territorial, los amadores del libertario trabajan con los recursos de los que disponen. María Celeste Ponce, primera candidata a diputada nacional, se concentra en el sur provincial junto a Gustavo Manno, sexto en la lista, que focaliza en las localidades del departamento Río Cuarto. En capital, Gabriel Bornoroni, segundo en la lista, trabaja junto a Verónica Sikora, ex candidata a intendente por “La Libertad Primero”, mientras Abelardo Losano trabaja en el norte.

Este es el cuadro de situación que dibuja la regional cordobesa de La Libertad Avanza. Sin embargo, versiones más apócrifas describen un panorama mucho más desolador. Aseguran que el esquema de fiscalización es infinitamente más pobre, que los voluntarios no alcanzan siquiera para que cada de uno de ellos cubra un colegio el día de la votación, y que lo peor sería que el espacio termine confiando en los resultados de la fiscalización del próximo domingo, porque aunque en las primarias haya intereses ajenos a La Libertad Avanza que puedan garantizar que sus votos estén en los cuartos oscuros, eso no se repetirá en octubre, cuando el partido sea “por los puntos” y ya no haya internas por dirimir.