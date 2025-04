El juego cordobesista en el día "D" en Diputados por el criptogate

Por Bettina Marengo

Con el quórum no asegurado, la oposición dialoguista y la oposición dura de Unión por la Patria intentarán tratar hoy en Diputados la creación de una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $Libra en el que participó el presidente Javier Milei, y la citación a varios funcionarios de primera línea: el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vocero Manuel Adorni, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La sesión especial fue solicitada por más de treinta diputados de Encuentro Federal, la UCR de Facundo Manes, Coalición Cívica y el Peronismo/K, con un listado que incluye proyectos vinculados a lo previsional, la extensión de la moratoria para jubilarse que finalizó el 31 de marzo por imperio de la ley Bases, la emergencia en discapacidad y un proyecto para pedir informes a la Nación sobre obras viales no realizadas en las provincias.

El origen político de los 34 firmantes parece indicar que que el tabú de aparecer cerca de “los K” empieza romperse para una parte del dialoguismo parlamentario, pero no para los que vienen del PJ Córdoba. En la nota dirigida a Martin Menem no hay diputados del oficialismo provincial, ni los que responden al gobernador Martin Llaryora ni los que reportan a Juan Schiaretti, ni la “líbera” Natalia de la Sota.

Sin embargo, a 24 horas de la sesión confirmada para hoy al mediodía, los diputados del llaryorismo/schiarettismo aseguraron que darán quórum, o al menos que ofrecerán una mano para colaborar con el número de 129 todavía a conformar. Una opción es que algunos de los cuatro cordobesistas se sienten y otros no, porque el Panal no quiere quedar “tan” mal con el gobierno nacional y procesa con diplomacia su rol de provincia no oficialista pero amigable. Los proyectos sobre el criptogate tienen dictamen y solo necesitan mayoría simple para la aprobación. De lograrse, sería un nuevo golpe para Milei en lo que es quizás el peor momento de su gobierno. Se supone que los libertarios harán jugar sus reflejos para evitar el golpe.

Juan Brugge es uno de los cordobesistas que podría colaborar con los convocantes. En cuanto a De la Sota, que se maneja con más libertad que sus pares de Córdoba Federal, bloque que integra el interbloque Encuentro Federal, su entorno aseguró que este martes estará en su banca.

Los organizadores de la sesión dudan bastante de la suerte del intento: temen que la presión de los gobernadores desactive a los diputados que le responden, entienden que el MID no se desmarcará de La Libertad Avanza y que el PRO no repetirá la rebeldía del jueves en el Senado. Además, Menem ya convocó a Francos para el 16 de abril a dar su informe oficial en Diputados y eso puede servir como argumento para no convocar a funcionarios por fuera de esa fecha. Esa es la posición de Rodrigo de Loredo y el bloque de la UCR más cercano a Milei. El cordobés encabezaba anoche una reunión de bloque sobre la sesión de hoy.

En el caso de los representantes del oficialismo provincial, está el antecedente del jueves pasado de Alejandra Vigo, que anunció que daría quórum en la cámara alta para tratar los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla y luego no lo hizo, aunque sí bajó para votar en contra de ambos con el quórum listo. Su punto fue una cuestión médica que la demoró en el despacho, pero sus movimientos fueron vistos como un evitar quedar pegada al kirchnerismo, convocante de la sesión, más cuando dos senadores del PRO, Alfredo De Angelis y Victoria Huala, aseguraban el número. Sobre el affaire $Libra, en su momento Vigo votó en contra de la creación de una comisión investigadora porque el argumento del llaryorismo/schiarettismo fue, desde el inicio del escándalo investigado en el país y en EE.UU. como una posible estafa, que se trata de un tema judicial y no político y que son los tribunales los que tienen que avanzar. Pero pasaron cosas en las últimas semanas y una posibilidad es que ahora el cordobesismo vea en $Libra y sus remezones sobre la Casa Rosada una oportunidad de erosión a Milei que sea funcional a los intereses tanto de Schiaretti, que quiere ser candidato presidencial en 2027 como de Llaryora, que va a tener que enfrentar el voto panmileista en la provincia cuando busque su reelección.

A diferencia de la sesión especial, las diferencias se difuminan en relación a la ley de baja de edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, cuyo dictamen saldría hoy en plenario de comisiones. Desde el entorno de la diputada Laura Rodriguez Machado, la bullrichista impulsora de la ley, dan por hecho que, salvo Gabriela Estévez y Pablo Carro, de Unión por la Patria, el resto de los diputados nacionales por Córdoba van a acompañar la iniciativa que cambia el tratamiento penal a los menores de 16 años que cometan algún delito. “Hicieron los cambios que pedimos”, señaló un diputado en relación a que el proyecto inicial bajaba a 13 años la edad punible. Está en duda Natalia de la Sota, que integra justamente la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que en principio no está de acuerdo con el cambio.