Por Gabriel Marclé

Bastó con que el Gobierno de Guillermo De Rivas advirtiera sobre la delicada situación que atraviesan las arcas municipales para que sectores afines a La Libertad Avanza pidieran aplicar el manual de Javier Milei en el Imperio. Así lo hizo el concejal de Primero Río Cuarto y dirigente del Frente Cívico local, Pablo Benítez, quien aprovechó las declaraciones oficiales para fotografiarse con una motosierra y exigirle al intendente que la utilice en el Palacio de Mójica. La imagen reafirmó la afinidad del juecismo sureño con las ideas libertarias.

“Guillermo De Rivas y Pablo Antonetti (secretario de Economía), llegó el momento de usarla. Cargale nafta y denle arranque nomás”, publicó en sus redes sociales el edil opositor, etiquetando a los funcionarios mencionados y a referentes provinciales de su espacio, entre ellos el legislador Walter Nostrala. Se trata de la primera foto de un dirigente juecista con una motosierra, la metáfora más explícita del vínculo entre Luis Juez y Javier Milei.

En diálogo con Alfil, Benítez explicó que la imagen responde a la evaluación oficial sobre un déficit que, de continuar, cumplirá un año en junio. “De acuerdo a lo que venimos escuchando desde el oficialismo, donde avizoran una situación de debilidad financiera, invitamos a que comiencen a podar gastos”, planteó el concejal del bloque integrado mayoritariamente por la Unión Cívica Radical.

Sobre su propuesta, el referente local de Luis Juez aclaró: “No queremos que se dejen de prestar servicios, sino que se analicen en detalle las partidas”. En esa línea, sugirió reducir el costo del servicio de Higiene Urbana, cuyo contrato con COTRECO vence en pocos meses. Benítez remarcó que este rubro representa el 19,5% del presupuesto 2024, cifra que el propio Ejecutivo reconoce. De hecho, se evalúan cambios en la futura contratación para abaratar costos.

A diferencia del modelo que Milei impulsa a nivel nacional, el juecismo riocuartense no propone privatizar los servicios. Por el contrario, una de las alternativas que manejan para la higiene urbana es estatizarla o convertirla en un esquema mixto. Benítez también propuso recortar el presupuesto en Obras Públicas. “Dudamos de estar en condiciones de hacer cien cuadras de pavimento. ¿Y si hacen 50 de pavimento y 50 de cordón cuneta? Así podríamos achicar el gasto”, cuestionó, aludiendo a uno de los proyectos insignia del derrivismo, aprobado días atrás en el Legislativo local.

El diagnóstico del juecismo difiere del expresado por otros sectores del radicalismo, que fueron más duros en sus críticas al manejo de las cuentas municipales. Aun así, coincidieron en rechazar la toma de deuda que el Gobierno confirmó recientemente.

“No queremos que cierren dispensarios ni que dejen de asistir a la gente. Pero hay partidas que se pueden recortar para lograr equilibrio fiscal sin endeudarnos”, concluyó el referente del juecismo local, en lo que parece una cruzada personal por incomodar a la gestión municipal y ganarse el aplauso del electorado libertario, acaso con la ilusión de que el propio presidente Milei lo replique en su raid de retuits en X.

Desde el oficialismo no respondieron públicamente, pero sí hubo reacciones en off: aseguran que confrontar con Benítez sería concederle protagonismo. “No vamos a hacerle el juego a un dirigente desesperado por un lugar en el frente libertario”, deslizó una fuente cercana al Ejecutivo.

Consultado por la posibilidad de aplicar la “motosierra” en Río Cuarto, otro dirigente del derrivismo aseguró que el modelo de Milei es incompatible con la gestión local. “Lo dijo el intendente y lo sigue repitiendo: no podemos buscar equilibrio fiscal a costa del desequilibrio social. No se sale del rojo sacrificando a quienes más padecen la crisis. Esa es una línea que no se cruza”, aseguraron desde el Mójica. En tono más chicanero, otro funcionario resumió: “Gobiernan los que ganan elecciones”.