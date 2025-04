Por Gabriel Marclé

“Avísenle al campo que, si tienen que liquidar, liquiden ahora”. La frase que el presidente Javier Milei lanzó durante los festejos por la salida del cepo aún resuena en los oídos de los productores rurales del interior. “Indignación, mucha molestia y recuerdos de gobiernos anteriores”, comentaba a Alfil un dirigente ruralista cordobés sobre las reacciones recogidas desde el lunes en un sector que, pese al optimismo que dejaron algunas medidas económicas del Gobierno nacional, decidió no guardar silencio pese a su cercanía con “las ideas de la libertad”.

El momento no pudo ser peor para un comentario percibido como un apriete, más aún cuando vino acompañado de la reimplementación del esquema de retenciones, una política que Milei había prometido eliminar. El propio presidente usó esa herramienta como un látigo discursivo, ubicando a los productores en el mismo lugar de siempre: sospechados de especulación, una postura que sin duda recuerda a los peores tiempos del kirchnerismo en su pelea con el campo, pero que no es novedad en la retórica libertaria. Ya en noviembre del año pasado, durante una visita al sur de Córdoba, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había señalado haber visto “mucho silobolsa”, sugiriendo que el campo retenía granos por pura especulación.

La representación cordobesa en la Mesa de Enlace respondió ayer con un comunicado en el que calificó de “desafortunadas” las declaraciones de Milei. “No hace falta explicar qué significan la libertad de mercado, la propiedad privada y el libre albedrío dentro del marco legal al decidir cómo y cuándo realizar una transacción económica. Pareciera que estos principios aplican para todo el sector privado, menos para el Agro”, señalaron, en un tono prudente que también adoptaron otras entidades del país para evitar una ruptura con el Gobierno.

Tras el comunicado de la Mesa, Alfil dialogó con el directivo de la Sociedad Rural Argentina en Córdoba, Guillermo Vittelli, quien expresó su desagrado con las expresiones del presidente y señaló: “No coincido ni con el tono ni con el mensaje”.

El productor acompañó los dichos del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien aclaró que “los que liquidan son los exportadores”, y recordó que el rol del campo es producir, cosechar y comercializar para “honrar los compromisos y seguir trabajando”. A pesar del malestar, su tono evitó escalar el conflicto. Así también lo había hecho la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Otras voces, sin embargo, no ocultaron su preocupación por el impacto político de estas palabras. Varios dirigentes comenzaron a cuestionarse cómo influirá este episodio en el futuro electoral de La Libertad Avanza, especialmente considerando el fuerte respaldo que Milei recibió del sector rural durante la campaña de 2023. “El productor empieza a sentir que fue engañado a cambio de votos”, planteó un referente rural consultado por este medio.

En la misma línea se expresó el ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, quien reaccionó en redes sociales. “Y pensar que votamos a Javier Milei y no a Patricia Bullrich porque Carlos Melconian decía que no se podían sacar los Derechos de Exportación. Al final, todos cagan al campo. ¡Pero ya vamos aprendiendo! Y se vota cada 2 años”, advirtió, dejando entrever posibles consecuencias en las elecciones legislativas de octubre.

Desde Cartez (Confederación de las Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) también hubo críticas. En un comunicado, se habló de “una promesa incumplida” y se lamentó que, en lugar de avanzar con la eliminación gradual de las retenciones —una de las banderas de campaña—, el Gobierno haya optado por restablecerlas, restando incentivos a la producción, la exportación y la inversión.

A pesar de los aspectos positivos de los anuncios económicos, como la eliminación del cepo y el avance hacia la unificación cambiaria, algunos dirigentes sostienen que estos cambios no necesariamente se traducirán en beneficios directos para el agro. Por el contrario, advierten que podrían elevar el costo de los insumos necesarios para producir.

“No es lineal. No se puede decir que va a haber más liquidación solamente porque se sinceró el dólar. Hay muchas variables en juego, entre ellas, el impacto que el sinceramiento del tipo de cambio tendrá sobre los precios internos y sobre la inflación”, analizó Javier Rotondo, vicepresidente de Cartez y ex presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

El cortocircuito entre el presidente Milei y el campo cordobés llega en un momento clave y podría tener efectos duraderos en la relación entre el oficialismo y uno de sus principales bastiones electorales. Las recientes tensiones no solo erosionan esa alianza, sino que también abren interrogantes sobre el comportamiento electoral del agro en los comicios legislativos de octubre. Si el Gobierno no recompone el vínculo y no ofrece señales claras de que cumplirá con las promesas de campaña, el costo político podría sentirse en las urnas. Así, no habrá candidato que persevere ante la potencia del agro, lugar en el que el cordobesismo -ahora con Martín Llaryora al frente- siempre jugó cómodo.