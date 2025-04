En un contexto político local marcado por los matices y las tensiones de comienzo de año, la seguridad emerge -inesperadamente- como el punto de encuentro entre oficialismo y oposición en Río Cuarto. El Concejo Deliberante se prepara para dar despacho, y posiblemente tratamiento en sesión la semana próxima, a un proyecto que busca formalizar la Mesa de Trabajo por la Prevención y Seguridad, creada inicialmente por el intendente Guillermo De Rivas.

Lo llamativo del caso es el origen de la propuesta legislativa: el bloque oficialista decidió dar tratamiento a un proyecto del bloque Primero Río Cuarto, espacio opositor liderado por el concejal radical Gabriel Abrile, uno de los autores de la iniciativa que se articuló inicialmente en base a la iniciativa creada por el intendente. De hecho, el proyecto de la primera minoría reconoce la importancia de la puesta en marcha de este espacio, trazando un puente político que se diferencia del clima confrontativo que predominó durante los primeros meses del 2025.

“La idea es trabajarlo en conjunto”, remarcaron desde ambos sectores, en la previa del tratamiento legislativo de un proyecto que se está trabajando en comisión y que, despacho mediante, podría ser aprobado de forma unánime el jueves de la semana próxima. De esta forma, la seguridad vuelve a aparecer en agenda como prioridad y sin distinción de colores, un vehículo para canalizar consensos y demostrar cierta madurez política.

Respecto al abordaje multicausal de la iniciativa, en el Gobierno celebraron la puesta en común de las propuestas opositoras -no es la única- en el marco de la Mesa creada por De Rivas. “La crisis está en la rotura del tejido social. No se tiene la única misión de reprimir el delito, sino de abordar todas las ramas de esta problemática”, afirman desde el Mójica.

Más allá del consenso, el encuentro entre las perspectivas del oficialismo y la primera minoría todavía están regidas por la dinámica histórica entre radicales y peronistas. Por un lado, Hacemos Unidos por Río Cuarto aclara que este acercamiento al proyecto opositor no significa un reconocimiento a la agenda de quienes aprovecharon la crisis en seguridad a comienzos de año para raspar a la gestión. “Hay que tener en claro que esto surge por la inquietud de nuestro intendente, que trabajó activamente para convocar a todos para trabajar en soluciones”, afirman. Del lado radical-juecista dieron a entender que este acercamiento y consenso no garantiza la pax en torno a este debate: “Si no cumplen lo que se está buscando aprobar, se lo haremos saber. Y si no saben llegar a soluciones, también”, aseguran.

Cómo funcionará

La mesa que busca institucionalizarse funcionaría bajo la órbita de la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana —y no en la Secretaría de Prevención y Convivencia, que hoy maneja la Subsecretaría de Seguridad—, y estaría conformada por una asamblea y una mesa ejecutiva.

La primera es más amplia, integrada por el intendente, secretarios, miembros del Ejecutivo, representantes de Provincia, integrantes del Concejo Económico y Social, presidencia del Concejo, concejales, Defensor del Pueblo, representantes de asociaciones civiles, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad (provincial y nacional) y centros de estudios.

En cuanto a la mesa ejecutiva, se trata del órgano operativo donde se establece presencia del DEM, la presidenta del CES -con instituciones-, el Defensor del Pueblo, la Provincia, la Policía y la Justicia. “En base a lo que se hable en la asamblea y las decisiones que tome el Gobierno, esta mesa será más ágil y operativa en cuanto al análisis de las acciones. Tendrá poder de decisión sobre las políticas”, aclararon desde el oficialismo respecto al proyecto.

Entre los representantes legislativos que integrarán la mesa figuran Ignacio Biga, Franco Miranda, Ana Vasquetto y Nicolás Fabro (asesor del bloque libertario). Asimismo, el proyecto determina que la misma será convocada una vez al mes, aunque también puede haber reuniones en el medio de ese periodo por cuestiones particulares (visita de funcionarios provinciales o nacionales, presentación de informes de instituciones o emergencias vinculadas a hechos de inseguridad).

El proyecto de la Mesa de Trabajo por la Prevención y la Seguridad ingresó días atrás al Legislativo local y el oficialismo espera que quede aprobada la próxima semana -o la que le sigue. En cuanto al acompañamiento, las tres minorías parecen estar en sintonía para avanzar con la institucionalización del espacio.