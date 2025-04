Por Julieta Fernández

El departamento Río Cuarto sería uno de los puntos claves para que el Nuevo Pro avance en su proceso de reconstrucción en Córdoba. Por varios factores: es una zona en la que predomina la actividad agropecuaria (cuyos representantes se caracterizaron por simpatizar con la figura del ex presidente) y además, podría considerarse el “kilómetro cero” del PRO. En 2014, el ex intendente radical, Juan Jure, y el entonces jefe de Gobierno de CABA, Mauricio Macri, firmaron un convenio de cooperación que fue una especie de “teaser” de la alianza que se venía en el 2015, de cara a las elecciones presidenciales.

En aquel entonces, Macri auguraba “un buen futuro para Río Cuarto”. “Es una ciudad muy pujante, que tendrá un destino fundamental en los próximos años”, dijo el ex mandatario nacional. Lo cierto es que, más de 10 años después, el PRO local no ha logrado posicionar nombres propios pero la imagen del ex mandatario siempre fue positiva en la Capital Alterna. Incluso, cuando buscaba la reelección en 2019, Mauricio Macri eligió la Plaza Roca para instalar su escenario en el marco de su gira “Sí se puede”. Pese a la lluvia, el ex presidente logró una buena convocatoria en la ciudad y con la presencia de varios simpatizantes de la región, quienes le manifestaron su apoyo en la previa a las elecciones generales en las que perdió la reelección frente a Alberto Fernández.

Como es sabido, el punto de quiebre del PRO en la Capital Alterna comenzó a verse en el 2024, luego de las elecciones municipales. Sin embargo, la coalición Hacemos Unidos, que llevó a Martín Llaryora a la gobernación, comenzaba a dar señales de lo que podía replicarse en Río Cuarto: una parte del PRO local iba a seguir los pasos del viceintendente de Córdoba, Javier Pretto y otros funcionarios provinciales como Pedro Dellarossa o Darío Capitani. Algunos de ellos fueron Manuel Betorz, actualmente integrante del Ministerio de Bioagroindustria y Matías Paloma, coordinador de Transporte de la Municipalidad.

Por ahora, la “limpieza” quedará en un segundo plano (hay procesos judiciales que atraviesa el PRO Córdoba que deberán seguir su curso). Desde la designación de Henry Leis como interventor del partido en la provincia, el ex presidente ha impartido distintos lineamientos para Córdoba que, por supuesto, incluyen a la Capital Alterna. Según pudo saber Alfil, una vez que se resuelva la situación judicial del partido, la intención sería avanzar en la revisión de las listas de afiliados y corroborar la situación de aquellos que sigan perteneciendo al partido pero que, en la práctica, formen parte activa de alguna alianza por fuera del PRO. En Río Cuarto, seguramente estén en la mira aquellos nombres que se acoplaron a la gestión De Rivas o a la estructura del Centro Cívico local. Por otro lado, aseguran que buscarán dejar de lado los “personalismos” y dar lugar a nuevos referentes del espacio que estén fuertemente alineados a Mauricio Macri (no a Patricia Bullrich).

Finalmente, aseguran que buscarán fortalecer la comunicación y visibilización del proyecto. En esta especie de “purga” que se podría llevar a cabo, no habría una única intención de “depurar” sino también volver a sumar a quienes se alejaron del partido. En Río Cuarto, quienes están trabajando bajo el lineamiento del actual interventor son Facundo Pedemonte y Daniel Arias.