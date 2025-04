Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La salida de Drovandi

La periodista dialogaba con el informante sobre la renuncia de la directora de Anses a nivel local, Silvina Drovandi.

Informante: Qué cierre de semana, ¿eh? Con las últimas renuncias que se han dado en la política riocuartense. Lo de Dalmasso, lo de Drovandi…

P: Con Dalmasso no sé que irá a pasar pero el Ejecutivo no le aceptó la renuncia. Con Drovandi, entiendo que es algo indeclinable y que tiene que ver con este viaje que ella ya tiene planificado. Dicen que antes había intentado pedir licencia sin goce de sueldo y no se la dieron.

I: No dudo que sea así y me parece sensato evitar cualquier situación de “linchamiento” mediático. Pero creo que seguro hubo otras cositas que pesaron. Sabemos que la designación en Anses no fue sencilla. De hecho, fue la última dependencia nacional de la ciudad en nombrar a su titular. Aún no pasó ni un año de eso y se sabe que, pocos meses después de asumir, Drovandi tenía sus “detractores”. No por su función al frente de Anses sino por interismos dentro de LLA Río Cuarto. Como pasa siempre y en todos los partidos, había gente que no estaba de acuerdo con que una “outsider” esté en ese lugar. Otros incluso aspiraban a ocupar ese puesto y querían que se los considere por haber “bancando los trapos”. Cambian los protagonistas pero es una historia que siempre se repite…

Las gastadas del clásico

El periodista dialogaba con el militante peronista sobre algunas gastadas del fin de semana.

Militante: Tengo una cantidad de memes para pasarle. Todas gastadas.

Periodista: ¿Del superclásico? No me venga con eso…

M: ¿River-Boca? ¡No! El clásico de este finde fue en Las Quintas.

P: Ya sé por dónde viene (risas).

M: Mucha gastada. Básicamente, los peronistas que le enrostran otra victoria del oficialismo a los nazaristas. Perdieron en Moldes cuando rompieron y le dejaron la elección en bandeja a los radicales, perdieron en Río Cuarto cuando quisieron más de lo que podían y lo hicieron en el vecinalismo, cuando querían imponer a una candidata suya para liderar cuando, quedó demostrado, no le daban los votos. No se cansan de perder y eso es duro.







Outsiders sin resistencia

Cuando se conoció la noticia sobre la salida de Paula Dalmasso del Ejecutivo, el periodista dialogaba con el dirigente peronista.

Periodista: ¿Se veía venir lo de Paula Dalmasso?

Informante: Era una de las posibilidades. No tengo dudas de que tiene que ver con su inexperiencia en la política. Este mundillo no es para todos.

P: ¿Se fue por outsider?

I: Yo creo que sí. No tienen la resistencia que tiene el que se forma y convive en esto. Es algo que no se gana de un día para el otro.

P: Pero, ¿tenía otra opción?

I: Quedarse. Tenía el respaldo del intendente (Guillermo De Rivas) y yo creo que son cosas que se pueden solucionar cuando se habla, se corrige y se demuestra que no todo es como lo imputan.

P: Presionaron las organizaciones.

I: Sí, pero hay que juntarse con todas, agachar la cabeza, pedir perdón y prometer ser mejor.

P: ¿La veía hacer eso a Dalmasso?

I: Bueno, la verdad que no. Viene de otro palo y tiene otros modos.